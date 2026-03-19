Her ne kadar bazı önemli isimler eksik olsa da, hiçbir ayrılık o zamanki kadar sansasyonel ya da şaşırtıcı değil. Maximilian Mittelstädt, Karim Adeyemi, Niclas Füllkrug ve Robert Andrich en iyi formlarına ulaşmak için çabalıyorlar. Angelo Stiller ve Maximilian Beier ise geçen kadroda da yer almamıştı. Said El Malas'ın 1. FC Köln'deki durumu değişmedi. Hiçbiri ağır toplar değil. Jamal Musiala, ayak bileği sorunlarını Münih'te tedavi ettirecek.

Lennart Karl ve Jonas Urbig'in ilk kez kadroya seçilmesi, FC Bayern'deki performansları göz önüne alındığında makul ve geniş kamuoyu tarafından da memnuniyetle karşılanacaktır. Yedi oyuncuyla Münih ekibi yeniden büyük bir blok oluşturuyor; Dünya Kupası'nda iyileşmiş bir Musiala ile bu sayı sekize bile çıkabilir.

Musiala, o zamana kadar formuna kavuşursa, kadroya seçilme şansı yüksek olan tek oyuncu. Kevin Schade, kadrodaki kontra forvet pozisyonu için Beier ve Adeyemi ile rekabet ediyor, Nagelsmann Perşembe günkü basın toplantısında bunu doğruladı. Milli takım teknik direktörü, Newcastle United'da zor bir dönem geçirmesine rağmen Nick Woltemade'ye destek verdi. Nagelsmann'ın aday gösterilmemesi konusundaki ayrıntılı açıklamalarının ardından Stiller'in şansı pek yok gibi görünüyor.

Kadro seçimi sırasında en büyük sürprizler, esas olarak Nagelsmann'ın kendi açıklamaları nedeniyle sürpriz olarak algılandı: Anton Stach'ın dört yıllık aradan sonra DFB'ye dönüşü ve Felix Nmecha'nın "ofansif oyuncu" olarak sınıflandırılması, basın toplantısında Leon Goretzka hakkında yapılan açıklamalarla birlikte.