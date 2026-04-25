Çeviri:
Julian Alvarez'in menajeri, "Barselona'da ev aradığı" yönündeki söylentilere yanıt verdi
Alvarez'in menajeri, forvetin Katalonya'da bir hayata hazırlandığını ima eden ve hızla yayılan haberleri derhal yalanladı. Bu yaz Blaugrana'ya yüksek bedelli bir transfer olacağına dair haberler ortalıkta dolaşırken, 26 yaşındaki oyuncunun kardeşlerinin Barselona'da ev ararken görüldüğüne dair iddialar yayılmıştı.
Alvarez'in menajeri Hidalgo, bu iddiaları tamamen uydurma olarak nitelendirdi. Ailenin hiçbir üyesinin, Atletico'nun Flick'in takımına karşı oynadığı son maç dışında Barcelona'yı ziyaret etmediğini vurgulayan Hidalgo, Dünya Kupası şampiyonu oyuncunun İspanya'nın başkentindeki hayata tamamen entegre olduğunu doğruladı.
Hidalgo gerçeği açıklıyor
Mundo Deportivo'ya konuşan Hidalgo, oyuncu izleme raporlarının doğruluğu sorulduğunda lafını esirgemedi. Ailenin son maçın hemen ardından Madrid'e döndüğünü ve o günden beri şehre geri dönmediğini vurguladı.
"%1000 yanlış," dedi Hidalgo. "Aileden kimse Barselona'ya gitmedi. En son Atlético maçına gitmişlerdi ve ertesi gün Madrid'e dönmüşlerdi."
Alvarez, uzun vadeli geleceği konusunda belirsizliğini koruyor
Menajerinin transferin ayrıntılarına ilişkin kesin yalınlamasına rağmen, Alvarez'in kendisi Metropolitano'daki geleceği sorulduğunda o kadar kesin konuşmadı. Diego Simeone yönetiminde "mutlu" olduğunu belirtse de, Mart ayında basının ısrarlı soruları karşısında bir transfer olasılığını kesin olarak reddetmedi.
"Kim bilir, belki evet, belki hayır," dedi. "Mutluyum. Bu her yerde sorulacak bir soru, ama ben mutluyum, günlük işlerimi düşünüyorum ve burada elimden gelenin en iyisini yapmak için çalışıyorum."
Metropolitano'da yaz transfer savaşı yaklaşıyor
"Kulüp arayışı" söylentileri rafa kaldırılmış olsa da, Barcelona'ya transferiyle ilgili genel spekülasyonların sönmesi pek olası görünmüyor. Katalan ekibi, Robert Lewandowski'nin yerine geçecek dünya çapında bir oyuncuya acilen ihtiyaç duyuyor ve Alvarez, kulübün transfer listesinin en başında yer almaya devam ediyor.
La Liga sezonunun son haftaları her iki kulüp için de çok önemli olacak. Barcelona gerekli finansal gücü bulabilirse, Haziran ayında Atletico'nun kararlılığını sınıyor olabilir. Şu an için Alvarez, Madrid'deki günlük işlerine odaklanmış durumda, ancak yaz transfer döneminin gölgesi, İspanya'nın başkentindeki geleceği üzerinde büyük bir tehdit oluşturuyor.