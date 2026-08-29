Julian Alvarez, sansasyonel Manchester City dönüşünü geri çevirdi ve Arsenal'a ret yanıtı verdi

Cadena SER'in haberine göre Alvarez, Etihad Stadyumu'na sürpriz bir dönüş yapma fırsatını kesin bir dille reddetti. Manchester City, eski golcüsünü yeniden kadrosuna katma ilgisini ifade etmek için Atletico'yla temasa geçti ancak Alvarez, resmi bir teklif bile yapılmadan önce Premier League şampiyonuna Manchester'a dönmek istemediğini bildirdi.

26 yaşındaki oyuncunun net reddi, yaz transfer döneminin en büyük transfer sagasına dönüşen süreçte Atletico'yla gergin bir çıkmaz içinde kalmayı sürdürdüğü sırada geldi. Arsenal'in kuzey Londra'daki birincil hedefi ve hayalindeki transfer olmasına rağmen forvet, Arsenal'i de birçok kez geri çevirdi.