Julian Nagelsmann’ın imaları Joshua Kimmich’i mi ilgilendiriyor? Almanya’nın Paraguay ile oynayacağı Dünya Kupası maçı öncesinde bir husus, önceki üç maçtan tamamen farklı

Eleme turlarının başlamasına tam zamanında, Nagelsmann aniden iletişim stratejisini değiştirdi. Pazartesi günü saat 22.30’da Boston yakınlarındaki Foxborough’da Paraguay ile oynanacak 16’da 1 maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında Nagelsmann, kadro ve taktik konusunda ayrıntılı bilgi vermeyi reddetti. Olası değişiklikler sorulduğunda, anlamlı bir şekilde şöyle yanıt verdi: “Bir şeyler değiştirmek için taktiksel düşünceler var. Ancak ilk on bir konusunda her şeyi olduğu gibi bırakmak da tartışılabilir.”

Böylece Nagelsmann, spekülasyonların önünü bir parça araladı; ardından basın toplantısındaki son cevabıyla bu kapıyı biraz daha araladı. Bu seferki soru, olası değişikliklerin daha çok kendi takımının performansıyla mı yoksa rakibin oyun tarzıyla mı ilgili olduğu yönündeydi. Paraguay, savunma açısından güçlü bir takım olarak biliniyor ve Fildişi Sahili ile Ekvador gibi fiziksel mücadeleye dayalı bir oyun sergilemesi bekleniyor.

"Her şeyin bir karışımı," diye söze başladı Nagelsmann. Ancak genel olarak, kafasındaki bu karışımda düşünceler daha çok kendi takımı etrafında dönüyor. “Özellikle maçlar arasında çok fazla zamanınız olmadığında ve rakibin ne yapacağını yüzde 1000 tahmin edemediğinizde, kendi oyun anlayışınıza büyük bir odaklanma ve bu anlayışı, oyuncuların kendilerini rahat hissetmeleri ve en büyük güçlerini sergileyebilecekleri alışık oldukları ve tehlikeli bölgelerde ideal sayıda pozisyon bulabilmeleri için uyarlama her zaman önemlidir.”