Julian Alvarez için teklif mi geliyor? Barcelona, yaz transfer döneminde üç oyuncuyu kadrosuna katmak için 210 milyon avroluk kredi talep etti

Barcelona, Flick’in kadrosunu güçlendirmek amacıyla yaz transfer döneminde önemli bir yatırım planlıyor. Kulüp, büyük kupalar için mücadele edebilmek ve özellikle Şampiyonlar Ligi’nde Avrupa’nın en iyi takımlarıyla arasındaki farkı kapatabilmek için daha fazla takviyeye ihtiyaç duyulduğuna inanıyor.

Marca'nın haberine göre, Barça bu planları finanse etmek için 210 milyon avroluk bir kredi limiti talep etti. Kredi, gelecek sezon için beklenen gelirlerle destekleniyor ve kulübün likidite sıkıntısıyla başa çıkmaya devam ettiği bir dönemde geliyor. Yeni transferlerin tescil edilebilmesi için La Liga'nın 1:1 harcama kuralına uymak da öncelikli konular arasında yer alıyor. Bu finansman, Blaugrana'nın ana hedeflerinin peşine düşmeden önce oyuncu satışlarını beklemek yerine, rekabetçi bir piyasada hızlı hareket etmesine yardımcı olması bekleniyor.



