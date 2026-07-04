Julian Alvarez’ın transferi durumunda Atlético Madrid’in Marsilya’nın forvet oyuncusuna talip olacağına dair endişeler üzerine Roma, Mason Greenwood’un transferi konusunda baskıyı artırıyor

Roma, sağ kanadını kapsamlı bir şekilde yeniden yapılandırmak amacıyla Greenwood’u yaz transfer dönemi için birincil hücum hedefi olarak belirledi. İtalyan kulübü, Mayıs ayında başlangıçta dinamik West Ham ve Hollanda kanat oyuncusu Crysencio Summerville dahil olmak üzere birçok tanınmış ismi değerlendirmiş, ancak yükselen transfer bedelleri ve yoğun iç rekabet nedeniyle bu planlardan vazgeçmişti.

Alfredo Pedulla’ya göre, Stadio Olimpico yönetimi artık Marsilya’nın forvet oyuncusu için sonuna kadar mücadele etmeye hazır ve önümüzdeki haftanın ilk günlerini kaçırılmayacak bir fırsat penceresi olarak görüyor. Başkent kulübünün yöneticileri, önümüzdeki birkaç gün içindeki kararlı idari hamlelerin, bu yüksek riskli transferin başarıya ulaşıp ulaşmayacağını belirleyeceğine inanıyor.



