Julian Alvarez transfer sürecinde yeni gelişme! Atletico yıldızı, Arsenal ve Barcelona ilgisini sürdürürken "menajerini değiştirmeye hazırlanıyor"

Yaz transfer dönemi kapanmış olsa da, Premier League ve La Liga'dan Alvarez'e olan ilgi azalmış değil. Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta'nın, çok yönlü hücum oyuncusunun uzun vadeli bir hayranı olduğuna inanılıyor ve onu Arsenal'in hücum hattını güçlendirmek için ideal profil olarak gördüğü belirtiliyor.

Barcelona da, Katalan devinin ağustos ayının sonunda Gabriel Jesus'u Arsenal'den transfer etmek için geç bir anlaşma tamamlamasına rağmen yarışın güçlü adayları arasında kalmayı sürdürüyor. Alvarez için Camp Nou'ya transfer, sık sık onun "hayalindeki transfer" olarak tanımlandı ve oyuncunun çevresi, Hansi Flick'in her zaman üst düzey takviyeler aradığının farkında.