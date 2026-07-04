AFP
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Julian Alvarez’ın transferi durumunda Atlético Madrid’in Marsilya’nın forvet oyuncusuna talip olacağına dair endişeler üzerine Roma, Mason Greenwood’un transferi konusunda baskıyı artırıyor
Giallorossi, öncelikli transfer hedefinin peşini hızlandırıyor
Roma, sağ kanadını kapsamlı bir şekilde yeniden yapılandırmak amacıyla Greenwood’u yaz transfer dönemi için birincil hücum hedefi olarak belirledi. İtalyan kulübü, Mayıs ayında başlangıçta dinamik West Ham ve Hollanda kanat oyuncusu Crysencio Summerville dahil olmak üzere birçok tanınmış ismi değerlendirmiş, ancak yükselen transfer bedelleri ve yoğun iç rekabet nedeniyle bu planlardan vazgeçmişti.
Alfredo Pedulla’ya göre, Stadio Olimpico yönetimi artık Marsilya’nın forvet oyuncusu için sonuna kadar mücadele etmeye hazır ve önümüzdeki haftanın ilk günlerini kaçırılmayacak bir fırsat penceresi olarak görüyor. Başkent kulübünün yöneticileri, önümüzdeki birkaç gün içindeki kararlı idari hamlelerin, bu yüksek riskli transferin başarıya ulaşıp ulaşmayacağını belirleyeceğine inanıyor.
- AFP
Düşen satış fiyatı, Roma’nın odaklanmasını artırıyor
Greenwood’un talep edilen bedeli son zamanlarda 50 milyon avronun altına düştü ve Marsilya’nın bu yaz onu kadrosunda tutamayacağını kabul ettiği anlaşılıyor. Değer biçiminin bu şekilde değişmesi, Roma’nın somut bir teklifle harekete geçme kararlılığını daha da güçlendirdi.
Fenerbahçe, Roma’nın 5 milyon avroluk teklifine kıyasla sezon başına yaklaşık 7 milyon avro tutarında, şu ana kadar en yüksek maaş teklifini masaya koydu; ancak Türk kulübü transfer ücreti konusunda henüz bir adım atmadı ve bu da Roma’ya diğer şartlar üzerinde pazarlık yapma imkânı tanıyor.
Atlético, sezonun sonlarına doğru potansiyel bir tehdit olarak göze çarpıyor
Roma’nın transfer çabaları için en büyük tehlike, şimdilik kenarda bekleyen ancak forvet hattında başka bir yerde hızlı bir çözüm bulmaları halinde dikkatlerini aniden Greenwood’a yöneltebilecek olan Atlético’dan gelebilir. Bu kulübün bir sonraki hamlesi, büyük ölçüde iki ayrı durumun sonucuna bağlıdır.
Atlético, daha karmaşık bir senaryo olarak görülen Julian Alvarez ya da Alexander Sorloth konusunda bir çözüm bulursa, Greenwood’u yedek olarak hızlıca kadrosuna katabilir; düşen transfer bedeli ve Ligue 1’de kanıtlanmış performansı, onu kısa sürede cazip bir seçenek haline getiriyor.
- Getty Images Sport
Laporta, Alvarez’i transfer etmek istediklerini doğruladı
Barcelona Başkanı Joan Laporta, kulübün Alvarez’i transfer etme çabaları konusunda kamuoyu önünde sessizliğini bozdu ve Arjantinli forvetin Spotify Camp Nou’ya transfer olmayı çok istediğini doğruladı. Laporta, Barça’nın kulüpler arası resmi bir teklifte bulunduğunu açıklarken, Katalan devinin Atlético’nun şantajına boyun eğmeyeceğini vurguladı.
Laporta, “Öncelikle, Atlético’ya karşı büyük bir saygı duymaya devam ettiğimizi belirtmek isterim” dedi. “Tweetler, Julian’ın büyük bir takımda oynamak istediğini açıklamadan önce atılmıştı; o, Barça’dan bahsetmemişti. Bazıları bunu Barça olarak yorumladı, bazıları ise yorumlamadı. Bunu biz zorlamadık; bu, oyuncunun kendisiydi. Bu oyuncu, City ile sözleşme imzalamadan önce ve hatta ondan önce de Barça’nın radarındaydı. O dönemde transfer masraflarını karşılayamıyorduk. Kulüpten kulübe bir teklifte bulunduk.
"Barça her türlü transferi gerçekleştirebilir, ancak bunu sportif ve ekonomik mantık çerçevesinde yapar. Piyasaya biz yön vereceğiz. Atlético ile görüştüm ve ne istediğimizi açıkça belirttim. Deco bir teklifte bulundu. Oyuncunun uzun zamandır Barça’ya gelmek istediğini biliyoruz. Bu teklifi Madrid kulübüne tüm saygımızla sunduk. Bana, başka alternatifimiz olmadığı için onu satmayı planlamadıklarını söylediler. Bu teklifi gerekli gördüğümüz sürece sürdüreceğiz. Onların insafına kalmayacağız. Eğer transferi gerçekleştirmek isterlerse, bundan büyük memnuniyet duyarız. Teklifin süresi sınırsız değil."
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