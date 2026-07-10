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Julian Alvarez için teklif mi geliyor? Barcelona, yaz transfer döneminde üç oyuncuyu kadrosuna katmak için 210 milyon avroluk kredi talep etti
Barcelona, yaz transfer döneminde büyük bir yatırım planlıyor
Barcelona, Flick’in kadrosunu güçlendirmek amacıyla yaz transfer döneminde önemli bir yatırım planlıyor. Kulüp, büyük kupalar için mücadele edebilmek ve özellikle Şampiyonlar Ligi’nde Avrupa’nın en iyi takımlarıyla arasındaki farkı kapatabilmek için daha fazla takviyeye ihtiyaç duyulduğuna inanıyor.
Marca'nın haberine göre, Barça bu planları finanse etmek için 210 milyon avroluk bir kredi limiti talep etti. Kredi, gelecek sezon için beklenen gelirlerle destekleniyor ve kulübün likidite sıkıntısıyla başa çıkmaya devam ettiği bir dönemde geliyor. Yeni transferlerin tescil edilebilmesi için La Liga'nın 1:1 harcama kuralına uymak da öncelikli konular arasında yer alıyor. Bu finansman, Blaugrana'nın ana hedeflerinin peşine düşmeden önce oyuncu satışlarını beklemek yerine, rekabetçi bir piyasada hızlı hareket etmesine yardımcı olması bekleniyor.
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Barcelona, transfer önceliklerini açıkladı
Barcelona’nın öncelikli hedefi, kulübün hücumunu dönüştürebilecek ve Chicago Fire’a transfer olan Robert Lewandowski’nin yerini alabilecek potansiyel bir yıldız oyuncu olarak görülen Atlético Madrid forveti Alvarez’dir. Ancak kulüp henüz kesin bir adım atmamış olup, Dünya Kupası’nın ardından görüşmeleri hızlandırmayı planlamaktadır.
Katalan devi ayrıca Cancelo ve Adeyemi'yi de kadrosuna katmak istiyor. Haberlere göre Adeyemi'nin transferi tamamlanmak üzereyken, Cancelo'nun kalıcı transferi ise daha karmaşık bir durum arz ediyor; zira Blaugrana, anlaşmayı tamamlamadan önce çözülmemiş vergi sorunlarını halletmek zorunda.
Kredi, transferleri ve kulübün faaliyetlerini desteklemeyi amaçlıyor
210 milyon avroluk kredinin büyük bir kısmı transfer faaliyetlerini finanse etmek amacıyla ayrılmış olsa da, Katalan kulüp bu paranın bir kısmını maaş giderleri ve diğer işletme masraflarına da ayırmayı planlıyor. Bu yaklaşım, kulübün transfer stratejisini desteklerken mali istikrarı korumayı amaçlıyor. Ayrıca Barça, Anthony Gordon’u 70 milyon avro artı performansa bağlı 10 milyon avroluk ek ödemelerle transfer ederek bu niyetini şimdiden ortaya koydu.
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Dikkat, önemli anlaşmaların sonuçlandırılmasına yöneliyor
Gordon’un transferi tamamlandıktan sonra, Barcelona’nın dikkati artık Alvarez, Adeyemi ve Cancelo’yu kadrosuna katmaya yöneliyor. Kulübün kiralama anlaşmasını kesinleştirip kalan transfer işlemlerini tamamlamayı hedeflediği için, Dünya Kupası’nın ardından gelecek dönemin kritik öneme sahip olması bekleniyor. Bu planlar başarıyla hayata geçirilirse, Katalanlar büyük kupalar için mücadeleye devam ederken Flick, yeni sezon için daha geniş ve daha deneyimli bir kadroya sahip olacak.
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