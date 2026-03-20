Julian Nagelsmann ile yapılan görüşme "pek iyi geçmedi": Uzun süredir milli takımda oynayan oyuncu, DFB'nin kendisini kadroya almamasına "hayal kırıklığına uğradı"

SC Freiburg'dan Matthias Ginter, bir kez daha Almanya Milli Takımı kadrosuna giremedi ve doğal olarak hayal kırıklığına uğradı.

Ginter, Perşembe akşamı SC Freiburg ile KRC Genk'e karşı oynanan rövanş maçında 5-1'lik muhteşem bir galibiyetle Avrupa Ligi çeyrek finaline yükseldikten sonra, "Salı günü" milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann ile telefonda görüştüğünü açıkladı. "Bugün öğrenildiği üzere, görüşme pek iyi geçmedi. Bu haksız bir karar değil, sportif bir karar. Yine de hayal kırıklığı yaratıyor."

  • Ginter, 2014 Dünya Kupası şampiyonluğunda kadroda yer almış ve bugüne kadar 51 kez milli formayı giymiştir. Son milli maçı, Hansi Flick yönetiminde Haziran 2023'te, yani Nagelsmann'ın göreve başlamasından kısa bir süre önce oynanmıştır. Ginter, "Çok farklı teknik direktörlerle çalıştım ve taktiksel yapı ve savunma konusunda da işimden anlayan biriyim" dedi. 

    32 yaşındaki oyuncu, Freiburg ile istikrarlı bir sezon geçiriyor ve hatta hücumda da etkili oluyor. 39 resmi maçta 3 gol ve 5 asist kaydetti. Genk maçında 2 sayı üreten Ginter, maçın en iyi oyuncusu seçildi.

    Julian Nagelsmann: "Henüz her şey bitmiş değil"

    Milli takım teknik direktörü, bunun yerine stoper pozisyonu için Antonio Rüdiger, Jonathan Tah, Waldemar Anton, Nico Schlotterbeck ve Malick Thiaw'ı kadroya çağırdı. Bir kez daha kadroya alınmamasına rağmen Ginter, Dünya Kupası'na katılmayı ummaya devam ediyor: "Yine şanslar var ve her şey bitene kadar bitmiş sayılmaz. Duyduğum kadarıyla, henüz kesinleşmiş değil." 

    Perşembe günü yaptığı kadro açıklamasındaki basın toplantısında Nagelsmann, Ginter'in kadroya alınmamasına da değindi: "Matze Ginter çok iyi bir sezon geçiriyor. Herkesi her zaman kadroya alıp herkese şans veremeyiz, ancak mümkün olduğunca çok kişinin kendini gösterme şansı bulması için çabalıyoruz. Henüz tren kaçmadı." 

    Nagelsmann'ın İsviçre (27 Mart) ve Gana (30 Mart) ile oynanacak iki hazırlık maçı için belirlediği kadroda hiçbir Freiburg oyuncusu yer almıyor. Ginter'in takım arkadaşı Noah Atubolu da kadroda yok; bunun yerine milli takım teknik direktörü, kaleci pozisyonu için ilk kez FC Bayern München'den Jonas Urbig'i kadroya dahil etti.

  • DFB Takımı: Alman Milli Takımı kadrosu

    PozisyonOyuncuKulüp
    KaleciOliver BaumannTSG Hoffenheim
    KaleciAlexander NübelVfB Stuttgart
    KaleciJonas UrbigFC Bayern Münih
    DefansWaldemar AntonBorussia Dortmund
    DefansNathaniel BrownEintracht Frankfurt
    DefansPascal GroßBrighton & Hove Albion
    DefansJoshua KimmichFC Bayern Münih
    DefansAleksandar PavlovicFC Bayern Münih
    DefansDavid RaumRB Leipzig
    DefansAntonio RüdigerReal Madrid
    DefansNico SchlotterbeckBorussia Dortmund
    DefansAnton StachLeeds United
    DefansJonathan TahFC Bayern Münih
    DefansMalick ThiawNewcastle United
    DefansJosha VagnomanVfB Stuttgart
    OfansifLeon GoretzkaFC Bayern Münih
    OfansifSerge GnabryFC Bayern Münih
    OfansifKai HavertzArsenal
    OfansifLennart KarlFC Bayern Münih
    OfansifJamie LewelingVfB Stuttgart
    HücumFelix NmechaBorussia Dortmund
    HücumLeroy SanéGalatasaray İstanbul
    OfansifKevin SchadeFC Brentford
    HücumDeniz UndavVfB Stuttgart
    OfansifFlorian WirtzFC Liverpool
    OfansifNick WoltemadeNewcastle United
