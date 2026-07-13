Julian Nagelsmann’a ödenecek tazminat ve öngörülen zarar: DFB, Dünya Kupası’nda erken elenmeyi hesaba katmıştı

DFB’nin bu sefer de Dünya Kupası’ndan erken elenmesinin mali açıdan ağır bir darbe vurmasına rağmen, yapısal bir açık yaratmaması ve dolayısıyla ciddi bir paniğe yol açmaması, özellikle Grunwald’a borçluyuz. Çünkü Grunwald, 2018 ve 2022 Dünya Kupası'ndaki önceki fiyaskolardan ders çıkararak, DFB'nin mali planlamasındaki özel kalemlerden biri olan "turnuva bütçesi"ni planlarken, grup aşamasından sonra ilk turda elenmeyi hesaba katmıştı.

Grünwald, “2023’te yaşanan yapısal açık deneyiminden yola çıkarak turnuva bütçesini ihtiyatlı bir şekilde planladık” dedi ve ekledi: “Görevim, en kötü senaryoda bile kimsenin paniğe kapılmaması için planlamayı yapmak.”

DFB’nin şimdi on altıda bir final turunda elenmesinin ardından karşı karşıya kaldığı “açık”, “planlanan 9,4 milyon avro civarında; ancak hesaplama nedenleriyle nihai sonucu ancak sonbaharda açıklayabileceğiz,” diye açıklayan Grünwald, DFB’nin ancak finale kalması durumunda Dünya Kupası’nda kâr edebileceğini de vurguladı.

9,4 milyon avroluk Dünya Kupası açığına ek olarak, Nagelsmann ve teknik ekibine ödenecek tazminatlar özel kalem olarak eklenecek; ayrıca büyük olasılıkla Jürgen Klopp ve ekibinin maaşları da bu tutara dahil olacak.