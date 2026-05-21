AFP
Çeviri:
Julian Nagelsmann, Bayern efsanesinin milli takımdan geri dönüşüyle birlikte Manuel Neuer’in Dünya Kupası’nda Almanya’nın 1 numaralı kalecisi olacağını doğruladı
Nagelsmann, Dünya Kupası kadrosunu açıkladı
Nagelsmann, ABD, Kanada ve Meksika’da düzenlenecek olan yaklaşan Dünya Kupası için Neuer’in tecrübesine yeniden başvurdu. 40 yaşındaki kaleci, Euro 2024’ün ardından milli takımdan emekli olmuştu ancak şimdi son bir kez sahneye çıkmaya hazırlanıyor.
Sky Sports'un aktardığı yorumlarda, Almanya milli takım kadrosunun resmi açıklanması sırasında kaleci pozisyonu ile ilgili planları sorulan Nagelsmann, açık sözlü bir yanıt verdi. "Evet, onu kadroda tutmayı planlıyorum," diye doğruladı teknik direktör. Ardından, tecrübeli kalecinin takıma kattığı manevi değerlere dikkat çekerek, "Manu'nun etrafını saran o havayı herkes bilir. Benim gözümde bu karar doğru bir karar," dedi.
- Getty Images Sport
Baumann için bir darbe
Bu haber, Hoffenheim'dan Oliver Baumann için önemli bir darbe oldu. Marc-Andre ter Stegen'in sakatlığı sonrasında Baumann, turnuvaya ilk 11'de başlayacak en güçlü aday konumuna gelmişti. Ancak Bayern efsanesi Neuer'in kadroya geri dönmesiyle, Baumann bir kez daha yedek kulübesine razı olmak zorunda kaldı.
Nagelsmann, bu haberi vermenin zor olduğunu kabul ederek, kararı Baumann için "bir darbe" olarak nitelendirdi. Ancak teknik direktör, 35 yaşındaki oyuncunun profesyonel tavrını överek onu "dünya klasında bir 1b" olarak nitelendirdi ve Baumann'ın rolünden bağımsız olarak takımı destekleme konusundaki kararlılığını birkaç görüşmeyle teyit ettiğini belirtti.
Yoğun iç tartışma sona erdi
Neuer'i kadroya geri getirme süreci bazı zorluklar içeriyordu. Nagelsmann, teknik ekibin kadroyu kesinleştirmeden önce yoğun tartışmalar yürüttüğünü ve Neuer'in son dönemdeki fiziksel durumuyla ilgili endişeleri ile kanıtlanmış başarısını karşılaştırdıklarını açıkladı. Antrenman grubunda, kaleci kadrosuna destek olmak üzere antrenman partneri olarak kadroya dahil edilen Jonas Urbig de yer alacak.
Nagelsmann, "Çok sayıda tartışma yapıldı" dedi. "İç tartışmalar sona erdi."
- Getty Images Sport
2026 Dünya Kupası'na giden yol
Almanya'nın hazırlıkları, Mainz'da Finlandiya ile oynanacak iki hazırlık maçı ve Chicago'da ABD Milli Takımı ile yapılacak karşılaşma ile hız kazanıyor. Bu maçlar, Neuer ve takım arkadaşları için E Grubu mücadelesine başlamak üzere Winston-Salem'deki kamp merkezine gitmeden önce son bir sınav niteliğinde olacak.
Die Mannschaft, Curacao, Fildişi Sahili ve Ekvador ile eşleşerek grup aşamasında zorlu bir yolun bekliyor. Joshua Kimmich'in kaptanlık pazubandını takması ve Neuer'in ilk 11'e geri dönmesiyle Nagelsmann, Almanya'ya beşinci dünya şampiyonluğunu kazandırmak için tecrübeli liderlik ve taktiksel esnekliğin birleşimine güveniyor.