Julian Nagelsmann'a dövme mi?! Sol bek oyuncusu Dünya Kupası bahsini açıklarken Almanya teknik direktörü 'kendi ayağına kurşun sıktı'

Nagelsmann ile Almanya milli takımı arasındaki bağ, 2026 Dünya Kupası öncesinde giderek güçleniyor. Yakın zamanda yapılan kadro açıklamasında Almanya teknik direktörü, milli takımın Kuzey Amerika’daki turnuvayı kazanması halinde Raum ile birlikte dövme yaptırmak konusunda şaka yaptı. Nagelsmann, vücudu dövmelerle kaplı sol bek ile aynı dövmeyi yaptırma fikrinin, Dünya Kupası finalinin yarattığı baskıdan bile daha ürkütücü olduğunu belirtti.

Bild'in aktardığına göre Nagelsmann şaka yaparak şöyle dedi: "Beni en çok korkutan şey, Dünya Kupası'nı kazanırsak aynı dövmeyi yaptırmamız. Dövme yaptırmaktan korktuğum için değil. Ama senin dövme makinenin üzerinde yeterince yer bulamayacağımızı düşündüğüm için."