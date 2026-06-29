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Julian Alvarez için geri dönüş yok! Diego Simeone, Barcelona’ya transferi için kamuoyunda baskı yapan Atlético Madrid forvetinin takımdan ayrılmasını istiyor
Simeone, Alvarez’e karşı sabrını yitirdi
Alvarez için Atlético’da geri dönüş yolu yok; çünkü haberlere göre Simeone, bu forvet oyuncusuna karşı sabrının sınırına ulaştı. Takımından mutlak sadakat talep etmesiyle tanınan Arjantinli teknik direktör, oyuncunun rakip Barcelona’ya transfer olmak için kamuoyu önünde yaptığı baskıların ardından artık yeterince gördü.
SPORT’un haberlerine göre, Metropolitano’daki atmosfer önemli ölçüde değişti. Simeone artık Dünya Kupası şampiyonu oyuncunun ayrılmasını, soyunma odasındaki uyumu korumak için tek mantıklı çözüm olarak görüyor. Teknik direktör, bir oyuncunun kalbi başka bir geleceğe yönelmişse, onu kalmaya ikna etmeye çalışmak gibi bir niyetinde değil.
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Barselona'ya transfer hâlâ öncelikli konu
Alvarez, uzun süredir Camp Nou’daki transfer ekibinin ilgisini çeken bir isim olmuştur. Barcelona’nın sportif direktörü Deco, Arjantinli milli oyuncuyu takdir etmekte ve onu Blaugrana’nın hücumunu güçlendirmek için öncelikli bir hedef olarak görmektedir. Nitekim, Barça’da oynamanın cazibesi, eski Manchester City oyuncusu üzerinde bir etki yaratmış gibi görünüyor.
Atlético camiasında ise Alvarez’in ayrılma isteği şaşkınlık yaratmadı. Kulüp yetkilileri, oyuncunun yeni bir macera aradığının ve Barcelona’nın tercih ettiği yer olduğunun zaten farkındaydı. Sözlerine dikkat etse de, son açıklamaları Katalan devine yönelik açık bir “gelin beni alın” çağrısı olarak yorumlandı.
Atlético, elenme koşullarını belirledi
Teknik direktör ile oyuncu arasındaki ilişkinin görünürde bozulmuş olmasına rağmen, Atlético, Barcelona’nın işini kolaylaştırmayacaktır. Spor operasyonları başkanı Mateu Alemany’nin liderliğindeki kulüp yönetimi, Alvarez’i La Liga’daki doğrudan bir rakibi güçlendirmek yerine, yurtdışındaki bir kulübe satmayı çok daha fazla tercih edecektir.
Anlaşmanın mali boyutu, Joan Laporta ve yönetim kurulu için hâlâ önemli bir engel teşkil ediyor. Atletico'nun olası bir transfer için katı şartlar koyduğu bildiriliyor ve kulübün, böylesine önemli bir yeteneği bir rakibe kaptırmanın telafisi olarak yüksek bir bedel talep etmesi bekleniyor. Hem Atleti'nin taleplerini hem de Barça'nın bütçesini karşılayacak bir anlaşma müzakere etmek, yaz döneminin en büyük zorluğu olacak.
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Metropolitano’da yolun sonu
Durum artık uzlaşma aşamasını çoktan geride bıraktı ve Simeone şu anda hızlı bir çözüme öncelik veriyor. Atleti teknik direktörü, sezon öncesi hazırlıklarında uzun süren ve dikkat dağıtan bir durumun yaşanmasını önlemek için bu meselenin bir an önce sonuçlanmasını istiyor. Alvarez'in yeni forma tanıtımı da dahil olmak üzere kulübün son tanıtım materyallerinden çıkarılması, yangına körükle gitmekten başka bir şey olmadı. Görünüşe göre forvetin İspanya'nın başkentindeki günleri sayılı. Bu aciliyet hissi, Barcelona gerekli fonları bulabilirse kulübün lehine işleyebilir.