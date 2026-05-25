Julian Alvarez nereye gidiyor? PSG, Arsenal ve Barcelona'nın ilgisi üzerine Atlético Madrid'in forveti ayrılmaya sıcak bakıyor
Alvarez rekor kıran sözleşme teklifini reddetti
Metropolitano'da şok dalgası yaratan bir gelişmeyle, Alvarez, Atlético Madrid'in sunduğu cazip yeni sözleşme teklifini geri çevirdi.
Bu teklif kabul edilseydi, Dünya Kupası şampiyonu, Diego Simeone'nin kadrosundaki en yüksek maaşlı oyuncu olacak ve sezon başına 10 milyon avro gibi dudak uçuklatan bir rakam kazanacaktı. Kulübün onun uzun vadeli geleceğini güvence altına alma çabalarına rağmen, forvet oyuncusu ayrılmaya hazır görünüyor.
Arjantinli oyuncunun mevcut sözleşmesi 2030 yılına kadar geçerli ve 500 milyon avroluk muazzam bir serbest kalma maddesi içeriyor, ancak iyileştirilmiş bir anlaşmayı imzalamayı reddetmesi, fikrini değiştirdiğini gösteriyor.
Marca'ya göre Alvarez, kulübün rekabetçi yöneliminden artık ikna olmuş değil ve büyük kupaları kazanma garantisi daha yüksek bir projede kendini sınamak istiyor.
Barselona en çok tercih edilen destinasyon olarak öne çıkıyor
Premier Lig ve Ligue 1’den gelen ilgi hâlâ yüksek olsa da, Alvarez’in gözünü Barcelona’ya diktiği bildiriliyor.
Eski Manchester City oyuncusunun Spotify Camp Nou'daki projeden çok etkilendiği ve Lamine Yamal ve Raphinha gibi isimlerle güçlerini birleştirmek için Atletico'daki tartışmasız ana adam statüsünden vazgeçmeye hazır olduğu söyleniyor.
"Daha güçlü bir projeye" katılma arzusu, transfer dönemi yaklaşırken Atlético yetkililerini cesaretini kırmış durumda.
Sezonun bitiminden sonra oyuncunun geleceği hakkında konuşan teknik direktör Simeone, bu konuya karışmamayı tercih etti. "Julian'ın geleceği mi? Bu ona sorulması gereken bir soru, sanırım kararını vermiştir," dedi teknik direktör.
Atlético çok yüksek bir fiyat biçti
Madrid, en değerli forvetini ucuza bırakmaya niyetli değil, özellikle de Barcelona gibi doğrudan bir lig rakibine.
Kulübün, oyuncunun menajeri Fernando Hidalgo'ya 150 milyon avronun üzerindeki teklifleri değerlendirmeye alacağını bildirdiği iddia ediliyor. Barcelona'nın bilinen mali sıkıntıları göz önüne alındığında, bu bedeli karşılamak Katalan devi için önemli bir engel teşkil ediyor.
Ayrıca, oyuncunun çevresinin etkisiyle ilgili olarak Atlético yönetimi içinde bir hayal kırıklığı havası var.
Kaynaklar, Hidalgo'nun transferi gerçekleştirmek için perde arkasında "karıştığını" öne sürüyor; bu durum, Manchester City'den ilk transferini neredeyse raydan çıkaran karmaşıklıkları hatırlatıyor. Kulüpte bazıları kararlı kalınması gerektiğini düşünürken, sportif direktör Mateu Alemany de dahil olmak üzere diğerleri, büyük bir satışın kadroyu yeniden inşa etmek için bir fırsat olduğunu düşünebilir.
Simeone ile ilişkiler ve gelecekteki beklentiler
Giderek kızışan transfer dedikodularına rağmen, Alvarez ile Simeone arasındaki ilişki profesyonel bir düzeyde devam ediyor. "Örümcek" lakaplı oyuncu, vatandaşı olan teknik direktörün yönetiminde verimli bir sezon geçirdi; 20'den fazla gol attı ve dört ay süren gol suskunluğu döneminde bile teknik direktörün güvenini kaybetmedi.
Simeone, oyuncunun en büyük destekçilerinden biri oldu ve forvetin değeri sorulduğunda inanamayan bir tepki vermesiyle ünlendi: "Ciddi misiniz?" diye sordu bir keresinde basın toplantısında.
Ancak Arsenal ve PSG'nin de durumu takip etmesi nedeniyle, Atletico, açıkça takımdan ayrılmak istediğini belirten bir oyuncuyu kadroda tutmakta zorlanabilir.