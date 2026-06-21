Gol sevinci konusunda Deniz Undav’ın Roger Milla’dan öğreneceği hâlâ çok şey var. O dönemde 38 yaşında olan Milla, Kamerun’un 1990 Dünya Kupası’nda çeyrek finale sensasyonel bir şekilde yükselmesinde “süper yedek” kavramının simgesi haline geldi ve aynı zamanda bir bakıma koreografili gol sevincinin mucidi oldu: Gollerini kutlarken her zaman kalçalarını sallayarak İtalya’nın köşe bayraklarının etrafında dans ederdi.
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Julian Nagelsmann, Deniz Undav konusunda taviz vermemeli! Ancak DFB milli takımında artık bir değişiklik yapması gerekiyor
Milla o zamanlar yedek oyuncu olarak beş puan toplamıştı. Bu uzun süre Dünya Kupası’nın tek rekoru olarak kaldı, ta ki Deniz gelene kadar. Curacao’ya karşı bir gol ve iki asist, Fildişi Sahili’ne karşı iki gol. Rekor tam olarak 56 dakika sahada kalarak kırıldı.
O ana kadarki en büyük anında Undav ne dans etti ne de başka bir özel sevinç gösterisi yaptı. Fildişi Sahili’ne karşı uzatmaların son dakikalarında attığı galibiyet golünün ardından, ne yapacağını bilemiyormuş gibi görünüyordu. Önce kollarını açtı, sonra sağ işaret parmağıyla ofsayt olmadığını gösterdi, biraz geriye doğru koştu ve ardından tüm sevinç gösterisi planları bir anda anlamsız hale geldi, çünkü çılgınca koşan tüm Alman milli takım kadrosu üzerine atladı.
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Deniz Undav, başka hiçbir ülkenin sahip olmadığı bir silah
DFB takımının uzun süredir hayal kırıklığı yaratan performansının ardından Undav, Fildişi Sahili karşısında maçın sonlarında attığı iki golle fark yarattı. Böylece Almanya, 2014’teki şampiyonluğundan bu yana ilk kez bir Dünya Kupası’nda eleme turuna yükseldi ve Ekvador’un Curacao’ya karşı yaptığı hata sayesinde grup birinciliğini erken garantiledi.
Curacao’ya karşı 7-1 kazandıkları açılış maçında yedek olarak oyuna girip üç gol katkısı sağladıktan sonra bile, Undav’ın belki de ilk 11’de yer almayı hak edip etmediği tartışılıyordu. En azından kendilerinden çok daha güçlü Fildişi Sahili’ne karşı sergilediği performanstan sonra bu sorunun cevabı belli oldu: Evet, şüphesiz ki bunu hak etmişti. Undav, Toronto’da bu konudaki soruları yanıtlamaktan kaçınırken, Milli Takım Teknik Direktörü Julian Nagelsmann ise “Bu kesinlikle mümkün” dedi.
Ancak tam da son yedek olarak sergilediği muhteşem performans nedeniyle Nagelsmann şimdi kesinlikle kararsızlığa kapılmamalı. 29 yaşındaki Stuttgartlu oyuncu sayesinde, milli takım teknik direktörü maç skorlarından tamamen bağımsız olarak elinde garantili bir umut kaynağı bulunduruyor. Taraftarlar, Fildişi Sahili maçında Undav henüz oyuna girmeden önce bile tezahüratlarla onu kutladı. Undav sahaya çıktığında, Alman takımında otomatik olarak bir canlanma yaşanıyor. Aynı zamanda, rakipler de elbette onun etkileyici istatistiklerinden haberdar.
Undav, ilk on birde de kesinlikle katkı sağlardı; ancak yedek olarak, başka hiçbir ülkenin sahip olmadığı bir silah niteliğindedir. Nagelsmann bu silahtan mahrum kalmamalıdır.
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DFB Takımı: Julian Nagelsmann, Leroy Sané’yi artık yedek kulübesine almalı
Süper joker Undav, son dakikada gelen galibiyet ve takımın genel olarak etkileyici zihniyeti, Fildişi Sahili karşısında sergilenen uzun süredir devam eden hayal kırıklığı yaratan performansı gözden kaçırmamalı. Savunmada DFB takımı tekrar tekrar dengesiz bir görüntü sergiledi, hücumda ise uzun süre ilhamdan yoksun kaldı.
Nagelsmann için, takımının üçüncü grup maçı öncesinde bile grup birincisi olarak kesinleşmiş olması oldukça uygun bir durum. Ekvador karşısında takım, baskı hissetmeden kendini bulmaya devam edebilir. Bu bakımdan, kadroda çok fazla değişiklik yapmamak ve özellikle de önemi ve yetenekleri nedeniyle tartışmasız üç hücum oyuncusu olan Jamal Musiala, Florian Wirtz ve Kai Havertz’i birlikte ilk on birde tutmak akıllıca olacaktır.
Aynı zamanda, sağ kanatta, son derece tartışmalı ve Fildişi Sahili karşısında hücumda bir kez daha hayal kırıklığı yaratan Leroy Sané’ye alternatif bir oyuncuyu denemek mantıklı olacaktır. Ekvador maçının sportif açıdan önemsizliği bahanesiyle Nagelsmann, ona olan tüm sadakatine ve defansif performansı için yaptığı tüm övgülere rağmen, itibarını koruyarak onu ilk 11’den çıkarabilir ve örneğin Jamie Leweling’in bu pozisyonda nasıl bir performans sergileyeceğini görebilir.