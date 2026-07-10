Bu bilgi, Ran’ın bir haberinden anlaşılıyor. Aylar süren tartışmalar ve sayısız yalanlamanın ardından, Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, Dünya Kupası’nın başlamasına kısa bir süre kala 40 yaşındaki Neuer’i kadroya geri çağırdı. Böylece, eleme maçlarında ilk 11’de yer alan Oliver Baumann’ı (36) yedeğe indirdi; oysa Nagelsmann ve kaleci antrenörü Andreas Kronenberg, önceden Baumann’a Dünya Kupası’nda ilk 11’de yer alacağına dair ikisi de aynı görüşteydiler.
Çeviri:
Julian Nagelsmann’ın DFB takımında tek başına hareket etmesi nedeniyle: Yardımcı antrenörün Dünya Kupası öncesinde istifa etmeyi düşündüğü iddia ediliyor
Rapora göre Kronenberg, Nagelsmann’ın Neuer’in geri dönüşüyle ilgili planlarından haberdar değildi. Nagelsmann’ın tek başına hareket etmesi ve Baumann’la olan ilişkisi onu o kadar kızdırdı ki, bir ara istifa etmeyi bile düşünmüş. Kronenberg, 2021 yılında milli takım teknik direktörü Hansi Flick’in yönetiminde milli takıma katılmıştı; yani Nagelsmann’dan daha uzun süredir bu görevdeydi.
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Manuel Neuer, Jonas Urbig'in Dünya Kupası kadrosuna alınması için ısrar etmiş olmalı
Bu arada Neuer, geri dönüşü kapsamında Dünya Kupası kaleci kadrosunun belirlenmesinde söz sahibi olmak istediği iddia ediliyor. Buna göre, FC Bayern’deki yedeği Jonas Urbig’in (22) Alexander Nübel’in (29) yerine Dünya Kupası’nda üçüncü kaleci olarak yer almasını şart koğmuş. Sonunda Nagelsmann ve Neuer, Urbig’in kadroda yer almadan ve maçta oynama hakkı olmadan, sözde “antrenman kalecisi” olarak Dünya Kupası’na gitmesi yönünde alışılmadık bir uzlaşmaya vardılar. Nübel ise üçüncü kaleci statüsünü korudu.
Nübel, talihsiz koşullar nedeniyle 2024'te Almanya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nı kaçırmıştı. Nagelsmann o dönemde Neuer, Baumann, Marc-André ter Stegen ve Nübel'i geçici kadroya çağırmıştı. Başlangıçta dördünü de Avrupa Şampiyonası'na götürmeyi planlıyordu. İddiaya göre Neuer'in ısrarı üzerine Nübel son anda kadrodan çıkarıldı.
- Getty Images Sport
Alexander Nübel, İstanbul'daki Beşiktaş'a transfer oluyor
Neuer ve Nübel arasında uzun yıllardır karmaşık bir ilişki var; Ran, bu bağlamda Neuer’in “zorbalık” yaptığından bile bahsediyor. O dönemde 23 yaşında olan Nübel, 2020 yılında FC Schalke 04’ten bedelsiz olarak Münih’e transfer oldu, ancak spor direktörü Hasan Salihamidzic’in sözde forma giydirme vaatlerine rağmen neredeyse hiç sahaya çıkamadı. Sadece dört maçta forma giydikten sonra Nübel, 2021'de kiralık olarak takımdan ayrıldı. Önce iki yıl AS Monaco'ya, ardından üç yıl VfB Stuttgart'a kiralandı.
Çarşamba günü FC Bayern, bu büyük anlaşmazlığı sona erdirdi ve Nübel’in İstanbul’daki Beşiktaş’a transferini duyurdu. Neuer’in mevcut sözleşmesi 2027’ye kadar devam ediyor; Urbig, Münih’te onun tahtının varisi olarak görülüyor ve DFB milli takımında artık boşalan as kaleci pozisyonu için de iyi şanslara sahip. Neuer, hayal kırıklığı yaratan bir Dünya Kupası geçirdi. Almanya, Paraguay’a karşı penaltı atışlarında elenerek turnuvaya 16’da veda etti.
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