Julian Nagelsmann'ın "şantiyesinde" Dünya Kupası'nda sürpriz bir isim olabilirdi: Bundesliga forveti DFB'ye karşı kararını verdi

Buna göre Ebnoutalib, Mart ayı sonunda yapılacak uluslararası maçlar için ilk kez Afrika Şampiyonası ikincisi olan takımın kadrosuna çağrılacak. Faslılar, Ekvador (27 Mart) ve Paraguay (31 Mart) ile iki diğer Dünya Kupası katılımcısıyla hazırlık maçı yapacak.

Bildgazetesine göre, Ebnoutalib gibi, Frankfurt'taki takım arkadaşı Ayoube Amaimouni-Echghouyab da Fas A milli takım kadrosuna ilk kez dahil edilecek. 21 yaşındaki hücum oyuncusu, yılın başında TSG Hoffenheim'ın ikinci takımından Eintracht'a transfer olmuştu ve SGE formasıyla iki gol de dahil olmak üzere birkaç etkileyici performans sergilemişti.