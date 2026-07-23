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Transfer sagas GFXGetty/GOAL
Tom Maston

Çeviri:

Julian Alvarez, Bruno Guimaraes ve yaz transfer döneminin sona ermesinden önce hâlâ çözülmesi gereken en önemli 10 transfer hikayesi

Analysis
Premier Lig
J. Alvarez
B. Guimaraes
M. Olise
E. Fernandez
M. Salah
M. Rashford
Rodri
Y. Diomande
A. Bouaddi
A. Scott
M. United
M.City
Real Madrid
Arsenal
Chelsea
Bayern Münih
Paris Saint-Germain
Liverpool
Atletico Madrid
Newcastle United
La Liga
Bundesliga
1. Lig

Dünya Kupası sona erdi ve önümüzdeki hafta sezon öncesi hazırlık maçları tüm hızıyla başlayacak; yeni kulüp sezonu oldukça endişe verici bir hızla üzerimize doğru yaklaşıyor gibi geliyor. Bu durum göz önünde bulundurulduğunda, teknik direktörler transfer konusunda giderek daha da sabırsızlanıyor; Avrupa’nın dört bir yanındaki antrenörler, önümüzdeki haftalarda ve aylarda hangi oyunculara başvurabileceklerini ve hangilerine başvuramayacaklarını öğrenmek için can atıyor.

Ancak bazı transferlerin gerçekleşmesi diğerlerine göre daha zordur ve her yaz, bazen transfer döneminin sonuna kadar uzayan uzun soluklu hikayeler yaşanır. Bu yıl da durum farklı değil; ancak Dünya Kupası’nın piyasada yarattığı aksaklık nedeniyle, sezon arası bu aşamada normalden daha fazla büyük ismin geleceği belirsiz durumda.

Peki, transfer döneminin ikinci yarısında, bir sonraki adımları nihayet kesinleşirken manşetleri süslemesi beklenen isimler kimler? GOAL, durumlarına bir çözüm bulmaya çalışan 10 oyuncuyu sıralıyor...

  • FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-TOTTENHAMAFP

    Julian Alvarez

    “Saga” kelimesi, bu yaz Julian Alvarez’i çevreleyen hikayeler için adeta uydurulmuş gibidir. Arjantinli forvetin, Atlético Madrid’in 2025-26 sezonunda kupa kazanamaması üzerine kulüpten ayrılacağına uzun süredir inanılıyordu; ancak Alvarez’i şimdiye kadar saran bu dramayı kimse öngöremezdi.

    Robert Lewandowski'nin yerine bir 9 numara arayan Barcelona, Alvarez'in en olası transfer noktası olarak görülüyor; ancak Atlético ile Blaugrana arasındaki ilişkiler, Atlético'nun Barcelona'nın ilgisiyle ilgili haberlere sosyal medyada Lamine Yamal ve Pedri gibi oyuncular için alaycı teklifler yaptıklarını iddia ederek yanıt vermesiyle bir dönüm noktasına geldi. O zamandan beri bir söz savaşı patlak verdi ve Barça’nın teklifleri hâlâ Atlético’nun istediği fiyattan oldukça düşük.

    Bu gerginliği körüklemek için bir fırsat sezen Real Madrid, Haziran başında Atlético'nun Alvarez için yaptıkları 150 milyon avro (129 milyon sterlin/173 milyon dolar) teklifini reddettiğini duyurdu; İspanya'daki pek çok kişi, Los Blancos'un bu teklifinin tamamen ciddi olmadığını, bunun yerine Katalonya'daki rakiplerini kızdırmak amacıyla yapıldığını düşünüyor.

    Bu arada Arsenal de Alvarez ile adı anılmaya devam ediyor; "Gunners", geçen sezon Premier Lig'i kazanmış olsalar da Viktor Gyokeres'in yerine daha kaliteli bir oyuncu transfer etmek istiyor. Alvarez'in kendisi Metropolitano'dan ayrılma isteğini dile getirirken, Diego Simeone'nin ise, Atlético'nun Alvarez'in satılmayacağını iddia etmeye devam etmesine rağmen, vatandaşı olmadan devam etmeye hazırlandığı bildiriliyor. Dolayısıyla bu transfer hikayesi uzayıp gidebilir.

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  • Canada v Morocco: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ayyoub Bouaddi

    Dünya Kupası, tanınmış süperstarların hakimiyetinde geçse de, daha az tanınan isimlerin de turnuvada parlamasına imkan vardı ve Ayyoub Bouaddi, Fas formasıyla sergilediği performanslarla kesinlikle adını duyurdu. Kuzey Amerika’daki çıkışından çok önce Avrupa’nın en büyük kulüpleri onu kadrolarına katmak için sıraya girmiş olsalar da, geleceği bu olayın ardından daha da fazla gündeme geldi.

    Paris Saint-Germain’in, Arsenal, Chelsea ve Real Madrid’in de dahil olduğu yarışta önde olduğu düşünülüyordu, ancak şimdi Manchester City, 18 yaşındaki orta saha oyuncusunu transfer etmek için rakiplerinin önüne geçmiş görünüyor. Bouaddi’nin City ile kişisel şartlarda anlaştığı bildiriliyor, ancak Lille’in 100 milyon avro (85,5 milyon sterlin/114 milyon dolar) tutarındaki transfer bedeli, Premier Lig ekibi için bir engel teşkil ediyor.

  • RB Leipzig v Borussia Mönchengladbach - BundesligaGetty Images Sport

    Yan Diomande

    Dünya Kupası'nda dikkatleri üzerine çeken bir başka genç oyuncu olan Yan Diomande, yaklaşık altı aydır transfer dedikodularının başını çekiyor; Almanya'daki son derece etkileyici ilk sezonunun ardından RB Leipzig'den ayrılmasının artık bir formalite olduğu düşünülüyor.

    Bundesliga'da Yılın Çaylağı seçilen Diomande, heyecan verici kanat oyunuyla neredeyse tüm Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin radarına girdi; ancak transfer dönemi başladığında en olası hedefleri olarak Liverpool ve PSG öne çıktı. Liverpool, 19 yaşındaki oyuncu için 80 milyon avro (68 milyon sterlin/91 milyon dolar) tutarında bir teklifte bulunmuş, ancak bu teklif Leipzig tarafından reddedilmişti; bu durum, PSG’nin Diomande’yi zengin hücum seçeneklerine katmasının önünü açmış gibi görünüyordu.

    Ancak, Avrupa şampiyonu kulübün Fildişi Sahili milli oyuncuyu transfer etme çabaları, Leipzig ile transfer ücreti konusunda anlaşmaya varılamaması nedeniyle durma noktasına geldi. Leipzig, Diomande için en az 100 milyon avro (85,5 milyon sterlin/114 milyon dolar) talep ediyor; oysa kulüp, sadece 12 ay önce onu transfer etmek için Leganes’e bu rakamın beşte birini ödemişti.

    Diomande, eninde sonunda satılacağına inandığını dile getirmiş olsa da, geleceği konusunda birkaç hafta öncesine kıyasla daha fazla belirsizlik hakim.

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  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Enzo Fernandez

    Dünya Kupası’nda iz bırakan oyuncular bu listenin ana teması haline geliyor; Enzo Fernandez, eleme turlarında Mısır ve İngiltere’ye karşı attığı son dakika gollerine rağmen, final maçında Arjantin’in yenilgisine yol açan ve kilit rol oynayan kırmızı kartı nedeniyle 2026 turnuvasıyla sonsuza dek anılacaktır.

    New Jersey’de aldığı kırmızı kart, Fernandez için çalkantılı bir turnuvanın perdesini indirdi. Fernandez, zaman zaman Chelsea formasıyla parıldasa da, sezon boyunca çeşitli aşamalarda Real Madrid’e açıkça ilgi göstermesi nedeniyle Blues tarafından iki haftalık bir cezaya çarptırılmıştı. Xabi Alonso’nun teknik direktör olarak atanması, o zamandan beri Fernandez’in düşüncesini değiştirmiş olabilir, ancak geçtiğimiz 12 ayın büyük bir bölümünde Fernandez’in Stamford Bridge’den ayrılmak istediği hissi hakimdi.

    Chelsea’nin bu yaz şu ana kadar yaptığı transferler, kulübün bu taleplere de boyun eğmek üzere olduğunu gösteriyor; Morgan Rogers’ın takıma katılması ve diğer orta saha oyuncularına yönelik ilginin devam etmesi, kulübün Fernandez’siz bir geleceğe hazırlandığını ortaya koyuyor. Ancak 25 yaşındaki oyuncunun tek sorunu, Jose Mourinho’nun Blancos kadrosuna damgasını vururken Madrid’in ilk ilgisini devam ettirme konusunda pek istekli görünmemesi.

    Dolayısıyla Fernandez’in geleceği belirsizliğini koruyor – tıpkı Pazar günkü final maçında eski Benfica oyuncusu tarafından sert bir şekilde yere indirilen Pau Cubarsi’nin durumu gibi.

  • Newcastle United v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    Bruno Guimaraes

    Newcastle, Anthony Gordon ve Sandro Tonali’nin ayrılışlarının getirdiği hayal kırıklığının, Johan Manzambi için Aston Villa’ya, Victor Munoz için ise Liverpool’a kaptırılmasıyla daha da şiddetlenmesi nedeniyle, bir kez daha zorlu bir transfer dönemi yaşadı. Bruno Guimaraes’in geleceğine dair söylentilerin yoğunlaşmasıyla birlikte, kulübün bir başka kilit oyuncuyu daha kaybedebileceği ihtimali, Tyneside’da ciddi bir endişe kaynağı haline geldi.

    Magpies’in ilham verici kaptanı, St. James’ Park’tan ayrılıp Arsenal’e katılmak istediğini açıkça belirtti. Arsenal, Haziran ayı sonunda Guimaraes için yaptığı 55 milyon sterlinlik (73,6 milyon dolar) ilk teklifi reddedilmişti. Gunners, transfer görüşmelerini sürdürüyor; ancak Newcastle'ın, bu yaz elde ettiği gelir sayesinde artık satış baskısı altında olmadığı göz önüne alındığında, Brezilya milli oyuncunun değerini 100 milyon sterline (134 milyon dolar) yakın bir rakam olarak belirlediği düşünülüyor.

    Ancak Eddie Howe'un istemediği şey, Alexander Isak olayının tekrarlanmasıdır. O dönemde, takımdan ayrılmak isteyen forvet, Liverpool'a transferiyle ilgili görüşmelerin transfer döneminin son gününe kadar sürmesi nedeniyle antrenmanlara katılmayı reddetmişti. Dolayısıyla bu konunun, sezon başlamadan önce bir şekilde çözüme kavuşması bekleniyor.

  • FBL-WC-2026-MATCH101-FRA-ESPAFP

    Michael Olise

    Eğer bu transfer gerçekleşirse, bu yazın, hatta belki de son on yılın en önemli transferi olabilir...

    Michael Olise'nin Bayern Münih'te geçirdiği olağanüstü sezon, anlaşılır bir şekilde Florentino Perez ve Real Madrid'in dikkatini çekti. 15 kez Avrupa şampiyonu olan kulübün, Olise'yi Bernabeu'ya getirmek için 223 milyon avro (190 milyon sterlin/255 milyon dolar) ödeyerek onu tüm zamanların en pahalı futbolcusu yapmaya hazır olduğu yönünde haberler yaygın olarak yer alıyor.

    Böyle bir transfer, PSG'nin 2017 yazında Neymar'ı kadrosuna katmak için ödediği ücreti aşacak ve iki yıldan biraz fazla bir süre önce Crystal Palace'ta forma giyen Olise'yi, küresel tanınırlık açısından yepyeni bir boyuta taşıyacaktır. Sunulan yüksek meblağa rağmen, Bayern'i satışa ikna etmek yine de kolay olmayacak; zira 24 yaşındaki Olise, Bavyera'da Allianz Arena'da yeni bir dönemin potansiyel lideri olarak görülüyor.

    Kylian Mbappé, Dünya Kupası sırasında Fransa milli takımı kadrosunda birlikte bulundukları sırada Olise’yi İspanya’nın başkentine katılmaya ikna etmek için elinden geleni yapıyordu ve oyuncunun Madrid’e katılmaya açık olacağına dair his giderek güçleniyor. Transfer piyasası tarihine geçecek belirleyici bir an yaşanmak üzere olabilir...

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Marcus Rashford

    Mayıs ayında, Marcus Rashford’un geleceği konusunda pek bir şüphe yok gibi görünüyordu. Barcelona’da geçirdiği sezon boyunca kiralık olarak forma giydiği süre içinde en iyi formuna yakın bir seviyeye yeniden ulaşan Rashford’un, Katalan kulübünün Manchester United ile müzakere ettiği sözleşmedeki 30 milyon avro (25,6 milyon sterlin/34,3 milyon dolar) tutarındaki satın alma opsiyonunu devreye sokacağına dair genel bir kanı vardı.

    Ancak sezonun bitmesinden iki haftadan az bir süre sonra Barça, Rashford'un İngiltere milli takım arkadaşı Anthony Gordon'a büyük bir transfer harcaması yaptı ve 28 yaşındaki oyuncuyu kalıcı olarak kadroda tutmayacakları kısa sürede netleşti. Rashford o zamandan beri Dünya Kupası'nda yer alıyor, ancak United yakında onun geleceği konusunda bir karar vermek zorunda kalacak.

    Rashford'u satmak, finansal açıdan Kırmızı Şeytanlar'ın yararına olacaktır, ancak Michael Carrick'in bu konudaki görüşünün ne olduğu ve bir zamanların altyapı kahramanını kadrosuna yeniden dahil etmek isteyip istemediği henüz belli değil. Rashford da bu konuda henüz kamuoyuna bir açıklama yapmadı.

    Başka bir takıma transfer olması durumunda, Rashford'un transferiyle en çok adı anılan kulüp Tottenham olsa da, Old Trafford'da bir geleceği olmadığı kesinleşirse diğer kulüplerin de ilgi göstermeye başlaması şaşırtıcı olmaz.

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Rodri

    Dünya Kupası Altın Top ödülünün sahibi Rodri, bu yaz İspanya’yı dünya şampiyonluğuna taşırken Ballon d’Or kazandığı dönemdeki en iyi formuna geri döndü ve 2024’te geçirdiği ön çapraz bağ sakatlığının performansında kalıcı bir düşüşe yol açtığına dair iddiaları kesin bir şekilde çürütmüştür. Bu formdaki geri dönüş, aksine Manchester City’nin orta saha oyuncusunun geleceğine odaklanan transfer haberlerinin daha da artmasına yol açacak gibi görünüyor.

    Real Madrid, Toni Kroos’un emekliliği ve ardından Luka Modriç’in ayrılışından bu yana takımın ilerlemesini engelleyen orta saha sorunlarını nihayet çözmeyi hedeflediği için, son 12 aydır Rodri ile sık sık anılıyor. Perez’in Rodri’nin büyük bir hayranı olduğu söyleniyor; Rodri’nin ise City ile olan sözleşmesinin bitmesine sadece bir yıl kaldı.

    Madrid'in yüksek profilli serbest oyuncuları transfer etme eğilimi göz önüne alındığında, kulübün 2027'de Rodri için harekete geçeceği beklentisi vardı. Ancak, iki sezon boyunca kupa kazanamamanın ardından ve Mourinho'nun artık takımın başına geçmesiyle birlikte, Bernabeu'nun kasasını boşaltmak zorunda kalmak anlamına gelse bile, kulübün eski Atlético Madrid yıldızını transfer etme çabalarını hızlandıracağı ihtimali oldukça yüksek.

  • Australia v Egypt: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Mohamed Salah

    Transfer döneminin bu aşaması için oldukça şaşırtıcı bir şekilde, piyasada hâlâ John Stones, Leon Goretzka ve Dusan Vlahovic gibi bir dizi dikkat çeken serbest oyuncu bulunuyor. Ancak, kulüpsüz oyuncular arasında en çok dikkat çeken isim, Liverpool’dan duygusal bir vedanın ardından bir sonraki adımını planlayan Mohamed Salah’tır.

    Salah, Mısır'ın Arjantin'e karşı acı bir şekilde elenmeden önce son 16'ya yükseldiği unutulmaz bir Dünya Kupası geçirdi; ancak turnuva artık geride kaldığına göre, seçeneklerini değerlendirmeye başlayabilir. Uzun süredir Salah'ın Suudi Pro Ligi'nden bir kulübe katılması bekleniyordu; ancak 34 yaşında olan oyuncu, ilgi olması halinde hâlâ Avrupa'nın en iyi takımlarından birine katkı sağlayabileceğini düşünüyor olabilir.

  • Arsenal v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    Alex Scott

    Bournemouth’un en iyi oyuncularını satma konusunda zorluklara göğüs germe yeteneği son derece etkileyici; ancak tarihlerinde ilk kez Avrupa kupalarına katılma hakkı kazandıktan sonra, “Cherries”in en değerli oyuncularından birini elinden çıkarmak zorunda kalmayacağı bir transfer dönemi istediği açıkça görülüyor. Bununla birlikte, Alex Scott’ı kadrosuna katmak isteyen kulüplerin sayısı göz önüne alındığında, bu yaz kulübün metaneti sınanıyor.

    İngiltere 21 Yaş Altı Milli Takımı oyuncusu, geçen sezon Premier Lig’in en iyi tempo belirleyici orta saha oyuncularından biri olarak öne çıktı ve bunun sonucunda A Milli Takım kadrosuna çağrıldı. Şimdi ise Chelsea, Manchester United ve Arsenal gibi kulüpler, kendi orta saha güçlerini güçlendirme hedefiyle 22 yaşındaki oyuncunun peşinde.

    Bournemouth, Scott’ı yeni bir sözleşmeyle kulübe bağlamak için elinden geleni yapıyor; ancak gösterilen yoğun ilgi, özellikle diğer orta saha oyuncularının astronomik transfer ücretleriyle transfer edilmeye devam etmesi nedeniyle, kulübün karşı koyamayacağı kadar büyük olabilir ve bu durum, transfer yapamayan kulüpleri daha da çaresiz hale getirebilir.