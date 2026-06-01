Julian Alvarez, Elliot Anderson ve 2026 yaz transfer dönemine damga vuracak 30 oyuncu

İşte böyle. 2025-26 Avrupa futbol sezonu geride kaldı; Paris Saint-Germain, Şampiyonlar Ligi finalinde Arsenal’i mağlup ederek kıtasal şampiyonluğunu korudu. Yakında, geride kalan yaklaşık dokuz ay uzak bir anı haline gelecek; futbol dünyası, özellikle de ufukta büyük turnuvalar varken, işte bu kadar hızlı ilerliyor.

Önümüzdeki günlerde, dünyanın dört bir yanından gelen takımlar en büyük ödülü kazanmak amacıyla Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'ya ayak basarken, tüm dikkatler Dünya Kupası'na yönelecek. Ancak bu, kulüplerin önümüzdeki sezon hazırlıklarına ara vereceği anlamına gelmiyor. Aksine, Kuzey Amerika'da gerçekleşen olaylardan bağımsız olarak, geri döndüklerinde takım değiştirebilecek bazı oyuncuların da dahil olduğu transfer hareketliliğinin yaz boyunca tüm hızıyla devam etmesini bekleyebilirsiniz.

Göz alıcı transferlerin yaşandığı bir yaz daha olacağına dair işaretler var, ancak bu transfer dönemi hangi isimler etrafında şekillenecek? GOAL, 2026 yazını şekillendirecek 30 oyuncuyu mercek altına alıyor...

    Karim Adeyemi (Borussia Dortmund)

    Karim Adeyemi, geçtiğimiz Ağustos ayında menajerini değiştirerek Jorge Mendes'in temsilciliğini üstlenmesinden bu yana, Borussia Dortmund'dan ayrılmaya kararlı olduğu açıkça ortadaydı; o günden beri de bu Alman milli oyuncu, birçok önde gelen Avrupa kulübüyle anılmaya başladı.

    Manchester United, Arsenal, Real Madrid, Chelsea, Tottenham ve Napoli, Signal Iduna Park'taki sözleşmesi son 12 ayına girmek üzere olan Adeyemi'ye ilgi gösteren veya transfer teklifi alan kulüplerden sadece birkaçı. Bu nedenle, BVB'nin yıldız forvetlerinden birini hala bir değeri varken elinden çıkarmayı düşündüğü için, 24 yaşındaki oyuncu indirimli bir fiyata transfer edilebilir.

    Julian Alvarez (Atlético Madrid)

    Julian Alvarez'in yaz dönemi öncesindeki ana hedefi, Dünya Kupası'nı başarıyla savunmayı amaçlayan Arjantin milli takımının forvet hattını sürüklemek olacak; ancak İspanya ligi sona erdikten sonraki günlerde Barcelona'nın Atletico Madrid'in forvetine 100 milyon avro (87 milyon sterlin/116,5 milyon dolar) tutarında bir teklif sunmasıyla, oyuncunun kulüp geleceğine dair tartışmalar şimdiden kızışmış durumda

    Barça, Alvarez'in Robert Lewandowski'nin yerini alacak ideal 9 numara olacağına inanıyor. Ancak Arsenal, Chelsea ve PSG de oyuncuyla ilgileniyor ve Atleti, bunun bir açık artırmaya yol açmasını umuyor. Rojiblancos, 26 yaşındaki Alvarez'i satmayı düşünmeden önce 120 milyon avroya (104 milyon sterlin/140 milyon dolar) yakın bir ücret almayı umuyor.

    Elliot Anderson (Nottingham Forest)

    Elliot Anderson, hayatını değiştirecek bir yaz geçirme potansiyeline sahip. İngiltere milli takımının orta sahasında Declan Rice'ın yanında ilk 11'in vazgeçilmez ismi haline gelen Nottingham Forest oyuncusu, Dünya Kupası'nın en parlayan yıldızlarından biri olmaya hazırlanıyor. Kendisine yönelik giderek artan transfer ilgisi de hesaba katıldığında, 23 yaşındaki oyuncunun değeri 2026'da daha önce hayal bile edilemeyen seviyelere ulaşabilir.

    Hem Manchester United hem de Manchester City, gelecek sezon öncesinde orta sahalarını güçlendirme hedefiyle Anderson'a büyük ilgi gösteriyor. Onu City Ground'dan ayırmak için 100 milyon sterlin (134,5 milyon dolar) gibi bir ücret gerekse de, Anderson'ın potansiyeli bu yatırımı kesinlikle değerli kılacaktır.

    Carlos Baleba (Brighton)

    Carlos Baleba, geçen yaz Manchester United’ın Kamerunlu milli oyuncuyu Old Trafford’a transfer etmek için somut bir ilgi göstermesi üzerine Brighton’dan ayrılmanın eşiğine gelmişti ve görünüşe göre bu yoğun ilgi, sahadaki performansını etkilemişti. Ancak, 2024-25 sezonundaki performans seviyesine ulaşamasa da, 22 yaşındaki oyuncunun önümüzdeki haftalarda transfer olması bekleniyor.

    United, Casemiro'nun ayrılmasının ardından orta saha kadrosunu güçlendirmesi gerekmesine rağmen ilgisini kaybetmiş gibi görünüyor, ancak bu durum Tottenham'a kapı açabilir. Roberto De Zerbi, güney sahilinde birlikte geçirdikleri zamanın ardından Baleba ile yeniden bir araya gelmeye istekli.

    Ayyoub Bouaddi (Lille)

    Fransız futbolunun en umut vaat eden genç yeteneklerinden biri olan Ayyoub Bouaddi, geçen sezon henüz 17 yaşındayken Şampiyonlar Ligi’nde Real Madrid ve Juventus gibi devlere karşı Lille formasıyla sergilediği etkileyici performanslarla manşetlere taşındı. Uzun boylu bir defansif orta saha oyuncusu olan Bouaddi, Avrupa’da günümüzde oynanan futbol tarzına tam uyumlu bir profil sergiliyor ve bu nedenle yaz transfer dönemi öncesinde birçok büyük kulübün radarına girmiş durumda.

    PSG'nin şu anda 18 yaşında olan oyuncuyu transfer etmek için favori olduğu düşünülse de, Arsenal, Liverpool ve Chelsea de alternatif seçenekler olarak gösteriliyor. Lille, Aralık ayında Bouaddi'yi yeni bir sözleşme imzalamaya ikna etmeyi başardı, ancak bu, kulübün değerli yerli oyuncusunun fiyatını yükseltmek için uygulanan bir taktikti. Kulüp, oyuncunun bu yaz Fransa'dan vazgeçip Fas'ı temsil etmeye başlamasının ardından, Dünya Kupası'nda değerini daha da artıracağını umuyor.

    Jarrod Bowen (West Ham)

    West Ham'ın Premier Lig'den düşmesi, Nuno Espirito Santo'nun kulüpte kalma kararı Championship'ten en üst lige hızlı bir dönüş umudu verse de, London Stadium'da adeta bir acil satışa yol açacak gibi görünüyor. Ayrılması muhtemel isimlerin başında kulüp kaptanı Jarrod Bowen geliyor; İngiliz forvetin transfer piyasasında oldukça rağbet göreceği kesin.

    Geçen sezon Premier Lig'de Bowen'dan (11) daha fazla asist yapan sadece iki oyuncu vardı ve sadece dördü onun toplam gol ve asist sayısını (20) geçti. 29 yaşındaki Bowen'ın kesinlikle en iyi yılları henüz geride değil. Ayrıca, Dünya Kupası kadrosuna girememesinin ardından Thomas Tuchel'e en üst seviyede neler yapabileceğini göstermeye istekli olacak. Manchester United, Chelsea ve Everton, potansiyel transfer destinasyonları olarak gündeme geldi.

    Yan Diomande (RB Leipzig)

    Tam 12 ay önce, Yan Diomande, La Liga’da zor günler geçiren Leganes formasıyla sadece 10 kez ilk 11’de sahaya çıkmıştı. Ancak, yıldırım gibi yükselişinin ardından, Fildişi Sahili milli takım oyuncusu bu yaz Avrupa'nın seçkin kulüpleri arasında seçim yapmaya hazırlanırken, RB Leipzig ise geçen yaz onu sadece 20 milyon avroya transfer ettikten sonra, bu yaz kanat oyuncusunun satışından yaklaşık 100 milyon avro (87 milyon sterlin/116,5 milyon dolar) gelir elde etmeyi umuyor.

    Diomande, Bundesliga sezonunun en parlayan yıldızlarından biri oldu ve 13 gol atıp 10 asist yaptığı sezonun ardından Almanya'nın en üst liginde Yılın Çaylağı seçildi. Diomande'nin çocukluğundan beri taraftarı olduğu Liverpool ve PSG, şu anda 19 yaşındaki oyuncuyu transfer etmek için en önde gelen kulüpler arasında yer alıyor, ancak diğer kulüpler de durumunu çok yakından takip ediyor.

    Ederson (Atalanta)

    2024 Avrupa Ligi finalinde orta sahada ustaca bir performans sergilediği andan itibaren Ederson’un Atalanta’dan ayrılacağı belliydi ve 26 yaşındaki oyuncunun kariyerinde nihayet bir sonraki adımı atacağı dönem 2026 yazında olacak gibi görünüyor.

    Atletico Madrid, Ocak transfer döneminde Ederson'u kadrosuna katmaya çok yaklaşmıştı, ancak şimdi Manchester United, yaklaşık 35 milyon sterlin (47 milyon dolar) ödeyerek Brezilya milli takım oyuncusunu Michael Carrick döneminin ilk transferi yapmayı hedefliyor ve sırayı ele geçirmiş görünüyor.

    Mateus Fernandes (West Ham)

    Premier Lig'den arka arkaya iki kez küme düşmüş olsa da, Mateus Fernandes hem Southampton hem de West Ham'ın dikkatini çekti ve ligin alt sıralarında yer alan takımlar da ona ilgi gösteriyor. Bu yaz West Ham'ın gerçekleştireceği transferler arasında muhtemelen en pahalı olanı olacak olan 21 yaşındaki oyuncunun yaratıcılığı ve azmi, onu birçok Şampiyonlar Ligi seviyesindeki takım için değerli bir takviye haline getirecektir.

    Manchester United, adaşı Bruno'nun nihai halefini bulmak için Fernandes ile en çok anılan kulüp olurken, Arsenal ve PSG de Doğu Londra'dan ayrılmaya hazırlanan Portekizli oyun kurucuyu yakından takip ediyor.

    Enzo Fernandez (Chelsea)

    Enzo Fernandez'in Chelsea'deki kariyeri, son yılların en açık "gelin beni alın" çağrılarından birinin ardından bu yaz sona erecek gibi görünüyor. Arjantinli orta saha oyuncusunun Real Madrid ile flörtü o kadar bariz hale geldi ki, Blues Nisan ayında Fernandez'i iki hafta süreyle kadro dışı bırakmak zorunda kaldı. Xabi Alonso'nun gelişi eski Benfica oyuncusunu yatıştırmış olabilir, ancak gelecek sezon Avrupa kupalarında yer almayacak olmaları, Fernandez'in geleceğinin Stamford Bridge'in ötesinde olması gerektiğine karar vermesinde bardağı taşıran son damla olmuş gibi görünüyor.

    Madrid kesinlikle transfer piyasasında, ancak Chelsea'nin 120 milyon sterlinlik (161 milyon dolar) fiyatını ödemeye istekli olup olmadıkları ise bambaşka bir konu. Man City'nin de orta saha kadrosunu yeniden yapılandırma çalışmaları kapsamında Fernandez'i düşündüğü söyleniyor; yeni teknik direktör olacağı tahmin edilen Enzo Maresca, 25 yaşındaki oyuncunun oyun stiline oldukça aşina.

    Josko Gvardiol (Manchester City)

    Bir nevi unutulmuş bir isim olan Josko Gvardiol'un Manchester City'deki serüveninin bu yaz sona erebileceğine dair haberlerin sayısı giderek artıyor. Hırvatistan milli takım oyuncusu, sakatlığı nedeniyle sezonun ikinci yarısının neredeyse tamamını kaçırdı. Gvardiol kenarda kalırken, Marc Guehi ve Nico O'Reilly, City savunmasının sol kanadında kendilerine yer edindiler; öyle ki, bu ikiliden herhangi birinin yerini kaybetmesi zor görünüyor.

    24 yaşında ve hem stoper hem de sol bek olarak oynayabilen Gvardiol, Avrupa'nın en çok aranan savunma oyuncularından biri olmalı. Bu nedenle, Bayern Münih ve Barcelona gibi kulüplerin şimdiden onun peşine düşmesi şaşırtıcı değil.

    Curtis Jones (Liverpool)

    Transfer döneminin ilk günlerinde Curtis Jones’un Anfield’dan ayrılması yönünde baskı yapıldığı göz önüne alındığında, Liverpool’un gelecek sezon kadrosunda tek bir Scouser bile olmadan sezona başlaması ihtimali oldukça yüksek. Çok yönlü orta saha oyuncusu geçen sezon Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi’nde toplamda sadece 22 maça ilk 11’de çıkmış ve sözleşmesinin son yılına giren Jones’tan para kazanmak isteyen Kırmızılar bu konuda kararlı.

    25 yaşındaki İngiltere milli oyuncuyu Serie A şampiyonu Inter takip ediyor, ancak transfer ücreti konusunda Inter ve Liverpool arasında şu anda büyük bir fark var. İngiliz kulübü 30 milyon sterlin (40,3 milyon dolar) üzerinde bir rakam istiyor.

    Ibrahima Konate (Liverpool)

    Bu yaz Liverpool'dan ayrılması kesinleşen isimlerden biri Ibrahima Konate; Fransız stoperle yeni sözleşme görüşmeleri bir kez daha tıkanmış durumda, bu da Haziran ayında sözleşmesi sona erdiğinde serbest oyuncu olarak ayrılacağı anlamına geliyor.

    Real Madrid'in Konate'ye olan ilgisi, oyuncunun Merseyside'da hatalarla dolu bir sezon geçirmesinin ardından azalmış görünüyor ve şu ana kadar 27 yaşındaki oyuncuyla ilgilenen başka kulüp pek yok. Ancak Konate en iyi formunda olduğunda yüksek seviyede performans gösteren bir oyuncu olduğu için, bu durum önümüzdeki günlerde ve haftalarda kesinlikle değişecektir.

    Junior Kroupi (Bournemouth)

    İngiltere futbol sezonunun en büyük sürprizlerinden biri olan Junior Kroupi, Bournemouth'a pek dikkat çekmeden geldi ve ilk sezonunda bir gencin attığı en fazla gol rekorunu kırdı. Manchester City'ye karşı attığı ve Arsenal'in şampiyonluğuna katkıda bulunan gol, Kroupi'nin güney sahilindeki muhteşem ilk sezonunda kaydettiği 13. gol oldu.

    Ancak Cherries taraftarları arasında, 2025-26 sezonunun Kroupi'nin Vitality Stadyumu'ndaki tek yılı olacağına dair bir endişe var. Arsenal ve Chelsea, kusursuz bitirici yeteneğine sahip 19 yaşındaki oyuncuyu yakından takip eden kulüpler arasında yer alıyor. Bournemouth'un umudu, ilk kez Avrupa'da oynayan bir takımda garanti edilen sürelerin Kroupi'yi kalmaya ikna edeceği yönünde, ancak şu anda geleceği belirsiz.

    Robert Lewandowski (Barcelona)

    Robert Lewandowski'nin Barcelona'dan ayrılışı Mayıs ayı başında resmiyet kazanmadan çok önce bile, tecrübeli Polonyalı oyuncunun bu yaz sözleşmesinin sona ermesiyle Camp Nou'dan ayrılacağı uzun süredir tahmin ediliyordu; pek çok kişi onun Suudi Pro Ligi veya MLS'e yöneleceğini bekliyordu. Ancak Lewandowski'nin Avrupa'daki kariyeri henüz sona ermiş olmayabilir.

    Juventus ve Chelsea, 37 yaşındaki oyuncunun potansiyel yeni takımları olarak gösteriliyor, ancak Şampiyonlar Ligi'nde oynamayan bu iki kulübün onun maaşını karşılayabilmesi bir sorun teşkil edebilir.

    Tino Livramento (Newcastle)

    Newcastle'ın Şampiyonlar Ligi'ne katılamaması, kulübün finansal kuralları ihlal etmemek için bu yaz bir dizi oyuncuyu satmak zorunda kalacağı anlamına geliyor; Anthony Gordon ise St James' Park'tan ayrılan ilk isim oldu. Öte yandan Tino Livramento, geçen yaz Newcastle'dan ayrılacağı yönünde haberlere konu olmuştu; bu da, bu ilginin devam etmesi halinde, İngiliz bek oyuncusunun Gordon'un ardından Tyneside'dan ayrılacak en olası aday olduğu anlamına geliyor.

    Manchester City ve Arsenal, eski Chelsea altyapı yıldızıyla ilgilendiği iddia ediliyor, ancak transfer görüşmelerinde Livramento'nun pek de parlak olmayan sakatlık geçmişinin aleyhine işleyip işlemeyeceği henüz belli değil.

    Marcus Rashford (Manchester United)

    Sezonun büyük bir bölümünde, Marcus Rashford’un Barcelona’da kalıcı olarak kalacağı kesin gibi görünüyordu. Manchester United’ın forveti, Camp Nou’da verimli bir kiralık dönem geçirdi; ayrıca üzerinde anlaşmaya varılan 30 milyon avroluk (26 milyon sterlin/35 milyon dolar) transfer ücreti de hiç de yüksek bir rakam değil. Ancak Barça’nın yaz başında yaptığı transferler, kulübün Rashford’u kadroda tutmayı mı yoksa onu Old Trafford’a geri göndermeyi mi tercih edeceği konusunda ciddi şüpheler uyandırdı.

    Anthony Gordon'ın takıma katılması ve Julian Alvarez için gelen teklifler göz önüne alındığında, sürpriz bir satış gerçekleşmedikçe Hansi Flick'in hücum kadrosunda Rashford'a yer kalmayacak gibi görünüyor. Bu nedenle, özellikle Michael Carrick, Rashford'un Manchester'daki geleceği konusunda Ruben Amorim ile aynı fikirdeyse, İngiltere milli takım oyuncusu kendini yine belirsizlik içinde bulabilir.

    Rodri (Manchester City)

    Pep Guardiola'nın ayrılması ve Manchester City'nin bu yaz orta saha oyuncularına büyük yatırımlar yapmayı planlamasıyla, Rodri'nin ayrılık gündemine gelmesi muhtemel; özellikle de sözleşmesinin son 12 ayına girmiş olması nedeniyle. City, yakın geçmişte kulüp ikonlarının sözleşmelerini sonuna kadar tamamlamasına izin vermeyi tercih etmiş, düşük bedelli transferler peşinde koşmamıştı; ancak Premier Lig ikincisi, İspanya milli takım oyuncusunun satışından kaynak yaratmak isterse, Rodri'nin talipleri var.

    Real Madrid'in Rodri'ye ilgisi sır değil ve Los Blancos son yıllarda bedelsiz transferleri tercih etse de, iki yıldır kupa kazanamaması ve Jose Mourinho'nun teknik direktör olarak atanması, Florentino Perez'in stratejisinde bir değişiklik yapmasına neden olabilir - tabii yaklaşan seçimlerde kulüp başkanlığı görevinde kalırsa. 2024 Ballon d'Or kazananını Bernabeu'ya getirmek, Rodri'nin yaklaşık 18 ay önce Altın Top ödülünü almadan kısa bir süre önce ön çapraz bağını yırtmasından bu yana aynı istikrarlı seviyede olmasa da, kesinlikle büyük bir başarı olarak algılanacaktır.

    Morgan Rogers (Aston Villa)

    Aston Villa'nın orta saha oyuncusu Morgan Rogers'ın 2025-26 sezonuna ait en iyi anlar derlemesi, defalarca izlemeye değer; Rogers, muhteşem gol üstüne muhteşem gol attı ve Avrupa Ligi finalinde attığı bir başka muhteşem golle muhteşem sezonunu taçlandırdı. Rogers'ın 14 golü ve 11 asistiyle, Jude Bellingham'ın önüne geçerek İngiltere'nin Dünya Kupası kadrosunda ilk 11'de yer alabilir ve bu formu, şaşırtıcı olmayan bir şekilde diğer kulüplerin de dikkatini çekti.

    Arsenal, Rogers için yüksek bedelli bir transferi değerlendiriyor, ancak Villa, bir kez daha Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeyi ve Avrupa'nın en prestijli turnuvasında oynamaktan elde edeceği finansal kazancı göz önünde bulundurarak, pazarlıkta sert bir tavır sergileyecektir.

    Cristian Romero (Tottenham)

    Cristian Romero, geçen yaz Tottenham ile dört yıllık yeni bir sözleşme imzalamıştı; ancak Kuzey Londra'daki kariyeri, 12 ay sonra sona ermek üzere olabilir. Kevin Danso'nun sezonun son haftalarında Micky van de Ven ile birlikte gösterdiği etkileyici performansın ardından, Marcos Senesi'nin Bournemouth'tan Spurs'a katılması ve yetenekli genç Luka Vuskovic'in Hamburg'daki muhteşem kiralık döneminden geri dönmesi ile birlikte, Roberto De Zerbi'nin elinde birdenbire fazla sayıda stoper kaldı.

    Bu arada Romero, geçen sezon iki kez Tottenham yönetimini kamuoyu önünde eleştirdi. Sezonun son gününde, Spurs'un küme düşme kararını belirleyecek maça katılmak yerine Arjantin'e dönmeyi planladıktan sonra utanç verici bir geri adım atmak zorunda kaldı ve bu da kulüple ilişkisini daha da gerginleştirdi. Taraftarlar ise kulüp kaptanının disiplinsizliğinden bıkmış durumda ve artık Romero'nun ayrılmasına üzülecek çok az kişi var. Geçen yaz olduğu gibi, Atletico Madrid de Romero'ya ilgi gösteriyor.

    Mohamed Salah (Liverpool)

    Ocak transfer dönemi öncesinde, Mohamed Salah’ın Liverpool’daki kariyerinin çoktan sona erdiği hissi uyandıran bir an vardı. Efsanevi forvet, üst üste üç maçta yedek kulübesinde bırakılmasının ardından kulüpten zorla ayrılmaya zorlandığını düşündüğünü açıkça dile getirmesinin ardından teknik direktör Arne Slot ile barışmayı başarsa da, ‘Mısırlı Kral'ın sezon sonunda Anfield'dan ayrılacağı kaçınılmaz görünüyordu ve Reds, sözleşmesinin bitmesine bir yıl kala tarihin en büyük oyuncularından birini serbest bırakarak bunu doğruladı.

    Suudi Pro Ligi kulüpleri, daha önce gezegendeki en tanınmış Arap futbolcuyu kadrolarına katmak için birbirleriyle yarışmışlardı ve gelecek sezon başlamadan önce bir anlaşmaya varmakta hiçbir sorun yaşamamaları bekleniyor.

    Savinho (Manchester City)

    Geçen yaz, Manchester City'nin Real Madrid'in forveti Rodrygo'ya gösterdiği ilginin ortasında Savinho'nun Tottenham'a transfer olacağı söylentileri yoğunlaşmış ve oyuncu takımdan ayrılma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştı. Her iki transfer de gerçekleşmemiş olsa da, Savinho sezon boyunca Etihad Stadyumu'ndaki konumunu güçlendiremedi; üstelik Ocak ayında takıma katılan Antoine Semenyo'nun da sahada yer bulma mücadelesine katılmasıyla rekabet daha da kızıştı.

    Bu nedenle, 22 yaşındaki Brezilya milli oyuncunun başka bir kulüpte ilk 11'de yer bulmak için transfer olması muhtemel görünüyor. Spurs ise hücum gücünü artırmak için Savinho'yu Kuzey Londra'ya transfer etmeye hâlâ istekli görünüyor.

    Bernardo Silva (Manchester City)

    Bir başka dikkat çeken serbest oyuncu olan Bernardo Silva, Manchester City’deki son haftalarında sergilediği performansla, 31 yaşında hâlâ koşu gücü ve kalitesiyle dolu olduğunu kanıtladı. Son yıllarda Orta Doğu’ya transfer olan Portekizli oyuncuların sayısının artmasıyla birlikte başlangıçta Suudi Arabistan’a transfer olacağına dair söylentiler çıkmış olsa da, Bernardo’nun öncelikle Avrupa’da vereceği çok şey var.

    Atletico Madrid, Diego Simeone'nin orta sahasına onun deneyimini katmak için çok istekli, ancak yıllardır Barcelona ile adı anılan Bernardo, nihayet Camp Nou'ya transfer olmayı çok istiyor.

    Kees Smit (AZ Alkmaar)

    Kees Smit, AZ Alkmaar'ın A takımına yükseldiğinden beri Kevin De Bruyne ile karşılaştırılıyor; bunun nedeni ise sadece eski Manchester City yıldızına biraz benzemesi değil. Pas verme konusunda olağanüstü bir sezgiye ve mükemmel top kontrolüne sahip yaratıcı bir orta saha oyuncusu olan Smit, Eredivisie'de sergilediği bir dizi etkileyici performansın ardından Hollanda milli takımına girmeyi başardı.

    Son 12 ayda hemen hemen tüm Avrupa'nın önde gelen kulüpleri 20 yaşındaki oyuncuyla ilgilendi. Real Madrid, Chelsea ve Newcastle, Smit'i kadrosuna katmak için en çok ilgi gösteren kulüpler olarak sık sık gündeme geldi.

    Aurelien Tchouameni (Real Madrid)

    Bu yaz Real Madrid için orta saha oyuncuları transfer etmek bir öncelik olsa da, bu Los Blancos’un uygun bir fiyat teklifi gelirse önemli bir oyuncuyu satmaya yanaşmayacağı anlamına gelmiyor. Şu anda en riskli durumda olan isim Aurelien Tchouameni gibi görünüyor; Mayıs ayı başlarında Fede Valverde ile yaşadığı çok konuşulan tartışmanın ardından, bu Fransız milli oyuncunun soyunma odasında nasıl bir konumda olduğu hâlâ belirsizliğini koruyor.

    Jose Mourinho, Bernabeu'ya döndüğünde takım içinde herhangi bir gerginlik yaşama riskini kesinlikle göze almak istemeyecektir ve bu nedenle Tchouameni'nin feda edilmesi gerekebilir. Manchester United'ın 26 yaşındaki oyuncu için bir anlaşma yapmaya ilgi duyduğu düşünülüyor.

    Sandro Tonali (Newcastle)

    Ocak ayındaki transfer döneminin son gününde, Arsenal'in Sandro Tonali'yi kadrosuna katma olasılığını değerlendirdiği yönünde haberler çıktı. Her ne kadar "Gunners" bu İtalyan milli oyuncuyla bir anlaşmaya varmanın eşiğine bile gelememiş olsa da, bu gelişme Tonali'nin bu yaz Newcastle'dan ayrılacağına dair beklentileri tetikledi.

    Magpies'in Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanamaması ise satış ihtiyacını hızlandırdı ve Manchester United, 26 yaşındaki eski AC Milan yıldızını kadrosuna katmak için Arsenal ile rekabete girdi.

    James Trafford (Manchester City)

    James Trafford, geçen yaz çocukluk kulübü Manchester City’ye, Etihad’da ilk 11’in kalecisi olacağı umuduyla geri döndü; ancak sezonun daha üçüncü maçında Gigi Donnarumma’ya yerini kaptırdı. Trafford toparlanarak City’nin iki kupa zaferinde kilit rol oynadı; ancak gelecekte İngiltere milli takımının bir numaralı kalecisi olarak görüldüğü için her hafta düzenli olarak forma giymesi gerekiyor.

    Newcastle, bir yıl önce City devreye girmeden önce Burnley'den Trafford'u transfer etmek üzereydi ve Magpies bu sefer de yine yarışta olabilir. Ancak Aston Villa ve Tottenham'ın da 23 yaşındaki kaleciyle ilgilenmesi nedeniyle rekabetle karşı karşıya kalmaları muhtemel.

    Vinicius Jr (Real Madrid)

    Vinicius Jr, yaklaşık 18 aydır Suudi Arabistan’a yapılacak devasa bir transferle anılıyor ve Real Madrid’den ayrılması, Xabi Alonso ile anlaşmazlığa düştüğü dönemde hiç bu kadar yakın görünmemişti. Kasım ayında çıkan haberlere göre, Brezilyalı oyuncunun mevcut sözleşmesi 2027 yazına kadar sürmesine rağmen yeni sözleşme görüşmelerine girmeyi reddettiği iddia ediliyordu.

    Yeni bir sözleşme henüz imzalanmadı, bu da Madrid'in Vinicius'u satmak zorunda kalabileceği veya 12 ay sonra onu bedelsiz kaybetme riskiyle karşı karşıya kalabileceği anlamına geliyor. Eski Flamengo yıldızını bırakmanın da faydalı olabileceğine inanmak için nedenler var. Kylian Mbappe ile aynı kadroda başarılı olamayacakları artık açıkça ortada. Ayrıca, Şubat ayında Benfica ile oynanan maçta Madridli forvetin maruz kaldığı iddia edilen ırkçı tacize karşı teknik direktörün tartışmalı tepkisi göz önüne alındığında, Vinicius'un Jose Mourinho'nun teknik direktör olarak atanmasını nasıl karşılayacağı da merak konusu.

    Dusan Vlahovic (Juventus)

    En ilgi çekici serbest kalacak oyuncularından biri olan Dusan Vlahovic, Ocak 2022’de Juventus’a 70 milyon avroya transfer olurken yaratılan beklentileri karşılayamadı. Sırbistan milli takım oyuncusu, Bianconeri formasıyla 168 maçta 68 gol attı ve Torino’da geçirdiği dört yıllık süre boyunca kadro içindeki önceliğini giderek kaybetti; şu anda bu yaz takımdan ayrılması bekleniyor.

    Buna rağmen Vlahovic'in adı Barcelona, Bayern Münih ve Tottenham gibi kulüplerle anılıyor. Bu da 26 yaşında kariyerini yeniden rayına oturtmayı hedefleyen oyuncunun piyasada iyi bir değer elde edeceği anlamına geliyor.

    Adam Wharton (Crystal Palace)

    Crystal Palace taraftarları, kulübün futbol dünyasındaki konumunu göz önüne alındığında yıldız oyuncularını kaybetmeye alışmış durumda; ancak son 12 ayda hem Eberechi Eze hem de Marc Guehi'nin ayrılmasının ardından, bu yaz yıldız orta saha oyuncusu Adam Wharton'ı da kaybetme ihtimalinden hiç hoşlanmayacaklardır.

    Ancak İngiltere milli takımında da forma giyen 22 yaşındaki pas ustası, Real Madrid, Manchester United ve Liverpool gibi kulüplerin de ilgisini çekiyor. Palace, Wharton'ın sözleşmesinin bitmesine üç yıl kaldığı için zorlu bir pazarlık yapacaktır, ancak yıl sonuna kadar Selhurst Park'tan bir başka önemli ismin ayrılması da gündemde olabilir.