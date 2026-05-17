"Julian Nagelsmann bizzat arasa!" Eski milli futbolcu, kaleci konusunda Oliver Baumann'a tavsiyede bulundu

"Hazırlık dönemine ve ardından Dünya Kupası'na büyük bir özgüvenle giriyorum. Bana güvenini ifade etti. Nokta," demişti TSG Hoffenheim'ın kalecisi, Cumartesi öğleden sonra Borussia Mönchengladbach'a 0-4 yenildikleri maçın ardından Sky'a verdiği demeçte.

Sadece birkaç saat sonra, Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann net bir açıklama yapmaktan kaçındı ve ZDF-Sportstudio'da şunları söyledi: "İlk olarak oyuncularla görüşmek istediğim şeklindeki ilk tezime sadık kalıyorum. Her zaman önce oyuncuya ulaşılır, bu henüz gerçekleşmedi."

Daha önce Sky, Neuer'in 2024 Avrupa Şampiyonası'nın ardından emekli olduktan sonra DFB kadrosuna geri döneceğini bildirmişti. Neuer, Nagelsmann ve DFB spor direktörü Rudi Völler'in bu konuda anlaştığı belirtilmişti.

"Adaylıkların açıklanacağı bir X günü var. Sırf kendimi baskı altında hissettiğim ve Almanya'da belirli konular tartışıldığı için, olayları önceden tahmin edip açıklamaya başlarsam, gördüğüm her şeyi doğru değerlendiremiyorum," diyen Nagelsmann, "her oyuncunun benden bilgi alma hakkı olduğunu" vurguladı. "Kendimi baskı altında hissetmekten çok uzağım." Milli takım teknik direktörü ayrıca, "bugüne kadar oyuncularla iletişimin çok iyi" olduğunu vurguladı.