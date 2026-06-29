Julian Alvarez için geri dönüş yok! Diego Simeone, Barcelona’ya transferi için kamuoyunda baskı yapan Atlético Madrid forvetinin takımdan ayrılmasını istiyor

Alvarez için Atlético’da geri dönüş yolu yok; çünkü haberlere göre Simeone, bu forvet oyuncusuna karşı sabrının sınırına ulaştı. Takımından mutlak sadakat talep etmesiyle tanınan Arjantinli teknik direktör, oyuncunun rakip Barcelona’ya transfer olmak için kamuoyu önünde yaptığı baskıların ardından artık yeterince gördü.

SPORT’un haberlerine göre, Metropolitano’daki atmosfer önemli ölçüde değişti. Simeone artık Dünya Kupası şampiyonu oyuncunun ayrılmasını, soyunma odasındaki uyumu korumak için tek mantıklı çözüm olarak görüyor. Teknik direktör, bir oyuncunun kalbi başka bir geleceğe yönelmişse, onu kalmaya ikna etmeye çalışmak gibi bir niyetinde değil.







