Julian Nagelsmann, Bayern kalecisinin Dünya Kupası'nda 1 numaralı kaleci olarak görevlendirileceği yönündeki haberler üzerine Manuel Neuer ile ilgili soruyu yanıtlamayı reddetti
Neuer sorunu devam ediyor
Nagelsmann'ın, ZDF-Sportstudio'da planlanan program sırasında 2026 Dünya Kupası kadrosu hakkında netlik sağlaması bekleniyordu. Ancak, 26 kişilik resmi kadro açıklamasının 21 Mayıs'a ertelenmesiyle, tüm dikkatler tamamen Neuer'e ve 40 yaşındaki kalecinin milli takıma sansasyonel bir dönüş yapıp yapmayacağına yöneldi.
Nagelsmann geçmişte kararlı bir tavır sergilemiş ve "Neuer kendi isteğiyle emekli oldu, bunu birkaç kez tekrarladı ve bu yüzden bu konuyu sürekli tartışmanın bir anlamı yok" demişti. Ancak son günlerde kesin bir "hayır" cevabının gelmemesi, Bayern Münih kaptanının Hoffenheim'dan Oliver Baumann'ın yerine ilk 11'de yer alacağına dair spekülasyonları alevlendirdi.
Açıklama yapmakta isteksiz
Neuer'in adı 55 kişilik ön kadroda yer alıyordu ve şimdi bir numaralı kaleci olarak sansasyonel bir geri dönüşün eşiğinde görünüyor. Nagelsmann, Neuer'in listede olup olmadığına dair bir açıklama yapmaktan kaçınarak şöyle dedi: "Liste yayınlanmayacak, bu yüzden bu konuda yorum yapmayacağım. Şunu söyleyebilirim ki listede çok sayıda oyuncu var, çünkü toplam 55 kişi var. Az önce de söylediğim gibi: 62 telefon görüşmesi var, yani yedi kişi eksik.
"Alman pasaportuna sahip ve sağlıklı olan tüm uygun oyuncuları kadroya dahil etmek ve değerlendirmek her zaman bizim görevimizdir. Ve dediğim gibi, bu liste benim görev süremde hiç oynamamış, ancak yine de Alman pasaportuna sahip ve Bundesliga/Premier League'de iyi bir sezon geçirmiş oyuncuları da içeriyor."
Kompany, bir numaralı kalecisini destekliyor
Tartışmaya ağırlık katan isimlerden biri de, kalecisinin uzun soluklu kariyeri ve kalitesinden hiç şüphe duymayan Bayern teknik direktörü Vincent Kompany. Konuyla ilgili konuşan Kompany, turnuva yaklaşırken Neuer’in Alman futbolundaki konumu konusunda net bir tavır sergiledi; ancak Nagelsmann’ın canını sıkmamak için dikkatli davrandı.
Kompany, "Neuer, en iyi Alman kalecimizdir" dedi. Ancak Belçikalı teknik direktör, yorumlarının milli takım teknik direktörüne doğrudan baskı olarak algılanmasını istemediğini hemen ekledi ve dışarıdan müdahale olmaksızın "Nagelsmann'a kadrosunu oluşturması için huzur vermek" istediğini belirtti.
Golün ötesinde seçim zorlukları
Kaleci konusu manşetleri süslerken, Nagelsmann’ın Perşembe günkü son başvuru tarihine kadar alması gereken birkaç önemli karar daha var. İddiaya göre teknik direktör, genç oyunculara şans vermeyi düşünüyor; genç oyuncular Lennart Karl ve Said El Mala’nın, ABD, Meksika ve Kanada’ya gidecek 26 kişilik nihai kadroda sürpriz bir şekilde yer alacağı konuşuluyor.
Ayrıca, uzun süren sakatlık döneminin ardından Felix Nmecha'nın fiziksel durumuna ve taraftarların sevgilisi forvet Niclas Fullkrug'un kadroda yer alabilmek için yeterince çaba gösterip göstermediğine dair sorular da var. Nagelsmann'ın, teknik ekibiyle kesin görüşmeler yapmadan önce bu hafta sonu Eintracht Frankfurt ile Stuttgart arasındaki maçı son bir gözlem misyonu olarak kullanması bekleniyor.