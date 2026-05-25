Julian Alvarez nereye gidiyor? PSG, Arsenal ve Barcelona'nın ilgisi üzerine Atlético Madrid'in forveti ayrılmaya sıcak bakıyor

Metropolitano'da şok dalgası yaratan bir gelişmeyle, Alvarez, Atlético Madrid'in sunduğu cazip yeni sözleşme teklifini geri çevirdi.

Bu teklif kabul edilseydi, Dünya Kupası şampiyonu, Diego Simeone'nin kadrosundaki en yüksek maaşlı oyuncu olacak ve sezon başına 10 milyon avro gibi dudak uçuklatan bir rakam kazanacaktı. Kulübün onun uzun vadeli geleceğini güvence altına alma çabalarına rağmen, forvet oyuncusu ayrılmaya hazır görünüyor.

Arjantinli oyuncunun mevcut sözleşmesi 2030 yılına kadar geçerli ve 500 milyon avroluk muazzam bir serbest kalma maddesi içeriyor, ancak iyileştirilmiş bir anlaşmayı imzalamayı reddetmesi, fikrini değiştirdiğini gösteriyor.

Marca'ya göre Alvarez, kulübün rekabetçi yöneliminden artık ikna olmuş değil ve büyük kupaları kazanma garantisi daha yüksek bir projede kendini sınamak istiyor.