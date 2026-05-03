İspanyol Marca gazetesi, Polonyalı oyuncunun yaz aylarında takımdan ayrılacağına dair işaretlerin giderek güçlendiğini bildiriyor. Lewandowski'nin sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor ve sözleşmesinin uzatılması bir süredir şüpheli görünüyor.
Julian Alvarez'e muhteşem bir alternatif mi? Barça, Robert Lewandowski'nin yerine Premier Lig'den 63 milyon avroluk bir oyuncuyu hedefliyor gibi görünüyor
Julian Alvarez, uzun süredir Katalan ekibinde Lewandowski'nin mirasını devralacak en güçlü aday olarak görülüyor. Ancak bu transfer, hâlâ yüksek borç yükü altında olan Barça için son derece maliyetli olacaktır. Üstelik Arjantinli oyuncunun 2030 yılına kadar süren bir sözleşmesi var ve bu sözleşmede İspanya'da geçerli olan serbest kalma bedeli tam 500 milyon avro olarak belirlenmiş durumda.
Teknik yetenekleri yüksek olan bu golcünün (48 maçta 20 gol ve 9 asist) büyük bir pazara sahip olduğu ise tartışmasız. Teknik direktör Diego Simeone de bunu kısa süre önce kabul etti ve oyuncusunun bu yaz Barcelona'ya transfer olacağına dair sürekli çıkan haberlerden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.
"Bunun normal olduğunu varsayıyorum. O olağanüstü bir oyuncu," diyerek söylentilere değinen Simeone, "Arsenal, Paris St.-Germain, Barcelona ve diğer takımların ilgisi var. Ancak bu, endişelenmemiz gereken bir şey değil," diye vurguladı.
Marca'ya göre Katalanlar, aynı zamanda önemli bir alternatif de arıyor. Söz konusu isim, kulüpte birçok destekçisi olan Chelsea'den Joao Pedro. Spor direktörü Deco'nun bu transferi ciddi olarak değerlendirdiği söyleniyor.
Joao Pedro muhtemelen satılık değil – ama Chelsea'nin bir sorunu var
Ancak ESPN'in Brezilya baskısı, Chelsea'nin Pedro'yu satılamaz olarak gördüğünü, çünkü Brezilyalı oyuncunun yerine geçecek birini bulamayacaklarından korktuklarını bildiriyor. 24 yaşındaki oyuncu bu sezon 19 gol ve 9 asist kaydetti.
2025 yılında Brighton & Hove Albion'dan 63 milyon euroya Stamford Bridge'e transfer olan ve 2033 yılına kadar sözleşmesi bulunan Pedro'nun odak noktası, şimdilik sezonun son düzlüğü ve Dünya Kupası. Henüz transfer düşüncelerini bir kenara bırakmış değil.
Ancak Pedro, Chelsea ile uluslararası turnuvaları tamamen kaçırma tehlikesiyle karşı karşıya ve bu durum, Londra kulübünün pazarlık pozisyonunu şüphesiz zayıflatıyor. Premier Lig'de şu anda sadece dokuzuncu sırada yer alıyorlar. FA Cup'ta zafer, Avrupa kupalarına katılmak için en gerçekçi şans. 16 Mayıs'ta finalde Manchester City bekliyor.