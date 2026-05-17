2026 Dünya Kupası'nda Almanya'nın bir numaralı kalecisi kim olacak? Bu, şu anda Almanya futbol camiasında en çok tartışılan soru; eski milli futbolcu Stefan Effenberg ise, Oliver Baumann'ın Manuel Neuer ile aralarında süren rekabette inisiyatifi ele almasını istiyor.
"Julian Nagelsmann bizzat arasa!" Eski milli futbolcu, kaleci konusunda Oliver Baumann'a tavsiyede bulundu
"Hazırlık dönemine ve ardından Dünya Kupası'na büyük bir özgüvenle giriyorum. Bana güvenini ifade etti. Nokta," demişti TSG Hoffenheim'ın kalecisi, Cumartesi öğleden sonra Borussia Mönchengladbach'a 0-4 yenildikleri maçın ardından Sky'a verdiği demeçte.
Sadece birkaç saat sonra, Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann net bir açıklama yapmaktan kaçındı ve ZDF-Sportstudio'da şunları söyledi: "İlk olarak oyuncularla görüşmek istediğim şeklindeki ilk tezime sadık kalıyorum. Her zaman önce oyuncuya ulaşılır, bu henüz gerçekleşmedi."
Daha önce Sky, Neuer'in 2024 Avrupa Şampiyonası'nın ardından emekli olduktan sonra DFB kadrosuna geri döneceğini bildirmişti. Neuer, Nagelsmann ve DFB spor direktörü Rudi Völler'in bu konuda anlaştığı belirtilmişti.
"Adaylıkların açıklanacağı bir X günü var. Sırf kendimi baskı altında hissettiğim ve Almanya'da belirli konular tartışıldığı için, olayları önceden tahmin edip açıklamaya başlarsam, gördüğüm her şeyi doğru değerlendiremiyorum," diyen Nagelsmann, "her oyuncunun benden bilgi alma hakkı olduğunu" vurguladı. "Kendimi baskı altında hissetmekten çok uzağım." Milli takım teknik direktörü ayrıca, "bugüne kadar oyuncularla iletişimin çok iyi" olduğunu vurguladı.
Oliver Kahn, Baumann'ın birinci kaleci olacağını öngörüyor
Almanya milli takımının kaleci sorunu konusunda belirsizlik devam ediyor; bu durum, hem eski milli kaleci Oliver Kahn hem de Effenberg tarafından Sport1'in "Doppelpass" programında sorunlu olarak değerlendiriliyor. "Oliver Baumann'ın yerinde olsaydım, hemen telefonu elime alıp Julian Nagelsmann'ı kendim arardım," diyen Effenberg, "ardından da kamuoyuna uygun şekilde açıklama yapardım" diye ekledi.
Neuer'in son dönemdeki güçlü performansları ve FC Bayern ile 2027'ye kadar sözleşmesini uzatmasının ardından, gazeteci Tobias Holtkamp'a göre kaleci yeniden "hazır" hale geldi - bu, kısa süre öncesine kadar o kadar net olmayan bir senaryo - ve Nagelsmann'ı şimdi zor durumda bırakıyor.
"Bu işin sonu nereye varacak?" diye yanıtladı Kahn. "Sonuçta kararları veren milli takım teknik direktörüdür, oyuncu değil. Ve o, Dünya Kupası'na Oliver Baumann'ı birinci kaleci olarak götüreceğimizi söyledi – en azından ben öyle anladım."
Bu nedenle eski kaleci, Baumann'ı açıkça destekliyor: "O hiçbir suçu yok. Bir numara olmayı hak ediyor," diyor Kahn. "
Nagelsmann kadroyu Perşembe günü açıklayacak
Nagelsmann, 26 kişilik kadrosunu Perşembe günü Frankfurt am Main'daki DFB Kampüsü'nde açıklayacak. O zamana kadar "62 telefon görüşmesi" yapacak. Muhtemelen Neuer'in MR sonuçlarını da beklemek istiyor. Münihli oyuncu, 1. FC Köln'e karşı 5-1 kazanılan maçın ikinci yarısında baldırında yaşadığı sorunlar nedeniyle oyundan alınmak zorunda kalmıştı.
Neuer, İspanya'ya karşı çeyrek finalde elendikten ve 124 milli maç oynadıktan sonra DFB kadrosundan emekli olmuştu. ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek turnuvada (11 Haziran-19 Temmuz) beşinci Dünya Kupası'nı oynayacaktı. Neuer, 2014'te Brezilya'da Almanya ile dünya şampiyonu olmuştu, ancak 2018'de Rusya'da ve 2022'de Katar'da FC Bayern'in kalecisi, her iki turnuvada da grup aşamasında elenerek iki büyük hayal kırıklığı yaşadı.