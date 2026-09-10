Getty Images Sport
Çeviri:
Julian Alvarez sonunda geri mi döndü? Atletico Madrid'in Anfield'daki yenilgisi neden Diego Simeone için aslında çok büyük bir kazanç olabilir?
Atletico, umut verici işaretlere rağmen yenildi
Atletico, Şampiyonlar Ligi'nde Anfield deplasmanında olumlu bir sonuç alamadı ve turnuvadaki ilk maçında Liverpool'a mağlup oldu. Ancak Simeone'nin ekibi, İngiltere'den gelecek adına birkaç cesaret verici işaretle ayrıldı.
En dikkat çekici çıkarım ise Simeone'nin büyük sahnede Alvarez'e ilk 11'de şans vermesiydi. Yenilgi can yaksa da İspanyol ekibi, gelecekteki hedefleri için kritik bir parçayı yeniden kazanmış olabilir. Eski İspanya milli futbolcusu ve mevcut Movistaryorumcusu Canizares, Arjantinli oyuncunun performansını gecenin belirleyici hikâyesi olarak öne çıkardı.
- Getty Images Sport
Canizares toparlanmanın ilk olumlu işaretlerini gördü
Maçın ardından konuşan Canizares, erken gelen bu aksiliğe rağmen Atletico'nun Avrupa'da yoluna devam etmek için hâlâ iyi bir konumda olduğunu savundu. Eski kaleciye göre Alvarez'in bireysel olarak yeniden yükselişe geçmesi, maçın skorundan çok daha önemliydi. Eski Valencia yıldızı, forvetin etkisini överken ilk 11'e ne kadar etkili şekilde geri döndüğüne dikkat çekti. Alvarez, Atletico'nun maçtaki ilk golünde Marcos Llorente'ye çok iyi bir pas verdi ve böylece kulüpteki ilk asistini yaptı. Ayrıca Alisson'u kritik bir kurtarışa zorladı.
"Atletico Madrid'in bu sonucu çevirebileceğine inanıyorum, çünkü bu Şampiyonlar Ligi'nde daha çok maç var" diyen Canizares, sözlerini şöyle sürdürdü: "Önemli olan, Julian Alvarez'in toparlanma sürecindeki ilk olumlu işareti görmüş olmamız.
"Birincisi, ilk maçına ilk 11'de başladı. İkincisi, yüksek seviyede oynadı. Marcos Llorente'ye verdiği mükemmel pas ilk gole yol açtı ve bu onun ilk asisti oldu. Ayrıca Alisson'un harika çıkardığı bir şutu da vardı; o pozisyon rahatlıkla bir gol daha olabilirdi."
Arjantinli santrfor takımla tamamen çalışmalara katıldı
Canizares, takım arkadaşlarıyla tamamen kaynaşmış görünen Alvarez için işlerin yavaş yavaş normale döndüğünü vurguladı. Forvet oyuncusu, son düdüğün ardından deplasmana gelen taraftarları alkışlamak için özellikle sahada kaldı.
"Takıma iyi entegre olmuş görünüyordu, öyle ki maçın sonunda taraftarları selamlamak için sahada kaldı" diye ekledi Canizarez. "Atletico üç puan kaybetmiş olabilir ama Julian Alvarez'in toparlanmasına dair ilk ışığı buldu.
"Julisn'in en iyi versiyonunu, ya da en azından gerçekten katkı yapabilecek bir Julian'ı bulmak, özellikle de aradaki farkı kapatmak için önlerinde daha çok maç olduğunu düşündüğümüzde, Atletico için bu ilk üç puanı kaybetmekten daha önemli olabilir."
- Getty Images
Avrupa’da toparlanma ve form sürecine bakış
Alvarez'in etkili bir versiyonunu bulmak, zorlu fikstürde yol alan Atletico'ya Simeone'nin elinde güçlü bir silah veriyor. Anfield'daki keskin hareketliliği ve yaratıcılığı, yaklaşan maçlarda başarı için net bir şablon sunuyor.
İspanyol ekip şimdi, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk puanlarını almaya çalışmadan önce odağını yeniden iç sahadaki mücadelelere çevirecek. Simeone, Alvarez'in bu temelin üzerine koyarak düzenli bir ilk 11 yeri kazanmasını umacak.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun