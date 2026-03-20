Julian Nagelsmann ile yapılan görüşme "pek iyi geçmedi": Uzun süredir milli takımda oynayan oyuncu, DFB'nin kendisini kadroya almamasına "hayal kırıklığına uğradı"

Milli takım teknik direktörü, bunun yerine stoper pozisyonu için Antonio Rüdiger, Jonathan Tah, Waldemar Anton, Nico Schlotterbeck ve Malick Thiaw'ı kadroya çağırdı. Bir kez daha kadroya alınmamasına rağmen Ginter, Dünya Kupası'na katılmayı ummaya devam ediyor: "Yine şanslar var ve her şey bitene kadar bitmiş sayılmaz. Duyduğum kadarıyla, henüz kesinleşmiş değil."

Perşembe günü yaptığı kadro açıklamasındaki basın toplantısında Nagelsmann, Ginter'in kadroya alınmamasına da değindi: "Matze Ginter çok iyi bir sezon geçiriyor. Herkesi her zaman kadroya alıp herkese şans veremeyiz, ancak mümkün olduğunca çok kişinin kendini gösterme şansı bulması için çabalıyoruz. Henüz tren kaçmadı."

Nagelsmann'ın İsviçre (27 Mart) ve Gana (30 Mart) ile oynanacak iki hazırlık maçı için belirlediği kadroda hiçbir Freiburg oyuncusu yer almıyor. Ginter'in takım arkadaşı Noah Atubolu da kadroda yok; bunun yerine milli takım teknik direktörü, kaleci pozisyonu için ilk kez FC Bayern München'den Jonas Urbig'i kadroya dahil etti.