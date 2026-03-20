Julian Brandt ve Niklas Süle'nin ayrılışları da buna neden mi? Nico Schlotterbeck, BVB'de kalmaya meyilli görünüyor

Borussia Dortmund, 2027'ye kadar süren sözleşmesini uzatmayı başarırsa, BVB'nin elinde tartışmasız bir lider, bir rol model ve Luca Reggiani gibi yeteneklerin gelişebileceği bir akıl hocası olmaya devam edecek bir oyuncu bulunmuş olacak. Ayrıca 26 yaşındaki sol ayaklı oyuncu, en yüksek maaşlı oyuncular arasına yükselecek.

Söylentilere göre, şu anda beş ila altı milyon avro olduğu tahmin edilen yıllık maaşının en az iki katına çıkarılması gündemde. Sürekli olarak adı geçen rakam ise 14 milyon avro. Ayrıca, savunma lideri, 2027 yazından itibaren 60 milyon avro karşılığında kulüpten ayrılma imkanı tanıyan bir çıkış maddesi alabilir – tabii ki öncelikle sözleşmesini uzatması şartıyla.

Geçtiğimiz aylarda Schlotterbeck'in birçok üst düzey kulüple adı anılmıştı, ancak bu konuda somut bir görüşme yapıldığına dair bir bilgi yok. FC Bayern Münih, Barcelona, Real Madrid ve Liverpool'un da aralarında bulunduğu kulüplerin ilgilendiği söyleniyordu.