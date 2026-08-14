Alvarez etrafında bütün yaz süren saga, Metropolitano soyunma odasının sınırları içinde şaşırtıcı bir dönüş yaptı. Haftalar süren belirsizlik ve ayrılma isteğine dair kamuoyuna açık açıklamaların ardından, eski Manchester City oyuncusunun takım arkadaşlarına içini döktüğü bildirildi. Cadena SER'den Martin Talavera'ya göre Arjantinli oyuncu, hatalarını tamamen kabul etti ve Dünya Kupası sırasında yaptığı kamuoyuna açık transfer talebini kötü yönettiğini kabul etti.

Talavera, "Julian Alvarez, soyunma odasında hata yaptığını saklamıyor. Kısa süre öncesine kadar bu konu hakkında konuşmuyordu ama artık hatalarını, özellikle de süreci ele alış biçimiyle ilgili olanları açıkça kabul ediyor" dedi.