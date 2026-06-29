Şimdiye kadar oynanan üç Dünya Kupası maçında, Almanya’nın ilk onbiri ve taktiksel dizilişi her seferinde önceden tamamen belliydi. Milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann, Curacao ile oynanan açılış maçı için seçilen on saha oyuncusunu, ABD ile yapılan son hazırlık maçında zaten sahaya sürmüştü; kaleci Manuel Neuer ise beklendiği gibi kadroya dahil oldu.
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Julian Nagelsmann’ın imaları Joshua Kimmich’i mi ilgilendiriyor? Almanya’nın Paraguay ile oynayacağı Dünya Kupası maçı öncesinde bir husus, önceki üç maçtan tamamen farklı
Curacao’ya karşı 7-1’lik galibiyetin ardından Leroy Sané’ye yönelik eleştiriler yükselince, Nagelsmann sağ kanat oyuncusuna Fildişi Sahili’yle oynanacak ikinci maç (2-1) için fiilen forma garantisi verdi. Ardından Nico Schlotterbeck (iç bağ yaralanması) ve Nathaniel Brown (baldır sorunları) kadrodan çıktı. Ekvador’a karşı oynanan son grup maçı (1-2) öncesindeki basın toplantısında Nagelsmann, bu oyuncuların yerini kimin alacağını açıkladı ve aynı zamanda başka bir değişiklik olmayacağını da doğruladı.
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Julian Nagelsmann, Paraguay maçı öncesinde temkinli davranıyor
Eleme turlarının başlamasına tam zamanında, Nagelsmann aniden iletişim stratejisini değiştirdi. Pazartesi günü saat 22.30’da Boston yakınlarındaki Foxborough’da Paraguay ile oynanacak 16’da 1 maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında Nagelsmann, kadro ve taktik konusunda ayrıntılı bilgi vermeyi reddetti. Olası değişiklikler sorulduğunda, anlamlı bir şekilde şöyle yanıt verdi: “Bir şeyler değiştirmek için taktiksel düşünceler var. Ancak ilk on bir konusunda her şeyi olduğu gibi bırakmak da tartışılabilir.”
Böylece Nagelsmann, spekülasyonların önünü bir parça araladı; ardından basın toplantısındaki son cevabıyla bu kapıyı biraz daha araladı. Bu seferki soru, olası değişikliklerin daha çok kendi takımının performansıyla mı yoksa rakibin oyun tarzıyla mı ilgili olduğu yönündeydi. Paraguay, savunma açısından güçlü bir takım olarak biliniyor ve Fildişi Sahili ile Ekvador gibi fiziksel mücadeleye dayalı bir oyun sergilemesi bekleniyor.
"Her şeyin bir karışımı," diye söze başladı Nagelsmann. Ancak genel olarak, kafasındaki bu karışımda düşünceler daha çok kendi takımı etrafında dönüyor. “Özellikle maçlar arasında çok fazla zamanınız olmadığında ve rakibin ne yapacağını yüzde 1000 tahmin edemediğinizde, kendi oyun anlayışınıza büyük bir odaklanma ve bu anlayışı, oyuncuların kendilerini rahat hissetmeleri ve en büyük güçlerini sergileyebilecekleri alışık oldukları ve tehlikeli bölgelerde ideal sayıda pozisyon bulabilmeleri için uyarlama her zaman önemlidir.”
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DFB Takımı: Joshua Kimmich orta sahaya geçecek mi?
Bu imalar özellikle Joshua Kimmich açısından ilgi çekicidir. Almanya’nın kaptanı, Fildişi Sahili ve Ekvador maçlarında sağ bek pozisyonunda çevik rakiplerle büyük sorunlar yaşarken, aynı zamanda Aleksandar Pavlovic ve Felix Nmecha’dan oluşan çift orta saha ikilisi de istikrar ve uyum konusunda yetersiz kalmıştı.
Bu nedenle, aralarında iki dünya şampiyonu kaptan Lothar Matthäus ve Philipp Lahm’ın da bulunduğu pek çok uzman, son zamanlarda Kimmich’in sağ bek pozisyonundan orta sahanın ortasına kaydırılmasını şiddetle savundu; zira Kimmich, yıllardır FC Bayern’de de bu pozisyonda oynuyor. Nagelsmann’ın açıklamalarına göre, orta saha Kimmich’in “alışık olduğu alan” ve şüphesiz “en büyük gücünün” de burada olduğu yer.
En büyük sorun ise alternatif kanat beklerinin eksikliği. Kimmich gerçekten orta sahaya kayarsa, Nagelsmann’ın sağ bek pozisyonu için iki seçeneği olur. Ya bu pozisyona iyileşmiş ve forma giymeye hazır sol bek Nathaniel Brown’ı yerleştirir ve Ekvador maçında zayıf bir performans sergileyen David’i sol kanatta ilk on birde tutar. Ya da Brown her zamanki gibi sol kanatta başlar ve bunun yerine sağda üçüncü bir stoper, büyük olasılıkla Waldemar Anton ya da belki Malick Thiaw oynar. Böylece dörtlü savunma hattı hızla üçlü savunma hattına dönüşebilir.
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DFB Takımı: Başka hangi değişiklikler gündeme gelebilir?
Ancak Nagelsmann’ın iması, Kimmich’in – zaten sık sık yaptığı gibi – duruma göre sağ kanattan daha sık içeriye doğru çekilip oyunu merkezden yönetmesi gerektiği şeklinde de anlaşılabilir. Belki de bu iması başka oyunculara da yönelikti. Belki Jamal Musiala ve Florian Wirtz pozisyonlarını değiştirir? Belki de süper yedek Deniz Undav ilk 11’de başlar? Ya da Leon Goretzka?
Her neyse, üç grup maçı öncesinden farklı olarak, Nagelsmann bu sefer kadro tartışmalarını maç öncesi akşamki basın toplantısıyla sonlandırmadı. Bu sefer tartışmalar, maçın başlamasından yaklaşık bir saat önce resmi ilk 11'in açıklanmasına kadar canlı bir şekilde devam edecek gibi görünüyor.
Bu yaklaşımın kesinlikle bir avantajı var: Paraguay teknik direktörü Gustavo Alfaro, takımını çeşitli senaryolara hazırlamak zorunda kalacak. Nagelsmann, orada bulunan gazetecilere, “Mesele bunu sizden gizlemek değil,” dedi. “Aynı zamanda, rakip teknik direktörün işini maçtan önceki akşam, gerekenden çok daha kolay hale getirmemek de önemli.”