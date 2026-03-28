Julian Nagelsmann, Florian Wirtz'e yöneltilen "haksız" eleştirilere tepki gösterirken, Almanya milli takım teknik direktörü, zorlu bir dönemden geçen Liverpool yıldızının "daha güçlü çıkacağına" inandığını belirtti

Bundesliga tarihinin en genç golcüsü olmaktan, 2023–24 sezonunda Bayer Leverkusen’in yenilgisiz lig ve kupa dublesi sırasında 18 gol atıp Sezonun En İyi Oyuncusu ödülünü kazanmasına kadar uzanan yıldırım gibi yükselişine rağmen, genç yıldız yaz aylarında gerçekleştirdiği sansasyonel transferin ardından Anfield’da giderek artan bir baskıyla karşı karşıya. Ancak Nagelsmann, kamuoyunun tepkisinin, engin deneyimine rağmen hala önemli bir kariyer dönüşümü yaşayan bir oyuncu için çok fazla sert olduğunu savunarak, Nagelsmann'ın yanında durmaya devam ediyor.

Milli maç arası sırasında konuşan Nagelsmann, 22 yaşındaki oyuncuyu çevreleyen söylemlere duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi.

"Bu, genç bir oyuncuyu etkileyen tamamen normal bir durumdu. O da duyguları olan birisi ve ilk olarak eleştirilerle başa çıkmak zorunda. O yoğunlukta, bu eleştiriler haksızdı," dedi Almanya teknik direktörü, takımı Pazartesi günü Gana ile oynayacağı hazırlık maçı için hazırlanırken gazetecilere.



