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Emanuele Tramacere

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Julian Alvarez'dan şok açıklama: "Atlético Madrid ile görüştüm, transfer herkes için en iyisi; hayalimi gerçekleştirmek istiyorum"

Atletico Madrid
Real Madrid
Barcelona
J. Alvarez
Transfers

Julian Alvarez, Dünya Kupası’ndan bir transfer bombası patlattı; Atlético Madrid’den Barcelona’ya transfer olmak istediğini bildirdi

Adı uzun süredir herkesin dilindeydi ve şüphesiz, bugünkü açıklamalarının ardından Atlético Madrid’de Julian Alvarez’in geleceği hakkında uzun süre daha konuşulacak. Arjantinli forvet, önce Colchoneros'un sosyal medyada Barcelona'ya yönelik sert çıkışında, ardından da Florentino Perez'in sunduğu ve reddedilen 150 milyonluk teklifi doğrulayan bir basın açıklaması yayınlayan Real Madrid'e yönelik tepkide başrol oynamıştı.


Ancak bugün, Arjantin’in Avusturya’yı 2-0 mağlup ettiği maçın ardından ESPN mikrofonlarına konuşan Arana, Atlético’nun onun etrafında zorlukla yeniden tesis ettiği sükuneti bozarak ayrılmak istediğini açıkladı.


  • ALVAREZ TRANSFERİ İSTEDİ

    "Gelecek mi? Gerçeği söylemek gerekirse, bilmiyorum. Sanırım şu anda bu konuyu konuşmanın zamanı değil, ama kendimi saklayamam da. Dürüst bir insan olduğumu düşünüyorum. Kulübü yöneten kişilerle, mutlaka konuşmam gereken kişilerle görüştüm. Herkes için en iyisinin bir transfer olacağına inanıyorum. Ve ben de hayalimi gerçekleştirmek istiyorum."

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  • BARSELONA'YI İSTİYOR

    Alvarez’in hayali nedir? Sport ve Mundo Deportivo’ya göre cevap, Barcelona’ya transfer olmaktır. Barcelona, birkaç aydır (Atletico Madrid’in iddialarına göre yaklaşık 3 aydır – ed.) eski Manchester City oyuncusuna göz dikmiş durumda ve onu kadrosuna katmak için her yolu deniyor. Colchoneros, bu bağlamda basını da bu yönde baskı yapmakla suçladı. Real Madrid’in 150 milyon avroluk teklifini reddetmesi ise, fiyat çıtasını Katalan kulübünün şu anda ulaşabileceği sınırın çok ötesine çekiyor ve sonuç olarak Arjantinli oyuncu etrafındaki çıkmaz, büyük bir bumerang etkisine dönüşme riski taşıyor.