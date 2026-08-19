Mirror'a göre, teknik direktör Diego Simeone durumu doğrudan ele aldı ve kadroya alınmamasının yaklaşan bir transferden değil, tamamen Dünya Kupası finalinin ardından fiziksel durumuyla ilgili olduğunu söyledi.

İlginç şekilde, uluslararası görev nedeniyle benzer süre uzakta kalmasına rağmen Baena kadroya alındı ve hatta gol attı. Simeone kararını açıklarken şöyle dedi: "Ben işin sportif tarafıyla ilgileniyorum. [Julian] olağanüstü bir çocuk. Konuştuk, her zaman yaptığımız gibi... Onunla daha fazla antrenman yapmamız gerekiyor. Hücumda sahip olduğumuz en iyi oyuncu o, bunu söyledim ve hâlâ aynı düşünüyorum. Onun etrafında bir takım kurmak istiyorum."