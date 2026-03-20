Ginter, Perşembe akşamı SC Freiburg ile KRC Genk'e karşı oynanan rövanş maçında 5-1'lik muhteşem bir galibiyetle Avrupa Ligi çeyrek finaline yükseldikten sonra, "Salı günü" milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann ile telefonda görüştüğünü açıkladı. "Bugün öğrenildiği üzere, görüşme pek iyi geçmedi. Bu haksız bir karar değil, sportif bir karar. Yine de hayal kırıklığı yaratıyor."
Julian Nagelsmann ile yapılan görüşme "pek iyi geçmedi": Uzun süredir milli takımda oynayan oyuncu, DFB'nin kendisini kadroya almamasına "hayal kırıklığına uğradı"
Ginter, 2014 Dünya Kupası şampiyonluğunda kadroda yer almış ve bugüne kadar 51 kez milli formayı giymiştir. Son milli maçı, Hansi Flick yönetiminde Haziran 2023'te, yani Nagelsmann'ın göreve başlamasından kısa bir süre önce oynanmıştır. Ginter, "Çok farklı teknik direktörlerle çalıştım ve taktiksel yapı ve savunma konusunda da işimden anlayan biriyim" dedi.
32 yaşındaki oyuncu, Freiburg ile istikrarlı bir sezon geçiriyor ve hatta hücumda da etkili oluyor. 39 resmi maçta 3 gol ve 5 asist kaydetti. Genk maçında 2 sayı üreten Ginter, maçın en iyi oyuncusu seçildi.
- AFP
Julian Nagelsmann: "Henüz her şey bitmiş değil"
Milli takım teknik direktörü, bunun yerine stoper pozisyonu için Antonio Rüdiger, Jonathan Tah, Waldemar Anton, Nico Schlotterbeck ve Malick Thiaw'ı kadroya çağırdı. Bir kez daha kadroya alınmamasına rağmen Ginter, Dünya Kupası'na katılmayı ummaya devam ediyor: "Yine şanslar var ve her şey bitene kadar bitmiş sayılmaz. Duyduğum kadarıyla, henüz kesinleşmiş değil."
Perşembe günü yaptığı kadro açıklamasındaki basın toplantısında Nagelsmann, Ginter'in kadroya alınmamasına da değindi: "Matze Ginter çok iyi bir sezon geçiriyor. Herkesi her zaman kadroya alıp herkese şans veremeyiz, ancak mümkün olduğunca çok kişinin kendini gösterme şansı bulması için çabalıyoruz. Henüz tren kaçmadı."
Nagelsmann'ın İsviçre (27 Mart) ve Gana (30 Mart) ile oynanacak iki hazırlık maçı için belirlediği kadroda hiçbir Freiburg oyuncusu yer almıyor. Ginter'in takım arkadaşı Noah Atubolu da kadroda yok; bunun yerine milli takım teknik direktörü, kaleci pozisyonu için ilk kez FC Bayern München'den Jonas Urbig'i kadroya dahil etti.
DFB Takımı: Alman Milli Takımı kadrosu
Pozisyon Oyuncu Kulüp Kaleci Oliver Baumann TSG Hoffenheim Kaleci Alexander Nübel VfB Stuttgart Kaleci Jonas Urbig FC Bayern Münih Defans Waldemar Anton Borussia Dortmund Defans Nathaniel Brown Eintracht Frankfurt Defans Pascal Groß Brighton & Hove Albion Defans Joshua Kimmich FC Bayern Münih Defans Aleksandar Pavlovic FC Bayern Münih Defans David Raum RB Leipzig Defans Antonio Rüdiger Real Madrid Defans Nico Schlotterbeck Borussia Dortmund Defans Anton Stach Leeds United Defans Jonathan Tah FC Bayern Münih Defans Malick Thiaw Newcastle United Defans Josha Vagnoman VfB Stuttgart Ofansif Leon Goretzka FC Bayern Münih Ofansif Serge Gnabry FC Bayern Münih Ofansif Kai Havertz Arsenal Ofansif Lennart Karl FC Bayern Münih Ofansif Jamie Leweling VfB Stuttgart Hücum Felix Nmecha Borussia Dortmund Hücum Leroy Sané Galatasaray İstanbul Ofansif Kevin Schade FC Brentford Hücum Deniz Undav VfB Stuttgart Ofansif Florian Wirtz FC Liverpool Ofansif Nick Woltemade Newcastle United