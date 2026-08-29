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훌리안 알바레스 (Julian Alvarez)Getty Images
Yosua Arya

Çeviri:

Julian Alvarez, sansasyonel Manchester City dönüşünü geri çevirdi ve Arsenal'a ret yanıtı verdi

Transfers
J. Alvarez
M.City
Premier Lig
Arsenal
Atletico Madrid
La Liga

Julian Alvarez, Enzo Maresca'nın ekibinin Atletico Madrid'in forvetini yeniden kadroya katmakla ilgilenmesine rağmen Manchester City'ye dönüşü kesin bir dille reddetti. Arjantinli oyuncu, Premier League'e geri dönmek yerine İspanya'da kalmayı önceliklendirdiği için gergin geçen yaz transfer sürecinin odağında kalmayı sürdürüyor.

  • Alvarez, City'ye sürpriz dönüşü reddetti

    Cadena SER'in haberine göre Alvarez, Etihad Stadyumu'na sürpriz bir dönüş yapma fırsatını kesin bir dille reddetti. Manchester City, eski golcüsünü yeniden kadrosuna katma ilgisini ifade etmek için Atletico'yla temasa geçti ancak Alvarez, resmi bir teklif bile yapılmadan önce Premier League şampiyonuna Manchester'a dönmek istemediğini bildirdi.

    26 yaşındaki oyuncunun net reddi, yaz transfer döneminin en büyük transfer sagasına dönüşen süreçte Atletico'yla gergin bir çıkmaz içinde kalmayı sürdürdüğü sırada geldi. Arsenal'in kuzey Londra'daki birincil hedefi ve hayalindeki transfer olmasına rağmen forvet, Arsenal'i de birçok kez geri çevirdi.

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  • Julian AlvarezGetty Images

    Laporta'nın itirafına rağmen Barcelona'nın hayali sekteye uğradı

    Londra veya Manchester'a taşınmak yerine Alvarez, Barcelona'ya katılmak için can atıyor; Katalan kulübü yaz başında yaptığı 100 milyon euro'luk (86 milyon sterlin) teklifte başarısız olmuştu. Barcelona Başkanı Joan Laporta, bu hafta yaptığı kamuya açık açıklamada ilgilerinin sürdüğünü doğruladı ve Arjantinli forvetin kendilerine katılmak istemesinin "herkesçe bilinen" bir durum olduğunu kabul etti.

    Ancak Atletico, hiçbir koşulda Liga'daki rakibiyle iş yapmaya yanaşmıyor. Madrid ekibi bu hafta da kararlı tutumunu yineledi ve yıldız golcüyü Barca'ya satma ihtimalinin "yüzde sıfır" olduğunu vurguladı.

  • Vize sorunları, Premier League reddini şekillendiriyor

    Alvarez'in İngiltere'ye dönme konusundaki güçlü isteksizliğinin, iddiaya göre futboldan ziyade kişisel koşullardan kaynaklandığı belirtiliyor. Arjantinli oyuncu, ailesinin kendisini ziyaret etmesini ciddi şekilde zorlaştıracak belirli Birleşik Krallık vize düzenlemelerinin farkında; buna karşılık İspanya'da yaşarken böyle bir sorunla karşılaşmıyor.

    Bu durum, İngiltere'deki başarılı ilk dönemine kıyasla net bir değişime işaret ediyor. Alvarez, Ocak 2022'de River Plate'ten City'ye 14 milyon sterlin karşılığında katılmıştı. Alvarez daha sonra 103 maçta 36 gol attı ve Guardiola'nın ekibinin tarihi bir üçleme kazanmasına yardımcı oldu. Ardından iki yaz önce 82 milyon sterlinlik bir anlaşmayla Atletico'ya transfer oldu.

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  • Julian Alvarez Diego SimeoneGetty Images

    Açmaz, forvetin geleceğini belirsizlikte bırakıyor

    Cadena SER'in belirttiğine göre Alvarez, Arsenal'ın Atletico'dan ayrılması için tek gerçekçi çıkış yolu olduğu konusunda giderek daha fazla bilgilendirildi, ancak oyuncu İspanya'da kalma konusunda kararlılığını sürdürüyor. Sonuç olarak forvet, Blaugrana'ya satış yapmak istemeyen bir kulüp ile İngiltere'ye geri dönmeyi reddeden kendisi arasında sıkışmış durumda.

    City'nin teklifi resmen geri çevrilmişken ve Atletico da Barca ile pazarlık yapmayı reddederken, yüksek profilli transfer hikâyesi tamamen durmuş durumda. Alvarez artık ya Madrid'de ilişkilerini yeniden kurmaya ya da transfer dönemi kapanmadan önce bir gelişme yaşanacağı umudunu korumaya karar vermek zorunda.