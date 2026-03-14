"Julian Brandt'ı olağanüstü buluyorum": Bundesliga'nın önde gelen kulübünün patronu, BVB yıldızını transfer etme çabalarını "kesinlikle destekleyeceğini" söyledi

Cumartesi öğleden sonraDAZN'de FC Bayern München ile oynanacak Bundesliga maçı öncesinde, Brandt'ı yazdan itibaren tekrar Bayer formasıyla görebilecek miyiz diye sorulduğunda Carro ilk olarak şöyle dedi: "Bunu Simon Rolfes'e sormalısınız. Simon Rolfes kadro planlamasından sorumlu, o bizim spor direktörümüz ve nihai kararı verecek kişi."

Carro, halen Dortmund forması giyen oyuncunun geri dönüşünü en azından dışlamadı: "Julian Brandt'ı olağanüstü buluyorum. Simon onu istiyorsa, ben bunu kesinlikle destekleyeceğim. Ama bu konuda karar Simon'a ait," dedi 61 yaşındaki Carro.

Brandt, sezon sonunda sona erecek olan Borussia Dortmund sözleşmesini uzatmayacak ve yaz aylarında BVB'den bedelsiz ayrılacak. Dortmund'un spor direktörü Lars Ricken'in bunu kısa süre önce doğrulamasının ardından, 29 yaşındaki oyuncunun geleceğine dair spekülasyonlar hız kazandı.

Bild ve Sky'ın son haberlerine bakılırsa, Leverkusen'in Brandt'ı transfer etme şansı olup olmadığı şüpheli. Bu haberlere göre, orta saha oyuncusu yurtdışına transfer olmayı tercih ediyor ve İngiltere, İtalya veya İspanya'yı düşünüyor. Aston Villa'nın Brandt için ısrarlı bir şekilde mücadele ettiği söylenirken, Sky son olarak FC Arsenal ve FC Barcelona gibi iki üst düzey kulübü de devreye soktu.