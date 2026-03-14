Bayer Leverkusen'in yönetim kurulu başkanı Fernando Carro, Julian Brandt'ın Werkself'e geri dönebileceğine dair spekülasyonları alevlendirdi.
"Julian Brandt'ı olağanüstü buluyorum": Bundesliga'nın önde gelen kulübünün patronu, BVB yıldızını transfer etme çabalarını "kesinlikle destekleyeceğini" söyledi
Cumartesi öğleden sonraDAZN'de FC Bayern München ile oynanacak Bundesliga maçı öncesinde, Brandt'ı yazdan itibaren tekrar Bayer formasıyla görebilecek miyiz diye sorulduğunda Carro ilk olarak şöyle dedi: "Bunu Simon Rolfes'e sormalısınız. Simon Rolfes kadro planlamasından sorumlu, o bizim spor direktörümüz ve nihai kararı verecek kişi."
Carro, halen Dortmund forması giyen oyuncunun geri dönüşünü en azından dışlamadı: "Julian Brandt'ı olağanüstü buluyorum. Simon onu istiyorsa, ben bunu kesinlikle destekleyeceğim. Ama bu konuda karar Simon'a ait," dedi 61 yaşındaki Carro.
Brandt, sezon sonunda sona erecek olan Borussia Dortmund sözleşmesini uzatmayacak ve yaz aylarında BVB'den bedelsiz ayrılacak. Dortmund'un spor direktörü Lars Ricken'in bunu kısa süre önce doğrulamasının ardından, 29 yaşındaki oyuncunun geleceğine dair spekülasyonlar hız kazandı.
Bild ve Sky'ın son haberlerine bakılırsa, Leverkusen'in Brandt'ı transfer etme şansı olup olmadığı şüpheli. Bu haberlere göre, orta saha oyuncusu yurtdışına transfer olmayı tercih ediyor ve İngiltere, İtalya veya İspanya'yı düşünüyor. Aston Villa'nın Brandt için ısrarlı bir şekilde mücadele ettiği söylenirken, Sky son olarak FC Arsenal ve FC Barcelona gibi iki üst düzey kulübü de devreye soktu.
Bayer Leverkusen, Julian Brandt için bir seçenek olabilir mi?
Brandt'ın Bundesliga'da kalmayı hedeflemesi durumunda, Leverkusen kesinlikle birkaç gerçekçi seçenekten biri olacaktır. Werder Bremen'de, Bremen doğumlu olan bu oyuncuyu (ki kendisi bugüne kadar SVW forması giymemiştir) kadroya katmayı hayal ediyor olsalar da, bu finansal açıdan pek mümkün görünmüyor.
Brandt, Bayer'in onu kısa bir süre önce VfL Wolfsburg'un altyapısından transfer etmesinin ardından, 17 yaşındayken Leverkusen'de Bundesliga'ya adım atmıştı. SVB'de beş buçuk yıl kalan Brandt, Leverkusen formasıyla 215 maçta 42 gol attı. 2019'da Brandt, 25 milyon euro transfer ücreti karşılığında Dortmund'a transfer olmuştu.
Bayer'de Brandt, teknik direktör Kasper Hjulmand'ın tercih ettiği çift 10'lu sistemde iyi uyum sağlayabilir ve muhtemelen Malik Tillman veya Ibrahima Maza ile birlikte son derece yaratıcı bir hücum hattı oluşturabilir. BVB'de bu sezon benzer bir rol oynuyor ve teknik direktör Niko Kovac yönetiminde önemli bir rol üstleniyor, ancak her zaman ilk 11'de yer almadı.
Bayer Leverkusen, bir sonraki şampiyon kadrosunu oluşturmak istiyor
Leverkusen, büyük bir değişim sürecinden yeni çıktı. Jonathan Tah, Florian Wirtz, Granit Xhaka, Jeremie Frimpong ve Lukas Hradecky gibi 2023/24 şampiyonluk sezonunun birçok kilit oyuncusu artık takımda değil; bu sezon öncesinde ise çok sayıda yeni oyuncu kadroya katıldı. Ayrıca, başarılı teknik direktör Xabi Alonso'nun geçen yaz takımdan ayrıldığı da biliniyor.
"Şu anda 13 yeni transferle bir geçiş yılı yaşıyoruz ve Bayern'in bütçesinin sadece üçte birine sahibiz," dedi Carro, Şampiyonlar Ligi sıralaması için mücadele eden ancak lider FC Bayern'e karşı büyük bir farkla geride kaldıkları için bir şampiyonluk daha kazanma ihtimalinin uzak olduğu mevcut durum hakkında. Leverkusen'in patronu, orta vadeli planlar hakkında şunları söyledi: "Her yıl Bayern'i zorlayamayız, ancak hedefimiz şu anda bir sonraki şampiyonluk takımını kurmak." Carro'ya göre, bu takım 2028/29 sezonunda FCB'den Almanya şampiyonluğunu bir kez daha kapma hazırlığına gelebilir.
Julian Brandt'ın BVB'deki istatistikleri
Maçlar 298 Gol 56 Asist 69