Bu arada Neuer, geri dönüşü kapsamında Dünya Kupası kaleci kadrosunun belirlenmesinde söz sahibi olmak istediği iddia ediliyor. Buna göre, FC Bayern’deki yedeği Jonas Urbig’in (22) Alexander Nübel’in (29) yerine Dünya Kupası’nda üçüncü kaleci olarak yer almasını şart koğmuş. Sonunda Nagelsmann ve Neuer, Urbig’in kadroda yer almadan ve maçta oynama hakkı olmadan, sözde “antrenman kalecisi” olarak Dünya Kupası’na gitmesi yönünde alışılmadık bir uzlaşmaya vardılar. Nübel ise üçüncü kaleci statüsünü korudu.

Nübel, talihsiz koşullar nedeniyle 2024'te Almanya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nı kaçırmıştı. Nagelsmann o dönemde Neuer, Baumann, Marc-André ter Stegen ve Nübel'i geçici kadroya çağırmıştı. Başlangıçta dördünü de Avrupa Şampiyonası'na götürmeyi planlıyordu. İddiaya göre Neuer'in ısrarı üzerine Nübel son anda kadrodan çıkarıldı.