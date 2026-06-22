Julian Alvarez'dan şok açıklama: "Atlético Madrid ile görüştüm, transfer herkes için en iyisi; hayalimi gerçekleştirmek istiyorum"

Adı uzun süredir herkesin dilindeydi ve şüphesiz, bugünkü açıklamalarının ardından Atlético Madrid’de Julian Alvarez’in geleceği hakkında uzun süre daha konuşulacak. Arjantinli forvet, önce Colchoneros'un sosyal medyada Barcelona'ya yönelik sert çıkışında, ardından da Florentino Perez'in sunduğu ve reddedilen 150 milyonluk teklifi doğrulayan bir basın açıklaması yayınlayan Real Madrid'e yönelik tepkide başrol oynamıştı.





Ancak bugün, Arjantin’in Avusturya’yı 2-0 mağlup ettiği maçın ardından ESPN mikrofonlarına konuşan Arana, Atlético’nun onun etrafında zorlukla yeniden tesis ettiği sükuneti bozarak ayrılmak istediğini açıkladı.



