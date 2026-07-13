"kicker" dergisinin günler önce bildirdiği gibi, Nagelsmann ile yardımcıları Benjamin Glück ve Benjamin Hübner'e 6,8 milyon avro ödeme yapılması konusunda anlaşmaya varıldı. Daha önce, DFB'nin çok daha fazla para ödemek zorunda kalacağına dair ciddi endişeler vardı.
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Julian Nagelsmann’a ödenecek tazminat ve öngörülen zarar: DFB, Dünya Kupası’nda erken elenmeyi hesaba katmıştı
Sonuçta Nagelsmann, Paraguay’a karşı oynanan Dünya Kupası’nın 16’da 1’de yaşanan utanç verici elenmenin hemen ardından, aslında devam etmek istediğini vurgulamıştı ve bu nedenle gönüllü bir istifa ilk başta olası görünmüyordu. Nagelsmann’ın sözleşmesi, 2025’te vadesinden önce ve büyük bir zorunluluk olmaksızın 2028’e kadar uzatılmıştı — basında yer alan haberlere göre yıllık maaşı yedi milyon avro olarak belirtilmişti.
DFB Saymanı Stephan Grunwald, kicker dergisine verdiği demeçte bu oldukça tartışmalı adımla ilgili olarak “Bunun için geçerli nedenler vardı” dedi: “Sözleşmenin hazırlanmasından ben sorumlu değildim, ancak bugün yine aynı kararı verirdim, çünkü o dönemdeki koşullar elverişliydi.”
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DFB, Dünya Kupası'ndan erken elenme ihtimalini göz önünde bulundurarak bütçesini planladı
DFB’nin bu sefer de Dünya Kupası’ndan erken elenmesinin mali açıdan ağır bir darbe vurmasına rağmen, yapısal bir açık yaratmaması ve dolayısıyla ciddi bir paniğe yol açmaması, özellikle Grunwald’a borçluyuz. Çünkü Grunwald, 2018 ve 2022 Dünya Kupası'ndaki önceki fiyaskolardan ders çıkararak, DFB'nin mali planlamasındaki özel kalemlerden biri olan "turnuva bütçesi"ni planlarken, grup aşamasından sonra ilk turda elenmeyi hesaba katmıştı.
Grünwald, “2023’te yaşanan yapısal açık deneyiminden yola çıkarak turnuva bütçesini ihtiyatlı bir şekilde planladık” dedi ve ekledi: “Görevim, en kötü senaryoda bile kimsenin paniğe kapılmaması için planlamayı yapmak.”
DFB’nin şimdi on altıda bir final turunda elenmesinin ardından karşı karşıya kaldığı “açık”, “planlanan 9,4 milyon avro civarında; ancak hesaplama nedenleriyle nihai sonucu ancak sonbaharda açıklayabileceğiz,” diye açıklayan Grünwald, DFB’nin ancak finale kalması durumunda Dünya Kupası’nda kâr edebileceğini de vurguladı.
9,4 milyon avroluk Dünya Kupası açığına ek olarak, Nagelsmann ve teknik ekibine ödenecek tazminatlar özel kalem olarak eklenecek; ayrıca büyük olasılıkla Jürgen Klopp ve ekibinin maaşları da bu tutara dahil olacak.
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Jürgen Klopp, Almanya Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü oldu: DFB, "olası sözleşme" konusunda anlaşmaya varıldığını doğruladı
Federasyonun açıklamasına göre, Klopp ile DFB yönetimi arasında “olası bir sözleşmenin temel unsurları” konusunda ilkesel bir mutabakat sağlandı. Duyumlara göre bu sözleşme 2030 yılına kadar sürecek. Bild gazetesi ayrıca, yıllık maaşın selefi Nagelsmann’ınkinden “sadece çok az” daha yüksek olacağını da bildirdi.
Klopp’un Red Bull İmparatorluğu’nun futbol başkanı olarak imzaladığı sözleşmenin (2029’a kadar) nasıl feshedileceği ise henüz belirsiz. Red Bull Genel Müdürü Oliver Mintzlaff’ın, bu hafta içinde görüşmeler için Klopp’un MagentaTV’de Dünya Kupası uzmanı olarak çalıştığı New York’a uçması bekleniyor. DFB’nin Red Bull’a ödeyeceği bir transfer ücreti söz konusu değil ve Klopp’un milli takım teknik direktörü olarak gazlı içecek üreticisinin marka elçisi olarak kalacağına dair söylentilerin de doğru olmadığı belirtiliyor.
Sonunda hangi çözüme varılacağı ise henüz belirsiz.
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