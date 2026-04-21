Julian Alvarez'in yaz transferi tercihi ortaya çıktı; Barcelona, Arsenal ve PSG, Atlético Madrid'in yıldız oyuncusu için rekabet ediyor
Katalan devi, iki transferi birden hedefliyor
Barcelona, önümüzdeki yaz transfer döneminde kadrosunun omurgasını güçlendirmek için Alvarez ve Alessandro Bastoni’yi iki ana hedefi olarak belirledi. Mundo Deportivo’nun edindiği bilgilere göre, her iki oyuncu da La Liga şampiyonuna katılmaya istekli. Alvarez’in Metropolitano’daki sözleşmesi 2030 yılına kadar sürse de, forvet oyuncusu geleceğiyle ilgili bir dizi imalı röportajın ardından ayrılma ihtimalinin kapısını açık bıraktı.
Alvarez'in gözü sadece Barça'da
Alvarez, Arsenal ve PSG'nin de ilgisini çekiyor ancak bu projeleri Blaugrana'ya transfer olmaktan daha az cazip buluyor. Alvarez, Manchester City'deki döneminin ardından Premier Lig'e dönmeye pek sıcak bakmıyor; ayrıca Ligue 1'in uluslararası arenadaki sınırlı etkisi de onu caydırıyor. Bunun yerine, kendisini Barça'da Robert Lewandowski'nin yerini alacak büyük bir yatırım olarak görüyor ve Hansi Flick yönetimindeki sportif projeden oldukça etkilenmiş durumda.
Bastoni, Barça'ya ültimatom verdi
Bastoni'ye yönelik transfer çabaları da hız kazandı; zira İtalyan savunma oyuncusunun Inter Milan'a, kulüpten ayrılmak isterse bunun sadece Barcelona'ya gitmek için olacağını bildirdiği iddia ediliyor. 27 yaşındaki oyuncu, Liverpool ve diğer Premier Lig kulüplerinin ısrarlı ilgisini geri çevirerek, İspanya'daki yaşam tarzını ve Flick'in taktiksel vizyonunu tercih etti. Sonuç olarak Bastoni, 70 ila 80 milyon euro arasında bir bedel talep etmesi beklenen Nerazzurri ile daha düşük bir transfer ücreti için görüşerek transferin gerçekleşmesine yardımcı olmaya hazır.
Flick son onayı verecek
Alvarez için müzakerelerin resmi olarak başlaması, planlanan kadro planlama toplantısının ardından Flick’in sportif direktör Deco’ya kesin “onay” vermesine bağlı. Barcelona, La Liga şampiyonluğunu matematiksel olarak garantilemeden resmi görüşmeleri başlatmayacak; Atletico ise Şampiyonlar Ligi yarı final maçlarına odaklanmaya devam ediyor. Kulübün mali kısıtlamalarına rağmen Blaugrana, Alvarez için 100 milyon avroluk bir üst sınır belirledi ve oyuncunun bu formayı giyme konusundaki kararlılığını önemli bir koz olarak kullanmayı planlıyor.