Getty Images Sport
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Julian Alvarez transfer sürecinde yeni gelişme! Atletico yıldızı, Arsenal ve Barcelona ilgisini sürdürürken "menajerini değiştirmeye hazırlanıyor"
Alvarez için menajer değişikliği gündemde
Çalkantılı geçen yaz transfer döneminin ardından yaşananların, Alvarez'in yakın çevresindeki ilk kaybını verdiği görülüyor. Onda Cero'nun haberine göre Atletico Madrid'in forveti, River Plate'ten Avrupa'da yıldızlaşmasına kadar yükselişini yöneten temsilcisi Fernando Hidalgo ile uzun süredir devam eden iş birliğini sona erdirmeye hazır.
Yeni bir başlangıç yapma isteğini ortaya koyan bu hamlede Alvarez'in, eski Paris Saint-Germain ve Arjantin oyun kurucusu Javier Pastore'nin başında bulunduğu yükselişteki spor menajerlik ajansı "The Elegant Game"e katılma teklifini değerlendirdiği belirtiliyor. Ajansın hâlihazırda önemli bir Arjantinli yetenek portföyü bulunuyor ve bunun en dikkat çekici ismi de Chelsea orta saha oyuncusu Enzo Fernandez.
- AFP
Arsenal ve Barcelona yarışın içinde kalmaya devam ediyor
Yaz transfer dönemi kapanmış olsa da, Premier League ve La Liga'dan Alvarez'e olan ilgi azalmış değil. Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta'nın, çok yönlü hücum oyuncusunun uzun vadeli bir hayranı olduğuna inanılıyor ve onu Arsenal'in hücum hattını güçlendirmek için ideal profil olarak gördüğü belirtiliyor.
Barcelona da, Katalan devinin ağustos ayının sonunda Gabriel Jesus'u Arsenal'den transfer etmek için geç bir anlaşma tamamlamasına rağmen yarışın güçlü adayları arasında kalmayı sürdürüyor. Alvarez için Camp Nou'ya transfer, sık sık onun "hayalindeki transfer" olarak tanımlandı ve oyuncunun çevresi, Hansi Flick'in her zaman üst düzey takviyeler aradığının farkında.
Metropolitano'da gerilen ilişki
Alvarez'in Atletico Madrid'deki etrafındaki atmosfer, transfer sürecinin kamuoyu önünde yaşanmasının ardından giderek daha da ağırlaştı. Ağustos transfer döneminin son haftalarında oyuncu ile Colchoneros taraftarı arasındaki ilişki kopma noktasına geldi. Forvet, tribünlerden yuhalandı ve hatta maç sonu taraftarı selamlama sırasında destekçilerine yaklaşması bile engellendi.
Bu gerilim, oyuncunun kulübün resmî görevleri sırasındaki tavırlarına da yansıdı. Taraftarlar, Alvarez'in yeni sezon için yapılan tanıtım çekimlerinde gözle görülür şekilde mutsuz göründüğünü sosyal medyada hızlıca dile getirdi; bazı taraftarlar ise bu görüntüler için şakayla karışık "rehin fotoğrafları" ifadesini kullandı.
- Getty Images Sport
Ocak transfer dönemine doğru bakarken
Menajer değişikliği yaklaşırken, artık tüm gözler Alvarez'in kış transfer dönemi öncesindeki süreci nasıl yöneteceğine çevrilmiş durumda. Forvet oyuncusu şu anda, önündeki kritik maçlara hazır olmasını sağlamak için spor salonu seansları ve fizyoterapistlerle yapılan çalışmaları içeren yoğun bir iyileşme programını sürdürüyor. İlk 11'e dönme konusundaki kararlılığı açık, ancak olası bir ayrılığa dair alttaki hikâye yeni yıl yaklaşırken hem İspanya'da hem de İngiltere'de manşetleri domine etmeyi sürdürecek.
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