Eintracht Frankfurt'un orta saha oyuncusu Younes Ebnoutalib, şimdilik Fas milli takımında oynamaya karar verdi. Bu bilgi, Bild gazetesinin haberinden öğrenildi.
Julian Nagelsmann'ın "şantiyesinde" Dünya Kupası'nda sürpriz bir isim olabilirdi: Bundesliga forveti DFB'ye karşı kararını verdi
Buna göre Ebnoutalib, Mart ayı sonunda yapılacak uluslararası maçlar için ilk kez Afrika Şampiyonası ikincisi olan takımın kadrosuna çağrılacak. Faslılar, Ekvador (27 Mart) ve Paraguay (31 Mart) ile iki diğer Dünya Kupası katılımcısıyla hazırlık maçı yapacak.
Bildgazetesine göre, Ebnoutalib gibi, Frankfurt'taki takım arkadaşı Ayoube Amaimouni-Echghouyab da Fas A milli takım kadrosuna ilk kez dahil edilecek. 21 yaşındaki hücum oyuncusu, yılın başında TSG Hoffenheim'ın ikinci takımından Eintracht'a transfer olmuştu ve SGE formasıyla iki gol de dahil olmak üzere birkaç etkileyici performans sergilemişti.
Younes Ebnoutalib'in milli takım oyuncusu olarak hızlı yükselişi
Ebnoutalib bir zamanlar Fas'ın U15 milli takımına davet edilmişti, ancak hiçbir maçta forma giymedi ve o zamandan beri Kuzey Afrikalılar tarafından başka hiçbir seçime aday gösterilmedi. 22 yaşındaki oyuncunun son zamanlarda gösterdiği hızlı gelişim sayesinde, beklenenden daha kısa sürede A milli takım gündemine girmiş olması şaşırtıcı değil.
2025'in başında, o zamanlar Regionalliga'da oynayan FC Gießen'den 2. Bundesliga'daki SV Elversberg'e transfer oldu, ancak Saarland ekibinde ilk etapta Fisnik Asllani'nin arkasında yedek kaldı. Kosovalı oyuncu o dönemde Elversberg'e kiralanmıştı, ancak şu anda TSG Hoffenheim'da düzenli olarak forma giyiyor. Ebnoutalib, bu sezon SVE'de Asllani'nin izinden sorunsuz bir şekilde ilerledi ve 2. Bundesliga'nın ilk yarısında 12 gol attı.
Ocak başında, doğduğu şehir Frankfurt'taki Eintracht'a çok özel bir transfer yaptı ve Bundesliga'daki ilk maçı rüya gibi geçti. Ocak başında, evinde Borussia Dortmund'a karşı 3-3 berabere kaldıkları maçta hemen bir gol attı, ancak birkaç gün sonra Stuttgart'ta dizindeki iç bağları yırtıldı ve o zamandan beri sahalardan uzak kaldı. Geri dönüşü yaklaşıyor, geçen haftadan beri Ebnoutalib SGE'de takım antrenmanlarına geri döndü.
Younes Ebnoutalib, DFB'de de Dünya Kupası'na katılma şansı olur muydu?
Eğer golcü, sezonun son haftalarında güçlü performansları ve attığı gollerle dikkatleri üzerine çekerse, milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann'ın Dünya Kupası kadrosu için Ebnoutalib'i sürpriz bir şekilde çağırmayı düşünebilmesi gayet olasıydı. Mart ayı başında kicker dergisine verdiği çok ses getiren röportajda Nagelsmann, forvet pozisyonunu "en azından kapatmamız gereken bir eksiklik" olarak nitelendirmişti."
Stuttgart'ın formda olan Deniz Undav'ı şu anda Alman forvetinde Dünya Kupası'nda ilk 11'de yer alması kaçınılmaz görünüyor ve Nick Woltemade ile Kai Havertz de finale kalma şansını oldukça yüksek tutuyor. Ancak Nagelsmann, güçlü ve özellikle hava toplarında etkili bir forvet daha almak istiyor, bu nedenle krizden çıkamayan Niclas Füllkrug (AC Milan) da iyi bir şansa sahip olabilir. Ebnoutalib, Füllkrug'un alternatifi olarak bu pozisyonda kendini kanıtlayabilirdi.
Ebnoutalib Frankfurt'ta büyüdü, annesi Alman. Babası Faissal Faslı ve 1990'da Almanya'ya geldi. 1997'de vatandaşlığa kabul edildi ve 2000 Sidney Olimpiyatları'nda Almanya adına tekvando dalında gümüş madalya kazandı.
Ebnoutalib ile mi? Fas, Dünya Kupası'nın açılış maçında Brezilya ile karşılaşacak
Nagelsmann için Ebnoutalib seçeneği şimdilik masadan kalktı. Yaz aylarında düzenlenecek Dünya Kupası'nda Fas için önemli bir rol oynayıp oynayamayacağı ise önümüzdeki aylarda belli olacak. Gizli favori ve 2022 Dünya Kupası dördüncüsü olan takımın durumu, başarılı teknik direktör Walid Regragui ile yolların ayrılmasıyla şu anda biraz yeniden şekilleniyor. Önceki U20 milli takım teknik direktörü Mohamed Ouahbi, turnuva başlamadan yaklaşık üç ay önce görevi devraldı ve Faslıları ABD, Meksika ve Kanada'da başarılı bir final turuna taşımakla görevlendirildi.
Forvet pozisyonunda Ebnoutalib'in başlıca rakipleri, çok deneyimli iki milli oyuncu: Fenerbahçe'den Suudi Arabistan'ın Al-Ittihad takımına transfer olan Youssef En-Nesyri ve Olympiakos Piräus'tan Ayoub El Kaabi. Hamza Igamane (OSC Lille) ise, Ocak ortasında Senegal'e karşı dramatik bir şekilde kaybedilen Afrika Kupası finalinde (0:1 uzatma) ağır bir çapraz bağ yaralanması geçirdikten sonra, Dünya Kupası için bir başka potansiyel rakip olarak çok şüpheli durumda.
Dünya Kupası, Fas için rekor dünya şampiyonu Brezilya ile zorlu bir başlangıçla başlayacak. Grupta yer alan diğer rakipler İskoçya ve Haiti göz önüne alındığında, PSG yıldızı Achraf Hakimi ve arkadaşlarının asgari hedefi, eleme turlarına kalmak olacak.
2026 Dünya Kupası'nda Fas'ın grup maçları
