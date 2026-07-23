Julian Alvarez, Bruno Guimaraes ve yaz transfer döneminin sona ermesinden önce hâlâ çözülmesi gereken en önemli 10 transfer hikayesi

“Saga” kelimesi, bu yaz Julian Alvarez’i çevreleyen hikayeler için adeta uydurulmuş gibidir. Arjantinli forvetin, Atlético Madrid’in 2025-26 sezonunda kupa kazanamaması üzerine kulüpten ayrılacağına uzun süredir inanılıyordu; ancak Alvarez’i şimdiye kadar saran bu dramayı kimse öngöremezdi.

Robert Lewandowski'nin yerine bir 9 numara arayan Barcelona, Alvarez'in en olası transfer noktası olarak görülüyor; ancak Atlético ile Blaugrana arasındaki ilişkiler, Atlético'nun Barcelona'nın ilgisiyle ilgili haberlere sosyal medyada Lamine Yamal ve Pedri gibi oyuncular için alaycı teklifler yaptıklarını iddia ederek yanıt vermesiyle bir dönüm noktasına geldi. O zamandan beri bir söz savaşı patlak verdi ve Barça’nın teklifleri hâlâ Atlético’nun istediği fiyattan oldukça düşük.

Bu gerginliği körüklemek için bir fırsat sezen Real Madrid, Haziran başında Atlético'nun Alvarez için yaptıkları 150 milyon avro (129 milyon sterlin/173 milyon dolar) teklifini reddettiğini duyurdu; İspanya'daki pek çok kişi, Los Blancos'un bu teklifinin tamamen ciddi olmadığını, bunun yerine Katalonya'daki rakiplerini kızdırmak amacıyla yapıldığını düşünüyor.

Bu arada Arsenal de Alvarez ile adı anılmaya devam ediyor; "Gunners", geçen sezon Premier Lig'i kazanmış olsalar da Viktor Gyokeres'in yerine daha kaliteli bir oyuncu transfer etmek istiyor. Alvarez'in kendisi Metropolitano'dan ayrılma isteğini dile getirirken, Diego Simeone'nin ise, Atlético'nun Alvarez'in satılmayacağını iddia etmeye devam etmesine rağmen, vatandaşı olmadan devam etmeye hazırlandığı bildiriliyor. Dolayısıyla bu transfer hikayesi uzayıp gidebilir.