Julian Alvarez'e muhteşem bir alternatif mi? Barça, Robert Lewandowski'nin yerine Premier Lig'den 63 milyon avroluk bir oyuncuyu hedefliyor gibi görünüyor

Julian Alvarez, uzun süredir Katalan ekibinde Lewandowski'nin mirasını devralacak en güçlü aday olarak görülüyor. Ancak bu transfer, hâlâ yüksek borç yükü altında olan Barça için son derece maliyetli olacaktır. Üstelik Arjantinli oyuncunun 2030 yılına kadar süren bir sözleşmesi var ve bu sözleşmede İspanya'da geçerli olan serbest kalma bedeli tam 500 milyon avro olarak belirlenmiş durumda.

Teknik yetenekleri yüksek olan bu golcünün (48 maçta 20 gol ve 9 asist) büyük bir pazara sahip olduğu ise tartışmasız. Teknik direktör Diego Simeone de bunu kısa süre önce kabul etti ve oyuncusunun bu yaz Barcelona'ya transfer olacağına dair sürekli çıkan haberlerden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

"Bunun normal olduğunu varsayıyorum. O olağanüstü bir oyuncu," diyerek söylentilere değinen Simeone, "Arsenal, Paris St.-Germain, Barcelona ve diğer takımların ilgisi var. Ancak bu, endişelenmemiz gereken bir şey değil," diye vurguladı.

Marca'ya göre Katalanlar, aynı zamanda önemli bir alternatif de arıyor. Söz konusu isim, kulüpte birçok destekçisi olan Chelsea'den Joao Pedro. Spor direktörü Deco'nun bu transferi ciddi olarak değerlendirdiği söyleniyor.