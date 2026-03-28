Julian Nagelsmann'ın sürpriz hamlesi hemen meyvesini verdi - Lennart Karl, DFB takımında ilk iz bırakıyor

İsviçre karşısında, DFB takımının duran toplara ne kadar önem verdiği erken saatlerde göze çarptı. Almanya'nın ilk golü bile mükemmel bir şekilde çalışılmış bir oyun hareketinin sonucuydu: Sol kanattan gelen korner, Joshua Kimmich'e kısa bir pasla gönderildi ve Kimmich, kaleye doğru dönmeye bile çalışmadan topu Florian Wirtz'e geri bıraktı. Wirtz, topu yan çizgide kontrol etti ve ikinci direğe doğru hassas bir orta yaptı; burada Jonathan Tah, Silvan Widmer'i geride bırakarak kafayla topu ağlara gönderdi ve skoru 1-1'e getirdi. "Hızlı oynayıp hızlı geçiş yaparsanız, rakibi hazırlıksız yakalarsınız. Bu, savunması en zor olan şeydir," dedi eski BVB teknik direktörü Edin Terzic, maçın ardından RTL'ye verdiği demeçte.

Milli formasıyla muhtemelen en iyi maçını çıkaran ve Almanya'nın dört golünün hepsinde doğrudan rol oynayan Wirtz'in 3-2'yi getiren golü de bir duran topun ardından geldi. Serge Gnabry, köşe vuruşunu yine Wirtz'e kısa pasladı; İsviçre savunması tarafından tamamen boş bırakılan Wirtz, çapraz bir hareketle kaleye doğru iki adım attı ve topu ceza sahası kenarından uzak köşeye muhteşem bir vuruşla gönderdi.

Ancak golle sonuçlanmayan duran toplar da etkili oldu. Özellikle Kimmich'in köşe vuruşları sık sık tehlikeli ve kaleci Gregor Kobel için rahatsız edici bir şekilde ilk direğe geldi.

Bu yeni kazanılan güç tesadüf değil: Birkaç hafta önce DFB takımı, Nagelsmann'ın TSG Hoffenheim'da birlikte çalıştığı dönemden tanıdığı Hollandalı Alfred Schreuder ile kadrosunu güçlendirdi. Amaç, duran top antrenörü Mads Buttgereit'e daha fazla özgürlük vermek ve bu özel göreve tamamen konsantre olabilmesini sağlamaktı: "Mads Buttgereit'in antrenmanlarda tamamen duran toplara odaklanabilmesi için onu ek bir uzman olarak kadroya dahil etmeye karar verdik. Bu Dünya Kupası'nda duran topların daha da büyük bir öneme sahip olacağını düşünüyoruz. Bu nedenle antrenmanlarda ve hazırlık sürecinde bu konuya daha fazla odaklanmak istiyoruz," diye açıkladı Nagelsmann. Tam bir başarı.