Getty Images Sport
Çeviri:
Julian Nagelsmann'a dövme mi?! Sol bek oyuncusu Dünya Kupası bahsini açıklarken Almanya teknik direktörü 'kendi ayağına kurşun sıktı'
Almanya’nın Dünya Kupası hedefine dövme dokunuşu
Nagelsmann ile Almanya milli takımı arasındaki bağ, 2026 Dünya Kupası öncesinde giderek güçleniyor. Yakın zamanda yapılan kadro açıklamasında Almanya teknik direktörü, milli takımın Kuzey Amerika’daki turnuvayı kazanması halinde Raum ile birlikte dövme yaptırmak konusunda şaka yaptı. Nagelsmann, vücudu dövmelerle kaplı sol bek ile aynı dövmeyi yaptırma fikrinin, Dünya Kupası finalinin yarattığı baskıdan bile daha ürkütücü olduğunu belirtti.
Bild'in aktardığına göre Nagelsmann şaka yaparak şöyle dedi: "Beni en çok korkutan şey, Dünya Kupası'nı kazanırsak aynı dövmeyi yaptırmamız. Dövme yaptırmaktan korktuğum için değil. Ama senin dövme makinenin üzerinde yeterince yer bulamayacağımızı düşündüğüm için."
- Getty Images Sport
Raum, Nagelsmann'ın bu anlaşmadan kaçamayacağını vurguluyor
Raum bu yorumlara hemen yanıt verdi ve Almanya kupayı kaldırırsa bir dövme daha yaptıracak yerin olacağını vurguladı. RB Leipzig kaptanı ayrıca Nagelsmann’ın artık bu anlaşmadan geri adım atmakta zorlanabileceğini ima etti.
Defans oyuncusu şöyle dedi: "Hayır, hayır. Her zaman boş bir yer bulabilirsin. Hala birkaç boş yerim var. Henüz bunu konuşmadık bile, tasarımı bile. Ama bu açıklamasıyla Julian kendi ayağına kurşun sıktı, çünkü bence artık bunu gerçekten yaparsak bundan kaçınamaz. Benim için bunu yaparsak gerçekten harika olur. Bana kalırsa tasarımı kendisi seçebilir, ama o dövmeyi yaptırırken kesinlikle orada olmak istiyorum."
Raum, Almanya'nın büyük hedeflerini ortaya koyuyor
Dövme bahsi turnuva öncesi havaya neşeli bir hava katarken, Raum Almanya’nın dünya sahnesindeki hedefleri konusunda son derece ciddi. Takımın şampiyonluktan başka bir hedefi olmaması gerektiğine inanan Raum, iki yıl önce ev sahipliği yaptıkları Avrupa Şampiyonası’ndan elendikten sonra Nagelsmann’ın dile getirdiği düşünceleri yineliyor.
Raum şöyle vurguluyor: "Bir turnuvaya katıldığımda, büyük resmi görmek isterim. Ve bence Julian, ev sahipliği yaptığımız Avrupa Şampiyonası'ndan elendikten sonra bunu çok iyi ifade etmişti: O zaman tek yapmamız gereken dünya şampiyonu olmak. Böyle bir turnuvaya katılıp sadece yarı finale çıkmak istediğini söylersen, bu yanlış bir tutumdur. Mümkün olduğunca uzağa gitmek istiyoruz ve bu da finale çıkıp şampiyonluğu kazanmak anlamına geliyor.
"Tabii ki benim için kişisel olarak önemli olan bir diğer şey de, ülkemizdeki insanların bizimle gurur duyması, takım olarak nasıl performans gösterdiğimiz ve nasıl birbirimize kenetlendiğimiz. Alman milli takımı olarak bizi ayıran şey bu olmalı. Eğer sportif performansımız da buna uygun olursa ve bunu başarırsak, o zaman herkes mutlu olacak."
- Getty Images Sport
Şimdi ne olacak?
Almanya, Curacao, Fildişi Sahili ve Ekvador ile oynayacağı E Grubu maçlarına iyi hazırlanmayı hedefliyor. Bundan önce, 31 Mayıs’ta Finlandiya ve 6 Haziran’da ABD Milli Takımı ile iki hazırlık maçı oynayacak.