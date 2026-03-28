AFP
Çeviri:
Julian Nagelsmann, Florian Wirtz'e yöneltilen "haksız" eleştirilere tepki gösterirken, Almanya milli takım teknik direktörü, zorlu bir dönemden geçen Liverpool yıldızının "daha güçlü çıkacağına" inandığını belirtti
Nagelsmann, 'haksız' eleştirilere sert çıktı
Bundesliga tarihinin en genç golcüsü olmaktan, 2023–24 sezonunda Bayer Leverkusen’in yenilgisiz lig ve kupa dublesi sırasında 18 gol atıp Sezonun En İyi Oyuncusu ödülünü kazanmasına kadar uzanan yıldırım gibi yükselişine rağmen, genç yıldız yaz aylarında gerçekleştirdiği sansasyonel transferin ardından Anfield’da giderek artan bir baskıyla karşı karşıya. Ancak Nagelsmann, kamuoyunun tepkisinin, engin deneyimine rağmen hala önemli bir kariyer dönüşümü yaşayan bir oyuncu için çok fazla sert olduğunu savunarak, Nagelsmann'ın yanında durmaya devam ediyor.
Milli maç arası sırasında konuşan Nagelsmann, 22 yaşındaki oyuncuyu çevreleyen söylemlere duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi.
"Bu, genç bir oyuncuyu etkileyen tamamen normal bir durumdu. O da duyguları olan birisi ve ilk olarak eleştirilerle başa çıkmak zorunda. O yoğunlukta, bu eleştiriler haksızdı," dedi Almanya teknik direktörü, takımı Pazartesi günü Gana ile oynayacağı hazırlık maçı için hazırlanırken gazetecilere.
Zor zamanlarda daha sıkı bağlar kurmak
İngiltere'de Wirtz'e yönelik eleştiriler hiç dinmezken – oyuncu tüm turnuvalarda 40 maçta sadece 6 gol ve 9 asist kaydetmişti – Nagelsmann bu dönemi yetenekli forvetle ilişkisini güçlendirmek için değerlendirdi. Liverpool'un tutarsız sonuçlarla boğuşup gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi'nde ilk dörtte yer almak için mücadele ettiği bir dönemde, eski Bayern Münih teknik direktörü, Wirtz'e mentorluk yapmada aktif bir rol üstlendiğini ve elit futbolun iniş çıkışlarında gerekli olan duygusal desteği sağladığını açıkladı.
Nagelsmann, bu zorlu aylar boyunca Wirtz'de tanık olduğu kişisel gelişimi vurguladı. "Birbirimize daha da yakınlaştık, onun gerçekten içini döktüğü birçok güzel sohbet yaptık. O zeki ve çok açık bir oyuncu, onunla konuşurken çok şey öğreniyorsunuz," diye ekledi Nagelsmann.
Daha güçlü bir geri dönüşe olan güven
Nagelsmann, bu zorlu dönemin Wirtz'e uzun vadede fayda sağlayacağına inanıyor ve form düşüşünü, Anfield gibi büyük bir kulüpte zihinsel dayanıklılık kazanmak için hayati bir öğrenme süreci olarak görüyor.
"Bu dönemden çok şey öğrenebilir ve daha güçlü bir şekilde çıkabilir," diye ısrar etti teknik direktör.
Wirtz, Almanya'nın İsviçre'ye karşı oynadığı heyecan dolu maçta parladı
Daha önce pek çok kez olduğu gibi, Wirtz Cuma günü Almanya’nın İsviçre’yi 4-3 yendiği maçta iki gol atıp iki asist yaparak gecenin yıldızı oldu. Nagelsmann, Liverpool’un yıldızının performansından çok etkilendi: “O, dünya futbolunda şimdiden bir isim oldu ve bu performansını sürdürürse, hangi kulüpte olursa olsun uzun süre en üst seviyede kalacaktır; çünkü inanılmaz derecede iyi ve her zaman gerekli enerjiye sahip. Lothar Matthäus ona yıldızlı A+ notu verdi. Kim buna karşı çıkmak ister ki? Çıkamazsınız," dedi Nagelsmann.