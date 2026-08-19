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Julian Alvarez transfer belirsizliği sürerken Atletico Madrid'in açılış galibiyetini kaçırdı, Diego Simeone yokluğunu açıkladı
Alvarez açılış galibiyetini kaçırdı
Alvarez, Atletico Madrid'in çarşamba günü Malaga'yı 2-0 mağlup ederek La Liga sezonunu açtığı maçta dikkat çekici şekilde kadroda yer almadı. Arjantinli oyuncu maçı uzaktan takip ederken, Ademola Lookman ileri uçta tek santrfor olarak görev yaptı ve karşılaşmanın tamamında sahada kaldı. İkinci yarıda Kang-in Lee ve Alex Baena'nın attığı goller galibiyeti getirdi.
Ancak Alvarez, yoğun transfer spekülasyonlarının odağında yer alıyor; Barcelona ve Arsenal oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Ayrılma isteğine rağmen Atletico Madrid kararlı tutumunu korudu ve 490 milyon €'luk serbest kalma maddesine işaret etti. Kulüp, görüşmelere kapıyı adeta tamamen kapattı.
- AFP
Simeone, yokluğun nedenini açıkladı
Mirror'a göre, teknik direktör Diego Simeone durumu doğrudan ele aldı ve kadroya alınmamasının yaklaşan bir transferden değil, tamamen Dünya Kupası finalinin ardından fiziksel durumuyla ilgili olduğunu söyledi.
İlginç şekilde, uluslararası görev nedeniyle benzer süre uzakta kalmasına rağmen Baena kadroya alındı ve hatta gol attı. Simeone kararını açıklarken şöyle dedi: "Ben işin sportif tarafıyla ilgileniyorum. [Julian] olağanüstü bir çocuk. Konuştuk, her zaman yaptığımız gibi... Onunla daha fazla antrenman yapmamız gerekiyor. Hücumda sahip olduğumuz en iyi oyuncu o, bunu söyledim ve hâlâ aynı düşünüyorum. Onun etrafında bir takım kurmak istiyorum."
Oyuncunun mutsuzluğu belirginleşiyor
Simeone, Alvarez'in Riyadh Air Metropolitano'daki planlarının merkezinde kalmayı sürdürdüğünü ısrarla söylese de oyuncu mevcut durumdan derin bir memnuniyetsizlik duyuyor gibi görünüyor. Haberlerde, Simeone ile Alvarez'in yüz yüze görüşmeler yaptığı ve forvetin Barcelona'ya gitme isteğini bu görüşmede yeniden dile getirdiği belirtiliyor.
Ayrıca Alvarez'in son antrenmanlarda da hayal kırıklığını ortaya koyduğu vurgulandı. Çarşamba günü yayımlanan resmî fotoğrafında Alvarez sakalsızdı ve yüzündeki belirgin asık ifade, önceki iki sezondaki alışıldık neşeli tavrıyla keskin bir tezat oluşturuyordu. Simeone dışarıdaki gürültüyü kabul ederek şunları ekledi: "İnsanların fikirleri olacaktır. İnsanların fikirlerine büyük saygı duyuyorum, bu tür durumlarda her zaman böyle oldum. Diego Costa, [Antoine] Griezmann ve şimdi Julián."
- AFP
Sırada ne var?
Alvarez, 23 Ağustos'ta Villarreal'i ağırlayacakları bir sonraki maç öncesinde maç kondisyonunu artırmaya çalışırken Atletico Madrid ile antrenmanlarına devam edecek. Transfer döneminde süre daralırken ve kulüp gerçekçi olmayan 490 milyon €'luk bir bonservis bedeli talep ederken, Alvarez'in yakın geleceğinin Madrid'de olduğuna razı olması muhtemel görünüyor. Barcelona, tarihi bir teklif için kaynak yaratamazsa alternatif hücum hedeflerine hızla yönelmek zorunda kalacak.
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