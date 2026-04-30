Julian Alvarez'in sakatlığıyla ilgili son gelişmeler: Atletico Madrid'in yıldızı Arsenal maçında oyundan çıkmasının ardından Diego Simeone en son bilgileri paylaştı

Atleti yönetimi, yıldız forvetlerinin maçın bitimine sadece 13 dakika kala sakatlık nedeniyle sahadan topallayarak çıkmasının ardından Çarşamba gecesi endişeli bir bekleyiş yaşadı. Dünya Kupası şampiyonu oyuncu, Arsenal’in orta saha oyuncusu Eberechi Eze ile girdiği mücadelede ayak bileğine bir darbe almış gibi görünüyordu ve oyundan çıkmadan önce gözle görülür bir şekilde acı çekiyordu.

Saha kenarındaki endişe verici görüntülere rağmen, Simeone maç sonrası basın toplantısında sorunun ciddiyetini hemen hafifletmeye çalıştı. Atleti teknik direktörü, artan sakatlık listesi hakkında sorulan bir soruya, "Onları tanıyorsam, Salı günü kesinlikle sahada olacaklar" diye yanıt verdi. "Salı günü oynamayacak kimse olacağını sanmıyorum."