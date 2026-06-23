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Julian Alvarez transfer olmak istiyor! Atlético Madrid’in yıldızı, “hayalindeki” Barcelona transferi için yaptığı çaresiz çağrıda, satışın “herkes için en iyisi” olduğunu söylüyor
Forvet, yaz transfer döneminde takımdan ayrılmak istediğini açıkladı
26 yaşındaki forvet, Diego Simeone’nin takımından ayrılma isteğini açıklamasının ardından büyük bir transfer savaşını ateşledi. 2024 yılında Manchester City’den 95 milyon avroya ulaşan bir bedelle transfer edildiğinden bu yana etkileyici bir performans sergilemesine rağmen, forvet oyuncusu geleceğinin başka bir yerde olduğunu düşünüyor. Barcelona, Camp Nou'daki sözleşmesinin sona ermesiyle forvet hattında büyük bir boşluk bırakacak olan Robert Lewandowski'nin yerini doldurmak için bu Güney Amerikalı oyuncuyu transfer öncelik listesinin en başına koydu. Haberlere göre, Barça, Alvarez'in bir sonraki kariyer durağı olarak ilk tercihi konumunda.
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Alvarez transfer talebinde bulundu
Çok yönlü forvet, Arjantin’in Avusturya’yı 2-0’lık rahat bir skorla mağlup ettiği Dünya Kupası maçına katkıda bulunduktan hemen sonra sessizliğini bozmayı tercih etti.
ESPN'e verdiği demeçte şunları söyledi: "Konuşmak için doğru zaman olduğunu düşünmüyorum, ama aynı zamanda saklanmak da istemiyorum. Dürüst bir insan olmaya çalışıyorum. [Atlético]'da konuşmam gereken kişilerle konuştum. Herkes için en iyisinin bir transfer olacağını düşünüyorum. Hayalimi gerçekleştirmek istiyorum."
Kıtanın devleri, teklif yarışını alevlendiriyor
Alvarez için Barcelona’nın en önde gelen aday olduğu düşünülse de, oyuncunun sözleşmesi Haziran 2030’a kadar devam ediyor; bu da, oyuncunun huzursuzluğuna rağmen mevcut kulübünü müzakerelerde güçlü bir konumda bırakıyor. ESPN’ye göre, finansal açıdan güçlü kulüpler Paris Saint-Germain ve Arsenal hâlâ yoğun ilgi gösterirken, ezeli rakibi Real Madrid’in kısa süre önce yaptığı 150 milyon avroluk şaşırtıcı teklif reddedildi.
Bu durum, perde arkasında büyük bir gerginliğe yol açtı ve Atlético, Barcelona’yı kasıtlı olarak medyaya sızdırdığı iddia edilen haberler ve saygısızlık nedeniyle kınayan sert sosyal medya açıklamaları yayınlamaya itti.
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Karşılaşma, gişe rekorları kıracak bir maça zemin hazırlıyor
Atletico yetkililerinin yerli teklifleri değerlendirmeyi inatla reddetmesine rağmen, dinamik forvetin tercih ettiği transferi zorla gerçekleştirmeye çalışmasıyla birlikte yoğun bir idari mücadele kapıda. Bu çıkmazı çözmek, Barcelona’nın transfer ekibi için hâlâ en önemli öncelik; zira ekip, yaz transfer döneminde rakip Avrupa devlerinin transfer bedelini yükseltmeden önce hızlı hareket etmek zorunda.