Maçın ardından konuşan Canizares, erken gelen bu aksiliğe rağmen Atletico'nun Avrupa'da yoluna devam etmek için hâlâ iyi bir konumda olduğunu savundu. Eski kaleciye göre Alvarez'in bireysel olarak yeniden yükselişe geçmesi, maçın skorundan çok daha önemliydi. Eski Valencia yıldızı, forvetin etkisini överken ilk 11'e ne kadar etkili şekilde geri döndüğüne dikkat çekti. Alvarez, Atletico'nun maçtaki ilk golünde Marcos Llorente'ye çok iyi bir pas verdi ve böylece kulüpteki ilk asistini yaptı. Ayrıca Alisson'u kritik bir kurtarışa zorladı.

"Atletico Madrid'in bu sonucu çevirebileceğine inanıyorum, çünkü bu Şampiyonlar Ligi'nde daha çok maç var" diyen Canizares, sözlerini şöyle sürdürdü: "Önemli olan, Julian Alvarez'in toparlanma sürecindeki ilk olumlu işareti görmüş olmamız.

"Birincisi, ilk maçına ilk 11'de başladı. İkincisi, yüksek seviyede oynadı. Marcos Llorente'ye verdiği mükemmel pas ilk gole yol açtı ve bu onun ilk asisti oldu. Ayrıca Alisson'un harika çıkardığı bir şutu da vardı; o pozisyon rahatlıkla bir gol daha olabilirdi."