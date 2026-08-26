Getty Images
Çeviri:
Julian Alvarez, Mikel Arteta'nın çağrısını dikkate almadı; Atletico Madrid yıldızı Barcelona'ya transfer olmak için bastırıyor
Alvarez, Atletico Madrid'den ayrılık konusunda beklemede
Yaz transfer dönemi kapanışa yaklaşırken Alvarez kendisini bir transfer yol ayrımında buldu. Arjantinli forvet şu anda Atletico'da sıkışıp kalmış durumda ve yakın geleceği belirsizliğini koruyor. Arsenal öne çıkan başlıca taliplerden biri olarak ortaya çıkmış olsa da, Alvarez Premier League'e dönmeye aktif olarak direniyor. Bu tavır, golcüyü elden çıkarmak için çaresiz olan İspanyol ekip için büyük bir baş ağrısı yarattı.
Los Rojiblancos, yeni transferler için kaynak yaratmak zorunda ve kadrosunda mutsuz bir oyuncuyu tutmaktan kaçınmak istiyor. Ancak İngiltere'ye yüksek gelir getirecek bir transfer şeklindeki ideal çözümü şu anda duvara tosluyor.
- Getty
Forvet, Arteta'nın telefon çağrısını görmezden geldi
Alvarez'in Arsenal'e katılma konusundaki isteksizliğinin boyutu, İspanya'dan gelen sıra dışı iddialarla gözler önüne serildi. Eski Manchester City yıldızının, Arsenal ile müzakereleri değerlendirmeyi dahi reddettiği bildiriliyor. El Chiringuito'da konuşan Josep Pedrerol, oyuncunun işi ne kadar ileri götürdüğünü açıkladı.
Pedrerol, "Bana söylediklerine göre geçen gün Julian Alvarez, Mikel Arteta'nın telefonuna cevap vermek istemedi" iddiasında bulundu. "Arteta, Julian'ı aradı ve o da açmadı çünkü Julian Alvarez Premier League'e dönmek istemiyor. Atletico'nun ise onun Premier League'e gitmesine ihtiyacı var çünkü mutsuz bir oyuncu istemiyorlar ve transfer yapmak için paraya ihtiyaçları var."
Barcelona, Atletico uzlaşmasını bekliyor
Premier League seçeneğinin kapanmasıyla birlikte Barcelona durumu yakından takip ediyor. Katalan devi, iddiaya göre Atletico CEO'su Miguel Angel Gil Marin'in gururunu bir kenara bırakıp yurt içi transfere onay vermesini bekliyor. Bu süreç, rakip kulüpler arasında şimdiden gerginliğe yol açtı. Pedrerol, Blaugrana'nın, kamuoyu önünde nadiren tavır alan ancak bu süreçte Barca'yı sert şekilde eleştiren Atletico Başkanı Enrique Cerezo'nun son müdahaleleri karşısında şaşkınlık yaşadığını belirtti.
Pedrerol şunları ekledi: "Atletico'nun onun oraya gitmesine ihtiyacı var. Kadroda mutsuz bir oyuncu istemiyorlar ve yeni transferler için fona ihtiyaçları var. Atletico zor bir durumda ve Barcelona, eldeki tek gerçek seçenek bu olduğu için Gil Marín'in sonunda gururunu bir kenara bırakıp Julián'ın Barca'ya katılmasına izin vermesini umuyor.
"Barca, Enrique Cerezo'nun bu çekişmeye dahil olmasına çok şaşırdı. Cerezo genelde tavır almaktan kaçınır, ancak birçok açıklamasında Barca'yı açıkça eleştiriyor. Bu tavır kulübü hazırlıksız yakaladı. Eğer öncelik kulübün çıkarları olsaydı, satılırdı."
- Getty Images
Atletico üzerinde satış baskısı artıyor
Atletico Madrid'ın bu karmaşık transfer bilmecesini çözmesi için zaman hızla tükeniyor. Son tarih yaklaşırken kulübün pazarlık pozisyonu önemli ölçüde zayıflıyor.
Atletico Madrid artık taviz verip doğrudan bir rakiple masaya oturup oturmamaya karar vermek zorunda. Barcelona ya da sürpriz bir alternatif alıcıyla anlaşma sağlanamazsa, Diego Simeone ciddi şekilde mutsuz bir oyuncuyu yeniden kadrosuna entegre etmek gibi zorlu bir görevle karşı karşıya kalacak.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun