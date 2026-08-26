Yaz transfer dönemi kapanışa yaklaşırken Alvarez kendisini bir transfer yol ayrımında buldu. Arjantinli forvet şu anda Atletico'da sıkışıp kalmış durumda ve yakın geleceği belirsizliğini koruyor. Arsenal öne çıkan başlıca taliplerden biri olarak ortaya çıkmış olsa da, Alvarez Premier League'e dönmeye aktif olarak direniyor. Bu tavır, golcüyü elden çıkarmak için çaresiz olan İspanyol ekip için büyük bir baş ağrısı yarattı.

Los Rojiblancos, yeni transferler için kaynak yaratmak zorunda ve kadrosunda mutsuz bir oyuncuyu tutmaktan kaçınmak istiyor. Ancak İngiltere'ye yüksek gelir getirecek bir transfer şeklindeki ideal çözümü şu anda duvara tosluyor.