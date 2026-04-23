Barcelona summer spending
Mark Doyle

Julian Alvarez ve Alessandro Bastoni, Barcelona'ya mı gidiyor?! Blaugrana, Şampiyonlar Ligi'nde yeniden şampiyonluk mücadelesi verebilmek için yaz transfer döneminde nasıl bir harcama çılgınlığı yapabilir?

Barcelona - Celta Vigo

Barcelona teknik direktörü Hansi Flick, şu anda yaz transfer dönemi ile ilgili sorulara takılmak istemiyor ve bu gayet anlaşılabilir bir durum. Katalanlar, İspanya şampiyonluk yarışında şu anda Real Madrid'in dokuz puan önünde olsa da, hâlâ yapılacak işler var – muhtemelen sakatlığı bulunan Lamine Yamal'sız – ve Flick'in Salı günü de belirttiği gibi, "La Liga kolay bir lig değil."

Ancak Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak çok daha zor ve Avrupa'yı fethetmek Barça'nın hayali/takıntısı olmaya devam ediyor; işte bu yüzden bu yılki çeyrek finalde elenmek takımı bu kadar derinden sarstı. Blaugrana, geçen yılki yarı final performansını bir adım daha ileriye taşıyabileceklerine yürekten inanıyordu, ancak yine başarısız oldular – ve toplamda 3-2 yenildikleri Atlético Madrid maçının her iki ayağında da birer oyuncunun kırmızı kart görmesi nedeniyle bunun sorumlusu kendileriydi.

Ancak Flick, Barça'nın 11 yıllık Şampiyonlar Ligi kıtlığını sona erdirmeye çok uzak olmadığı konusunda ısrarcı. Alman teknik adam, "Takım genç ve giderek daha iyi hale gelmek için büyük bir potansiyele sahibiz" dedi. "İyi bir yapımız var, ancak her zaman söylediğim gibi, transfer döneminde doğru kararlar vermeliyiz. Aptalca kararlar vermemeliyiz. Mükemmel olmalıyız."

Ve haklı. Barcelona'nın bu yaz harcayacak parası olacak, ancak bunu akıllıca harcaması şart. Flick, kendisinin ve sportif direktör Deco'nun takımı bir üst seviyeye taşımak için ne yapmaları gerektiği konusunda çok "net fikirleri" olduğunu söylüyor ve İspanya'da yaygın olarak yer alan haberlere göre, bu planın merkezinde Julian Alvarez ve Alessandro Bastoni'nin transferi yer alıyor.

Peki, transfer bütçesinin büyük çoğunluğunu iki oyuncuya yatırmak mantıklı mı? Ve Barça şu anda ikisini de transfer edecek kadar sağlam bir mali yapıya sahip mi?

    Yumuşak iç kısım

    Flick’in gülünç derecede yüksek savunma hattıyla ilgili tüm haklı endişelere rağmen, Barcelona’nın savunmasının merkezinde kalite eksikliği yaşadığı açık. Pau Cubarsi hâlâ ham bir yetenek olsa da, 19 yaşında en üst seviyede sergilediği performans olağanüstü; özellikle de geçen yaz Inigo Martinez’in Suudi Arabistan’a transfer olmasının ardından artık yanında deneyimli ve otoriter bir stoper bulunmadığı düşünülürse.

    Ronald Araujo, Barça'nın kaptanı olabilir, ancak bir liderden çok bir yük. Çok yönlü ikili Eric Garcia ve Gerard Martin her ikisi de iyi oyuncular olsa da, Şampiyonlar Ligi'ni kazanma hedefleri olan bir takım için yeterince iyi değiller.

    Andreas Christensen'e gelince, sezon sonunda sözleşmesi sona erdiğinde ayrılması bekleniyor ve Blaugrana kariyerindeki en yararlı katkısı, geçen sezon nakit sıkıntısı çeken Katalanların Dani Olmo'yu kadroya katmasına olanak tanıyan uzun süreli sakatlığıydı.

    Bu nedenle, dünya çapında bir sol ayaklı stoper transfer etmek Barça için zorunludur ve Bastoni'nin bu alanda en iyisi olduğunu söylemek hiç de zor değil...

    • Reklam
    Artık yolumuza devam etme zamanı

    Elbette, Inter'in savunma oyuncusu için adeta kişisel bir kabusa dönüşen bu sezon başlamadan önce bu argümanı savunmak çok daha kolay olurdu.

    Bastoni, Şubat ayında San Siro'da Inter'in Juventus'u yendiği Serie A maçında, Pierre Kalulu'nun kırmızı kart görmesine neden olan utanç verici simülasyonunu utanç verici bir şekilde kutlayarak İtalya'nın 1 numaralı halk düşmanı haline geldi. Bu simülasyon nedeniyle herhangi bir ceza almamıştı, ancak karma bir aydan kısa bir süre sonra onu yakaladı ve Bastoni, Bosna-Hersek ile oynanan Dünya Kupası play-off maçında doğrudan kırmızı kart gördü; bu da ülkesinin bu yaz Kuzey Amerika'da düzenlenecek turnuvaya katılma şansını fiilen ortadan kaldırdı.

    Bu nedenle, genel kanı Bastoni'nin bir an önce yeni bir ortama ihtiyacı olduğu yönünde ve Barça için büyük bir umut kaynağı olan, kendi mali sorunları olan Inter, 27 yaşındaki oyuncuyu satmaya açık.

    Bastoni'nin dörtlü savunmada oynama yeteneğine dair endişeler olsa da (bazı kesimlerde, onun becerilerinin yalnızca üçlü savunmanın sağladığı özgürlük ve güvenliğe uygun olduğu yönünde şüpheler var), taliplerinden mahrum kalmayacağı kesin ve Liverpool da bu talipler arasında yer alıyor.


    Oyuncu artı nakit anlaşması mı?

    Ancak Bastoni'nin Camp Nou'ya transfer olmaya kararlı olduğu düşünülüyor ve Mundo Deportivo'ya göre, kulübün bütçe kısıtlamalarına uymak için maaşında kesintiye gitmeyi kabul etmiş olan oyuncu, Barça ile beş yıllık bir sözleşme imzalamaya çok yakın.

    Ayrıca, Inter'in Bastoni için 70 milyon avro (61 milyon sterlin/82 milyon dolar) civarında bir ücret talep ettiği bildirilirken, Serie A liderinin oyuncu artı nakit anlaşmasını kabul etmeye de açık olduğu söyleniyor. Bu durum, genç sağ bek Hector Fort'un Elche'deki sezonluk kiralamasından döner dönmez onu ters yönde göndermeye fazlasıyla istekli görünen Barça için elbette ideal olacaktır.

    Ayrıca, İsveçli kanat oyuncusu Roony Bardghji ve Macar kaleci Aron Yaakobishvili'nin, şu anda mümkün olmaktan çok olası görünen bir transferde dengeleyici olarak kullanılabileceği iddia ediliyor. Ancak, önerilen Alvarez transferi tamamen farklı bir hikaye.

    Bu olasılığa açık olmak

    Bastoni'de olduğu gibi, Katalan basını Alvarez'in bu yaz diğer tüm olası transfer hedeflerinin yerine Barcelona'yı tercih ettiğine ikna olmuş durumda – ve durum gerçekten de böyle olabilir. Atletico'nun forveti, kulübünün başlıca rakiplerinden birine transfer olacağına dair söylentileri yatıştırmak için kesinlikle hiçbir şey yapmadı.

    Alvarez, Kasım ayında L'Equipe'e verdiği röportajda, "Sosyal medyada insanların ne dediğini görüyorum ve İspanya'da insanlar benim ve Barcelona hakkında çok konuşuyor" demişti. "Şu an için Atletico'ya odaklandım ve sezon sonunda durumu yeniden değerlendireceğiz."

    Tabii ki, Rojiblancos o zamandan beri Barça'yı Şampiyonlar Ligi'nden eledi ve şimdi ilk kez Avrupa Kupası'nı kaldırmaya sadece üç maç uzaklıkta, yani Alvarez'in Metropolitano'dan ayrılmak isteyeceği kesin değil. Ancak ayrılmak istese bile, Atleti onu gerçekten bırakır mı? Hem de Barcelona'ya? Katalanların karşılayabileceği bir ücret karşılığında?

    Lewandowski'nin ideal yedeği

    Atletico, 2024 yılında Manchester City'den Alvarez'i transfer etmek için 95 milyon avro (82 milyon sterlin/111 milyon dolar) harcadı ve oyuncunun sözleşmesinin bitmesine hâlâ altı yıl var; bu nedenle kulübün, onun transferi için 100 milyon avronun altında bir bedeli kabul etmesi düşünülemez. Sonuçta, elit seviyedeki 9 numaralı forvetlerin artık nadir bir meta haline geldiği futbol dünyasında, Alvarez'in değeri son iki yılda sadece yükseldi - bu yüzden Paris Saint-Germain, Arsenal ve Chelsea'nin de Dünya Kupası şampiyonu ile ilgilendiği söyleniyor.

    Hızlı, güçlü, hareketli, çok yönlü ve çalışkan bir santrfor olan Alvarez, set parçalarında onu bir tehdit haline getiren gürültülü vuruşlara sahipken, aynı zamanda oyunun en büyük sahnelerinde başarı gösterdiği kanıtlanmış bir geçmişe de sahip. Sonuç olarak, Barça bugün futbolda Robert Lewandowski'nin yerine geçecek daha iyi bir isim olmadığına inanıyor.

    O halde soru, Alvarez'in Blaugrana için iyi bir transfer olup olmayacağı değil, 26 yaşındaki oyuncu için bir transfer savaşı çıkarsa kulübün ne kadar yüksek bir rakama çıkmaya hazır olduğu.

    'Doğru yolda'

    Barça için iyi haber, kulübün iç işlerini nihayet düzene sokmaya her geçen gün biraz daha yaklaştığıdır. La Liga Başkanı Javier Tebas, Katalan kulübünün İspanya birinci liginin meşhur 1:1 mali düzenlemesine uymak için "doğru yolda" olduğunu kabul etti. Bu düzenleme, temel olarak maaş sınırları içinde faaliyet gösteren kulüplerin, satışlardan veya maaş tasarruflarından elde ettikleri gelirin yüzde 100'ünü yeni oyuncular için harcayabilmelerini öngörüyor.

    Nitekim, Barcelona'nın mali işler sorumlusu Ferran Olive geçtiğimiz günlerde kulübün hedefine sadece 10-12 milyon euro uzaklıkta olduğunu ve bu nedenle "bu yaz üst düzey bir forvet transfer edebilecek durumda" olduğunu iddia etti. Hatta, "kulübün aktif olarak bu yönde arayışta olduğunu" da sözlerine ekledi.

    Alvarez birinci hedef, ancak tek hedef değil. Alexander Sorloth'un adı da gündemde, çünkü Alvarez'in Atleti'deki takım arkadaşı çok daha düşük bir fiyata transfer edilebilir.

    Söylentilere göre Barça'nın bu yaz harcayabileceği bütçe yaklaşık 130 milyon avro (113 milyon sterlin/153 milyon dolar) olacak. Bu nedenle Katalanlar, birkaç ay önce kesin gibi görünen, Marcus Rashford'u Manchester United'dan 30 milyon avroya (26 milyon sterlin/35 milyon dolar) kalıcı olarak transfer etme opsiyonunu kullanma fikrinden vazgeçti. Barselona bunun yerine Victor Munoz, Ez Abde, Jan Virgili ve Andreas Schjelderup gibi daha genç ve daha ucuz alternatifleri araştırıyor.

    Sözleşmesi sona eren Lewandowski ve Christensen ikilisini, ve umarız eski kaptan Marc-Andre ter Stegen'i de elden çıkarmak, maaş bütçesinde biraz nefes alma alanı yaratacaktır, ancak Barça'nın hem Bastoni'yi hem de Alvarez'i kadrosuna katmak istiyorsa, satışlardan da önemli bir miktar para elde etmesi gerektiği açıktır. Neyse ki Blaugrana'nın Ferran Torres, Marc Casado ve hatta Bayer Leverkusen'den Alejandro Grimaldo'nun indirimli transferiyle ilgili söylentiler arasında Alejandro Balde gibi satılabilir değerli varlıkları var.

    Torres, 9 numara olarak hiçbir zaman tam olarak ikna edici olamadı ve hem İngiltere hem de İtalya'dan ilgi gördü; orta saha oyuncusu Casado, Barça'nın en güçlü bölümünde fazlalık oluştururken, Balde'nin formu bu sezon dalgalı seyretti ve onun potansiyel ayrılışı - tıpkı Casado'nunki gibi - o değerli net kârın bir kısmını getirecektir.

    La Liga'da olduğu gibi, burada da hala yapılacak işler var ve transferler, daha da önemlisi yeni oyuncuların kayıtları söz konusu olduğunda, Barça'da hiçbir şey kesin değildir. Genellikle tek kesin olan şey, belirsizliktir.

    Bu nedenle Flick, manevra alanı veya hata payı pek olmadığı için temkinli davranmakta haklı. Ancak şu anda Bastoni ve Alvarez'i transfer etmek zor olsa da, kesinlikle imkansız değil ve bu koşullar altında Barça için gerçekten mükemmel bir transfer dönemi olurdu.

