DFB takımı, iki Dünya Kupası hazırlık maçından ilkini başarıyla tamamladı. Özellikle milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann'ın aldığı sürpriz bir karar, İsviçre'ye karşı 4-3 kazanılan maçta hemen etkisini gösterdi. Hücum hattı ve ilk kez milli formayı giyen Lennart Karl ikna edici bir performans sergilerken, savunma hâlâ en büyük endişe kaynağı olmaya devam ediyor.
Çeviri:
Julian Nagelsmann'ın sürpriz hamlesi hemen meyvesini verdi - Lennart Karl, DFB takımında ilk iz bırakıyor
- getty
İsviçre karşısında, DFB takımının duran toplara ne kadar önem verdiği erken saatlerde göze çarptı. Almanya'nın ilk golü bile mükemmel bir şekilde çalışılmış bir oyun hareketinin sonucuydu: Sol kanattan gelen korner, Joshua Kimmich'e kısa bir pasla gönderildi ve Kimmich, kaleye doğru dönmeye bile çalışmadan topu Florian Wirtz'e geri bıraktı. Wirtz, topu yan çizgide kontrol etti ve ikinci direğe doğru hassas bir orta yaptı; burada Jonathan Tah, Silvan Widmer'i geride bırakarak kafayla topu ağlara gönderdi ve skoru 1-1'e getirdi. "Hızlı oynayıp hızlı geçiş yaparsanız, rakibi hazırlıksız yakalarsınız. Bu, savunması en zor olan şeydir," dedi eski BVB teknik direktörü Edin Terzic, maçın ardından RTL'ye verdiği demeçte.
Milli formasıyla muhtemelen en iyi maçını çıkaran ve Almanya'nın dört golünün hepsinde doğrudan rol oynayan Wirtz'in 3-2'yi getiren golü de bir duran topun ardından geldi. Serge Gnabry, köşe vuruşunu yine Wirtz'e kısa pasladı; İsviçre savunması tarafından tamamen boş bırakılan Wirtz, çapraz bir hareketle kaleye doğru iki adım attı ve topu ceza sahası kenarından uzak köşeye muhteşem bir vuruşla gönderdi.
Ancak golle sonuçlanmayan duran toplar da etkili oldu. Özellikle Kimmich'in köşe vuruşları sık sık tehlikeli ve kaleci Gregor Kobel için rahatsız edici bir şekilde ilk direğe geldi.
Bu yeni kazanılan güç tesadüf değil: Birkaç hafta önce DFB takımı, Nagelsmann'ın TSG Hoffenheim'da birlikte çalıştığı dönemden tanıdığı Hollandalı Alfred Schreuder ile kadrosunu güçlendirdi. Amaç, duran top antrenörü Mads Buttgereit'e daha fazla özgürlük vermek ve bu özel göreve tamamen konsantre olabilmesini sağlamaktı: "Mads Buttgereit'in antrenmanlarda tamamen duran toplara odaklanabilmesi için onu ek bir uzman olarak kadroya dahil etmeye karar verdik. Bu Dünya Kupası'nda duran topların daha da büyük bir öneme sahip olacağını düşünüyoruz. Bu nedenle antrenmanlarda ve hazırlık sürecinde bu konuya daha fazla odaklanmak istiyoruz," diye açıkladı Nagelsmann. Tam bir başarı.
- getty
Lennart Karl'ın Alman A Milli Takımı'ndaki başarılı ilk maçı
Skor tabelasına ve atılan dört gole bakmak, DFB takımının hücumunun muhteşem bir gün geçirdiğini anlamak için yeterli. Wirtz'in dünya klasında performansının yanı sıra, Lennart Karl'ın A Milli Takım'daki ilk maçı da dikkat çekti. Saha içinde kaldığı sınırlı 28 dakika içinde, 18 yaşındaki oyuncu takımda kesinlikle yerini hak ettiğini etkileyici bir şekilde gösterdi.
İsviçre karşısında Bayern'in genç oyuncusu korkusuz ve soğukkanlı bir şekilde oynadı, sağ kanatta hızlı bir şekilde ilerledi ve rakip kale önüne yaptığı ortalarla defalarca tehlike yarattı. Leon Goretzka, Karl'ın ilk asistini gole çeviremedi, ancak ikincisi 86. dakikada Wirtz'in 4-3'lük golüyle sonuçlandı.
Rakamlar da Karl'ın başarılı ilk maçını vurguluyor: Üç gol pasıyla Wirtz'in (beş) ardından en iyi ikinci Alman oldu. Ayrıca kısa süreli oyununda 31 top hareketi yaptı ve 20 pasın 18'ini takım arkadaşlarına ulaştırdı; bunlardan dokuzu son üçte bir sahaya gitti.
Karl'ın bu sezonki hızlı yükselişi böylece devam ediyor. Kasım ayında U21 takımında ilk kez forma giyen Karl, FC Bayern'de büyük bir geleceği olan bir oyuncu olarak adını duyurmuştu. Bu performanslarla Dünya Kupası'nda da forma giymeyi umut edebilir.
- getty
Matthäus: "Bugün Schlotterbeck'ten pek hoşlanmadım"
Ancak her şey umulduğu gibi gitmedi. Hücum ne kadar güçlü ve verimli oynarsa, savunma da o kadar zayıf kaldı. Özellikle stoperler Nico Schlotterbeck ve Jonathan Tah iyi bir gün geçiremedi. Schlotterbeck, iki korkunç pas hatasıyla iki golün atılmasına neden olurken, Tah ikinci golde Breel Embolo ile girdiği kritik mücadelede yenildi. Daha sonra Tah büyük hatalar yapmadı, ancak Schlotterbeck hataya meyilli olmaya devam etti.
"Bugün Schlotterbeck'i pek beğenmedim. Pas oyununda birçok hata yaptı, ilk iki golde de iki pası golle sonuçlandı. Elbette böyle bir maç da olabilir," dedi uzman Lothar Matthäus, RTL'de.
Bu nedenle stoperler arasında en büyük kazanan Antonio Rüdiger oldu; artık as ikiliye büyük baskı uygulayabilir. Matthäus da aynı görüşte: "Rüdiger saldırıya geçecek, bu onun tarzı. Kalitesi yüksek. Bir teknik direktör için seçim yapabilmek güzel bir şey. Arkada ikiliye baskı uygulayacak birkaç oyuncumuz var."
Gelen gollerin şekli pek de sürpriz değildi. Bu durum, Katar'daki Dünya Kupası'nda Japonya'ya karşı alınan 1-2'lik yenilgiyi biraz hatırlattı: Topa hakimiyet yüksek, oyunu belirleyen takım, ancak arkada her saldırı golle sonuçlanıyor gibi hissediliyordu. Çoğu istatistikte açık ara geride kalan İsviçre karşısında da durum benzerdi (0,59 : 2,63 xGoals, 7 : 22 şut, 3 : 9 kaleye şut, 1 : 8 net pozisyon, 3 : 17 ceza sahası içi şut). Yine de sonuç oldukça dengeli görünüyor.
"Bazı durumlarda savunmamız o kadar da iyi değildi. Yüksek presde evet, ama derinlerde bazen çok pasif kaldık. Üçüncü gol, hazırlıksız bir şuttu, o da duran pozisyondan köşeye vurdu," diye açıkladı Nagelsmann. Dünya Kupası'nda Japonya maçındaki bir deja vu yaşamamak için bu sorunun bir an önce çözülmesi gerekiyor.