"Kış arası yeterince uzadı," diye düşündü Julian Nagelsmann iki buçuk hafta önce ve sansasyonel bir röportajla bir anda gündeme geri döndü. Kicker dergisinde, Almanya milli takım teknik direktörü, Dünya Kupası ve Kuzey Amerika'da düzenlenecek turnuva öncesinde açıklanan son kadro hakkında tartışmalı açıklamalarla kamuoyunu heyecanlandırdı.
Julian Nagelsmann bir U dönüşü mü yapıyor? DFB kadrosunun açıklanmasında Felix Nmecha ile ilgili ilginç bir ayrıntı dikkat çekiyor
"Şimdiden şunu söyleyebilirim ki, muhtemelen pek de anlayışla karşılanmayacak kararlar alınacak. Ne oyuncular ne de geniş kamuoyu tarafından," diye duyurdu Nagelsmann, sözlerine ağırlık katarak. Mart 2024'teki ev sahibi Avrupa Şampiyonası öncesinde Mats Hummels, Niklas Süle, Leon Goretzka ve Serge Gnabry'yi kadrodan çıkarırken Toni Kroos'u geri çağırdığı Mart 2026 kadrosundan farklı olarak, Mart 2026'da büyük bir sürpriz yaşanmadı.
DFB Takımı: Jamal Musiala'nın Dünya Kupası kadrosuna girmesi bekleniyor
Her ne kadar bazı önemli isimler eksik olsa da, hiçbir ayrılık o zamanki kadar sansasyonel ya da şaşırtıcı değil. Maximilian Mittelstädt, Karim Adeyemi, Niclas Füllkrug ve Robert Andrich en iyi formlarına ulaşmak için çabalıyorlar. Angelo Stiller ve Maximilian Beier ise geçen kadroda da yer almamıştı. Said El Malas'ın 1. FC Köln'deki durumu değişmedi. Hiçbiri ağır toplar değil. Jamal Musiala, ayak bileği sorunlarını Münih'te tedavi ettirecek.
Lennart Karl ve Jonas Urbig'in ilk kez kadroya seçilmesi, FC Bayern'deki performansları göz önüne alındığında makul ve geniş kamuoyu tarafından da memnuniyetle karşılanacaktır. Yedi oyuncuyla Münih ekibi yeniden büyük bir blok oluşturuyor; Dünya Kupası'nda iyileşmiş bir Musiala ile bu sayı sekize bile çıkabilir.
Musiala, o zamana kadar formuna kavuşursa, kadroya seçilme şansı yüksek olan tek oyuncu. Kevin Schade, kadrodaki kontra forvet pozisyonu için Beier ve Adeyemi ile rekabet ediyor, Nagelsmann Perşembe günkü basın toplantısında bunu doğruladı. Milli takım teknik direktörü, Newcastle United'da zor bir dönem geçirmesine rağmen Nick Woltemade'ye destek verdi. Nagelsmann'ın aday gösterilmemesi konusundaki ayrıntılı açıklamalarının ardından Stiller'in şansı pek yok gibi görünüyor.
Kadro seçimi sırasında en büyük sürprizler, esas olarak Nagelsmann'ın kendi açıklamaları nedeniyle sürpriz olarak algılandı: Anton Stach'ın dört yıllık aradan sonra DFB'ye dönüşü ve Felix Nmecha'nın "ofansif oyuncu" olarak sınıflandırılması, basın toplantısında Leon Goretzka hakkında yapılan açıklamalarla birlikte.
DFB Takımı: Felix Nmecha bu kez "Hücum" kategorisinde yer alıyor
Kicker dergisine verdiği röportajda Nagelsmann, hücum gücü yüksek orta saha oyuncularının eksikliğinden yakındı. Aleksandar Pavlovic, Felix Nmecha, Pascal Groß, Angelo Stiller ve Robert Andrich'in gözünde "hepsi birbirine çok benzeyen oyuncu tipleri" olduğunu belirtti. Bu nedenle, baş eleştirmen Lothar Matthäus başta olmak üzere birçok taraftar ve uzmanın ısrarla talep ettiği Pavlovic ve Nmecha'dan oluşan çift orta saha düzenini planlamadığını da ekledi. "İkisinden birinin kesinlikle oynama şansı yüksek," dedi Nagelsmann. "Ancak ofansif rol için biraz farklı bir profile ihtiyacımız var."
Nagelsmann, tam da bu rol için, Alman futbol camiasında oldukça tartışmalı bir isim olan Münih'in yedek oyuncusu Goretzka'ya Dünya Kupası'nda ilk 11'de yer alma ihtimalini sundu. Stach'ı alternatif olarak değerlendirip değerlendirmediği sorusunu ise milli takım teknik direktörü geçiştirdi. 27 yaşındaki oyuncu Leeds United'da "iyi" performans gösteriyor olsa da, "kafa vuruşlarında çok güçlü değil ve en iyi ikili mücadeleci de değil, aynı zamanda oyunu önünde görmeyi seven bir oyuncu".
Yine de Nagelsmann, Stach'ı Pavlovic, Nmecha ve Groß gibi sürpriz bir şekilde kadroya çağırdı; yani onun gözünde muhtemelen tek bir pozisyon için birbirine çok benzeyen dört oyuncu tipi. Ancak Nmecha konusunda bir dönüş yaşanıyor. Sonbaharda olduğu gibi ve milli takım teknik direktörünün son açıklamalarının aksine, Dortmundlu oyuncu bu kez kadro listesinde "defans" değil, "hücum" kategorisinde yer alıyor. Muhtemelen Nagelsmann, Goretzka'nın yerine Pavlovic ve Nmecha'dan oluşan bir çift orta saha ikilisini değerlendiriyor.
Julian Nagelsmann, Leon Goretzka konusunda sözlerini geri aldı
Basın toplantısında Nagelsmann, bu konuda Kicker dergisine verdiği röportajda söylediklerinden çok farklı bir tavır sergiledi. Goretzka hakkındaki sözlerinin yanlış yorumlandığını belirtti. "Ben şöyle demiştim: 'Oynaması için iyi şansı var'," diye kendi sözlerini doğru bir şekilde aktaran Nagelsmann, ekledi: "Oynamak, iki dakika oynamak da demektir." Nagelsmann'ın sakladığı şey, o zamanki açıklamasının ikinci kısmıydı. Tam metni şöyleydi: "Şu anki duruma göre, Bayern'de az süre almasına rağmen Leon Goretzka'nın oynaması ve Dünya Kupası elemelerindekine benzer bir rol üstlenmesi için iyi şansı var." Orada Goretzka altı maçın beşinde ilk on birde yer almış ve son maçta oyuna girmişti. Yani: As oyuncuydu.
Şimdi Nagelsmann, Goretzka'nın son zamanlarda FC Bayern'de az süre almasına da değindi ve ayrıca proaktif bir şekilde Nmecha'dan bahsetti. "Felix Nmecha ile kadromuzda bu pozisyonu da doldurabilecek, ancak onu biraz farklı yorumlayan bir oyuncumuz var." Bugüne kadar Pavlovic ve Nmecha, Nagelsmann yönetiminde hiç birlikte ilk 11'de yer almadı, ancak Gana ve İsviçre ile oynanacak hazırlık maçlarından birinde bu ilk kez gerçekleşebilir.
DFB Takımı: Alman Milli Takımı kadrosu
Pozisyon Oyuncu Kulüp Kaleci Oliver Baumann TSG Hoffenheim Kaleci Alexander Nübel VfB Stuttgart Kaleci Jonas Urbig FC Bayern Münih Defans Waldemar Anton Borussia Dortmund Defans Nathaniel Brown Eintracht Frankfurt Defans Pascal Groß Brighton & Hove Albion Defans Joshua Kimmich FC Bayern Münih Defans Aleksandar Pavlovic FC Bayern Münih Defans David Raum RB Leipzig Defans Antonio Rüdiger Real Madrid Defans Nico Schlotterbeck Borussia Dortmund Defans Anton Stach Leeds United Defans Jonathan Tah FC Bayern Münih Defans Malick Thiaw Newcastle United Defans Josha Vagnoman VfB Stuttgart Ofansif Leon Goretzka FC Bayern Münih Ofansif Serge Gnabry FC Bayern Münih Ofansif Kai Havertz Arsenal Ofansif Lennart Karl FC Bayern Münih Ofansif Jamie Leweling VfB Stuttgart Hücum Felix Nmecha Borussia Dortmund Hücum Leroy Sané Galatasaray İstanbul Ofansif Kevin Schade FC Brentford Hücum Deniz Undav VfB Stuttgart Ofansif Florian Wirtz FC Liverpool Ofansif Nick Woltemade Newcastle United