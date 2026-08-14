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Julian AlvarezGetty Images
Muhammad Zaki

Çeviri:

Julian Alvarez özür diledi! Yıldız golcü, Barcelona'ya transfer için yaptığı başarısız baskının ardından Atletico Madrid'deki takım arkadaşlarına "hata" yaptığını kabul ederek şaşırtıcı bir geri adım attı

J. Alvarez
Atletico Madrid
Barcelona
La Liga

Julian Alvarez'ın, bu yaz kulüpten ayrılmak için kamuoyu önündeki baskı sürecini nasıl yönettiği konusunda bir "hata yaptığını" Atletico Madrid'deki takım arkadaşlarına itiraf ettiği bildirildi. Barcelona'ya rüya gibi bir transferle adı sıkça anılan Arjantinli forvet, şimdi Diego Simeone yönetiminde yenilenmiş bir bağlılık duygusuyla antrenmanlara geri döndü.

  • Alvarez'den soyunma odası itirafı

    Alvarez etrafında bütün yaz süren saga, Metropolitano soyunma odasının sınırları içinde şaşırtıcı bir dönüş yaptı. Haftalar süren belirsizlik ve ayrılma isteğine dair kamuoyuna açık açıklamaların ardından, eski Manchester City oyuncusunun takım arkadaşlarına içini döktüğü bildirildi. Cadena SER'den Martin Talavera'ya göre Arjantinli oyuncu, hatalarını tamamen kabul etti ve Dünya Kupası sırasında yaptığı kamuoyuna açık transfer talebini kötü yönettiğini kabul etti.

    Talavera, "Julian Alvarez, soyunma odasında hata yaptığını saklamıyor. Kısa süre öncesine kadar bu konu hakkında konuşmuyordu ama artık hatalarını, özellikle de süreci ele alış biçimiyle ilgili olanları açıkça kabul ediyor" dedi.

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  • GFX Julian Alvarez DecoGetty/GOAL

    Barcelona'nın rüyası Atletico duvarına çarptı

    Transfer döneminin büyük bölümünde Alvarez'in yolunun Spotify Camp Nou'ya çıkacağı görülüyordu. Oyuncunun ekibi, Katalonya'ya bir transfer ihtimalini değerlendirme konusunda aktifti ve Barcelona sportif direktörü Deco'nun Madrid'de Alvarez'in menajeri Hidalgo ile görüşmesi 2022 Dünya Kupası şampiyonunu kadroya katma konusunda Barca'nın ciddi niyetini gösteren kilit bir an oldu. Ancak CEO Miguel Angel Gil Marin liderliğindeki Atletico yönetimi, La Liga'daki doğrudan bir rakibi güçlendirmeyi reddetme konusunda kararlılığını korudu.

    Transfer döneminin büyük bölümünde Alvarez'in yolunun Spotify Camp Nou'ya çıkacağı görülüyordu. Oyuncunun ekibi, Katalonya'ya bir transfer ihtimalini değerlendirme konusunda aktifti ve Barcelona sportif direktörü Deco ile Alvarez'in menajeri Fernando Hidalgo arasında Madrid'de yapılan zirve, 2022 Dünya Kupası şampiyonunu kadroya katma konusunda Blaugrana'nın ciddi niyetinin altını çizdi. Ancak CEO Miguel Angel Gil Marin liderliğindeki Atletico yönetimi, La Liga'daki doğrudan bir rakibi güçlendirmeyi reddetme konusunda kararlılığını korudu.

  • Colchoneros projesine bağlılık

    Transfer döneminin sonuna yaklaşılırken ve Atletico yurt içindeki bir transfere kesin olarak izin vermezken, Alvarez de hızla yeniden Rojiblancos'un hedeflerine odaklandı. Haberde ayrıca 26 yaşındaki oyuncunun takım arkadaşlarına, Metropolitano'yu evi olarak gördüğü sürece Atleti forması için sahada her şeyini vereceği sözünü verdiği belirtiliyor. Bu tutum değişikliği, Arjantinliyi 2026-27 sezonunda da hücum hattının kilit parçalarından biri olarak gören Simeone için büyük bir destek anlamına geliyor.

    Gazeteci, forvetin takım arkadaşlarına şu sözleri söylediğini aktardı: "Takım arkadaşlarına bağlılığının tam olduğunu ve Atletico Madrid'de geçireceği, sözleşmesi gereği üç yıl olacak sürenin her şeyden önemli olduğunu söyledi."


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  • imago-sport-1080912066.jpgZUMA Press Wire

    Odak sahaya kayıyor

    Ortamdaki hareketlilik yatıştıktan sonra Alvarez, takım arkadaşlarıyla aynı seviyeye gelmek için kişiye özel bir kondisyon programına alınacak. Arjantin'in 2026 Dünya Kupası finaline uzanan yorucu serüveninin ardından sezon öncesi çalışmalara gecikmeli dönen oyuncunun sağlığı konusunda teknik ekip hiçbir risk almıyor. Bu nedenle golcünün, Madrid'de maç kondisyonunu en üst seviyeye çıkarmak için çalışmalarını sürdürürken Marsilya ile oynanacak yaklaşan hazırlık maçının kadrosunda yer almaması bekleniyor.

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