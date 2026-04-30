Julian Alvarez'in sakatlığıyla ilgili son gelişmeler: Atletico Madrid'in yıldızı Arsenal maçında oyundan çıkmasının ardından Diego Simeone en son bilgileri paylaştı
Simeone, Alvarez'in forma giyebileceğinden emin
Atleti yönetimi, yıldız forvetlerinin maçın bitimine sadece 13 dakika kala sakatlık nedeniyle sahadan topallayarak çıkmasının ardından Çarşamba gecesi endişeli bir bekleyiş yaşadı. Dünya Kupası şampiyonu oyuncu, Arsenal’in orta saha oyuncusu Eberechi Eze ile girdiği mücadelede ayak bileğine bir darbe almış gibi görünüyordu ve oyundan çıkmadan önce gözle görülür bir şekilde acı çekiyordu.
Saha kenarındaki endişe verici görüntülere rağmen, Simeone maç sonrası basın toplantısında sorunun ciddiyetini hemen hafifletmeye çalıştı. Atleti teknik direktörü, artan sakatlık listesi hakkında sorulan bir soruya, "Onları tanıyorsam, Salı günü kesinlikle sahada olacaklar" diye yanıt verdi. "Salı günü oynamayacak kimse olacağını sanmıyorum."
Atlético yıldızları zamanla yarışıyor
İspanya'nın başkentinde yaşanan zorlu gecede Alvarez tek sakatlanan oyuncu değildi; ev sahibi takım, fiziksel mücadelenin bedelini ödüyor. Giuliano Simeone bir darbe nedeniyle oyundan çıktı; Alexander Sorloth ise sakatlığından dolayı maça hiç çıkmadı.
Simeone, oyuncuların şikayetlerinin ayrıntılarına değinerek şunları söyledi: "Sanırım şu anda fiziksel olarak biraz rahatsızlık hissediyor olabilirler. Giuliano bir darbe aldı, Julian sahanın ortasında düştü ve Sorloth'un hamstringinde bir gerilme var, ancak onların sahada olacağından hiç şüphem yok."
Yarı final maçını saha dışı olaylar gölgeliyor
Maç öncesinde, saha zemininin durumu konusunda iki takım arasında ciddi bir gerginlik yaşandı. "Çim savaşı" olarak nitelendirilen olayda, Arsenal'in, Simeone'nin takımının pas oyununu yavaşlatmaya çalıştığından endişe ederek, maçın başlamasına saatler kala çim yüksekliğinin resmi olarak UEFA tarafından denetlenmesini talep ettiği bildirildi.
Taktik savaşı sahada da devam etti ve Viktor Gyokeres penaltıdan Arsenal'i öne geçirdi. Alvarez, kendi penaltısıyla skoru eşitledi, ancak Eze ile çarpışmasının ardından gecesi erken sona erdi.
Londra'da oynanacak rövanş maçı büyük bir heyecanla bekleniyor
1-1'lik skorla serinin sonucu bıçak sırtında seyrederken, Atlético Kuzey Londra'ya gitmeden önce yoğun bir programla karşı karşıya. Cumartesi günü La Liga'da Valencia ile karşılaşacaklar; bu maçta Simeone'nin, sakatlık riski taşıyan oyuncularını korumak için kadrosunda rotasyona gitmesi bekleniyor. Öncelik, Alvarez, Giuliano ve Sorloth'un rövanş maçı için %100 hazır olmasını sağlamak.
Gunners, Mikel Arteta'nın takımının oyun stiline daha uygun olacağını umduğu bir sahada Atletico'yu ağırlamaya hazırlanırken, Alvarez'in fiziksel durumu en çok konuşulan konu olmaya devam ediyor. Simeone'nin öngördüğü gibi 26 yaşındaki oyuncu ilk 11'de yer alabilecek durumda olursa, Arsenal'in 2006'dan bu yana ilk kez Şampiyonlar Ligi finaline ulaşma umutları için en büyük tehdit olmaya devam edecek.