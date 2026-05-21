Julian Nagelsmann, Bayern efsanesinin milli takımdan geri dönüşüyle birlikte Manuel Neuer’in Dünya Kupası’nda Almanya’nın 1 numaralı kalecisi olacağını doğruladı

Nagelsmann, ABD, Kanada ve Meksika’da düzenlenecek olan yaklaşan Dünya Kupası için Neuer’in tecrübesine yeniden başvurdu. 40 yaşındaki kaleci, Euro 2024’ün ardından milli takımdan emekli olmuştu ancak şimdi son bir kez sahneye çıkmaya hazırlanıyor.

Sky Sports'un aktardığı yorumlarda, Almanya milli takım kadrosunun resmi açıklanması sırasında kaleci pozisyonu ile ilgili planları sorulan Nagelsmann, açık sözlü bir yanıt verdi. "Evet, onu kadroda tutmayı planlıyorum," diye doğruladı teknik direktör. Ardından, tecrübeli kalecinin takıma kattığı manevi değerlere dikkat çekerek, "Manu'nun etrafını saran o havayı herkes bilir. Benim gözümde bu karar doğru bir karar," dedi.







