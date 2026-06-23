Julian Alvarez transfer olmak istiyor! Atlético Madrid’in yıldızı, “hayalindeki” Barcelona transferi için yaptığı çaresiz çağrıda, satışın “herkes için en iyisi” olduğunu söylüyor

Alvarez için Barcelona’nın en önde gelen aday olduğu düşünülse de, oyuncunun sözleşmesi Haziran 2030’a kadar devam ediyor; bu da, oyuncunun huzursuzluğuna rağmen mevcut kulübünü müzakerelerde güçlü bir konumda bırakıyor. ESPN’ye göre, finansal açıdan güçlü kulüpler Paris Saint-Germain ve Arsenal hâlâ yoğun ilgi gösterirken, ezeli rakibi Real Madrid’in kısa süre önce yaptığı 150 milyon avroluk şaşırtıcı teklif reddedildi.

Bu durum, perde arkasında büyük bir gerginliğe yol açtı ve Atlético, Barcelona’yı kasıtlı olarak medyaya sızdırdığı iddia edilen haberler ve saygısızlık nedeniyle kınayan sert sosyal medya açıklamaları yayınlamaya itti.