Julian Alvarez ve Alessandro Bastoni, Barcelona'ya mı gidiyor?! Blaugrana, Şampiyonlar Ligi'nde yeniden şampiyonluk mücadelesi verebilmek için yaz transfer döneminde nasıl bir harcama çılgınlığı yapabilir?

Ancak Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak çok daha zor ve Avrupa'yı fethetmek Barça'nın hayali/takıntısı olmaya devam ediyor; işte bu yüzden bu yılki çeyrek finalde elenmek takımı bu kadar derinden sarstı. Blaugrana, geçen yılki yarı final performansını bir adım daha ileriye taşıyabileceklerine yürekten inanıyordu, ancak yine başarısız oldular – ve toplamda 3-2 yenildikleri Atlético Madrid maçının her iki ayağında da birer oyuncunun kırmızı kart görmesi nedeniyle bunun sorumlusu kendileriydi.

Ancak Flick, Barça'nın 11 yıllık Şampiyonlar Ligi kıtlığını sona erdirmeye çok uzak olmadığı konusunda ısrarcı. Alman teknik adam, "Takım genç ve giderek daha iyi hale gelmek için büyük bir potansiyele sahibiz" dedi. "İyi bir yapımız var, ancak her zaman söylediğim gibi, transfer döneminde doğru kararlar vermeliyiz. Aptalca kararlar vermemeliyiz. Mükemmel olmalıyız."

Ve haklı. Barcelona'nın bu yaz harcayacak parası olacak, ancak bunu akıllıca harcaması şart. Flick, kendisinin ve sportif direktör Deco'nun takımı bir üst seviyeye taşımak için ne yapmaları gerektiği konusunda çok "net fikirleri" olduğunu söylüyor ve İspanya'da yaygın olarak yer alan haberlere göre, bu planın merkezinde Julian Alvarez ve Alessandro Bastoni'nin transferi yer alıyor.

Peki, transfer bütçesinin büyük çoğunluğunu iki oyuncuya yatırmak mantıklı mı? Ve Barça şu anda ikisini de transfer edecek kadar sağlam bir mali yapıya sahip mi?