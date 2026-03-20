Sky'ın haberine göre, geçtiğimiz Pazartesi günü Schlotterbeck'in menajeri Björn Etzel ile Sebastian Kehl ve Lars Ricken'in başını çektiği BVB yetkilileri arasında yapılan bir başka müzakere turu, pazarlığa yeni bir ivme kazandırdı.
Julian Brandt ve Niklas Süle'nin ayrılışları da buna neden mi? Nico Schlotterbeck, BVB'de kalmaya meyilli görünüyor
Sonuç olarak bir ilerleme kaydedilmemiş olsa da, 23 kez Almanya milli takımında forma giymiş olan oyuncu, artık sözleşmesini uzatma eğiliminde.
Bunun nedenlerinden biri, BVB'nin Felix Nmecha ile sözleşmesini uzatarak önemli bir sinyal vermiş olması. Ayrıca Schlotterbeck, Julian Brandt, Niklas Süle ve Salih Özcan'ın ayrılmasıyla nihayet bir yenilenme sürecinin başlatıldığını ve gelecekte kanat oyunlarının yeniden daha büyük bir rol üstleneceğini olumlu bir şekilde değerlendirmiş.
BVB: Schlotterbeck en yüksek maaşlı oyuncu oldu – çıkış maddesi var mı?
Borussia Dortmund, 2027'ye kadar süren sözleşmesini uzatmayı başarırsa, BVB'nin elinde tartışmasız bir lider, bir rol model ve Luca Reggiani gibi yeteneklerin gelişebileceği bir akıl hocası olmaya devam edecek bir oyuncu bulunmuş olacak. Ayrıca 26 yaşındaki sol ayaklı oyuncu, en yüksek maaşlı oyuncular arasına yükselecek.
Söylentilere göre, şu anda beş ila altı milyon avro olduğu tahmin edilen yıllık maaşının en az iki katına çıkarılması gündemde. Sürekli olarak adı geçen rakam ise 14 milyon avro. Ayrıca, savunma lideri, 2027 yazından itibaren 60 milyon avro karşılığında kulüpten ayrılma imkanı tanıyan bir çıkış maddesi alabilir – tabii ki öncelikle sözleşmesini uzatması şartıyla.
Geçtiğimiz aylarda Schlotterbeck'in birçok üst düzey kulüple adı anılmıştı, ancak bu konuda somut bir görüşme yapıldığına dair bir bilgi yok. FC Bayern Münih, Barcelona, Real Madrid ve Liverpool'un da aralarında bulunduğu kulüplerin ilgilendiği söyleniyordu.
BVB, Maç programı: Borussia Dortmund'un önümüzdeki maçları
Tarih Maç 21 Mart, 18.30 BVB - Hamburger SV (Bundesliga) 4 Nisan, 18.30 VfB Stuttgart - BVB (Bundesliga) 11 Nisan, 15.30 BVB - Bayer Leverkusen (Bundesliga) 18 Nisan, 15.30 TSG Hoffenheim - BVB (Bundesliga)