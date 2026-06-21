Julian Nagelsmann, Deniz Undav konusunda taviz vermemeli! Ancak DFB milli takımında artık bir değişiklik yapması gerekiyor

DFB takımının uzun süredir hayal kırıklığı yaratan performansının ardından Undav, Fildişi Sahili karşısında maçın sonlarında attığı iki golle fark yarattı. Böylece Almanya, 2014’teki şampiyonluğundan bu yana ilk kez bir Dünya Kupası’nda eleme turuna yükseldi ve Ekvador’un Curacao’ya karşı yaptığı hata sayesinde grup birinciliğini erken garantiledi.

Curacao’ya karşı 7-1 kazandıkları açılış maçında yedek olarak oyuna girip üç gol katkısı sağladıktan sonra bile, Undav’ın belki de ilk 11’de yer almayı hak edip etmediği tartışılıyordu. En azından kendilerinden çok daha güçlü Fildişi Sahili’ne karşı sergilediği performanstan sonra bu sorunun cevabı belli oldu: Evet, şüphesiz ki bunu hak etmişti. Undav, Toronto’da bu konudaki soruları yanıtlamaktan kaçınırken, Milli Takım Teknik Direktörü Julian Nagelsmann ise “Bu kesinlikle mümkün” dedi.

Ancak tam da son yedek olarak sergilediği muhteşem performans nedeniyle Nagelsmann şimdi kesinlikle kararsızlığa kapılmamalı. 29 yaşındaki Stuttgartlu oyuncu sayesinde, milli takım teknik direktörü maç skorlarından tamamen bağımsız olarak elinde garantili bir umut kaynağı bulunduruyor. Taraftarlar, Fildişi Sahili maçında Undav henüz oyuna girmeden önce bile tezahüratlarla onu kutladı. Undav sahaya çıktığında, Alman takımında otomatik olarak bir canlanma yaşanıyor. Aynı zamanda, rakipler de elbette onun etkileyici istatistiklerinden haberdar.

Undav, ilk on birde de kesinlikle katkı sağlardı; ancak yedek olarak, başka hiçbir ülkenin sahip olmadığı bir silah niteliğindedir. Nagelsmann bu silahtan mahrum kalmamalıdır.