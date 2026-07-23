Julian Alvarez, Bruno Guimaraes ve yaz transfer döneminin sona ermesinden önce hâlâ çözülmesi gereken en büyük 10 transfer hikayesi

Newcastle, Anthony Gordon ve Sandro Tonali’nin ayrılışlarının getirdiği hayal kırıklığının, Johan Manzambi için Aston Villa’ya, Victor Munoz için ise Liverpool’a kaptırılmasıyla daha da şiddetlenmesi nedeniyle, bir kez daha zorlu bir transfer dönemi yaşadı. Bruno Guimaraes’in geleceğine dair söylentilerin yoğunlaşmasıyla birlikte, kulübün bir başka kilit oyuncuyu daha kaybedebileceği ihtimali, Tyneside’da ciddi bir endişe kaynağı haline geldi.
Magpies’in ilham verici kaptanı, St. James’ Park’tan ayrılıp Arsenal’e katılmak istediğini açıkça belirtti. Arsenal, Haziran ayı sonunda Guimaraes için yaptığı 55 milyon sterlinlik (73,6 milyon dolar) ilk teklifi reddedilmişti. Gunners, transfer görüşmelerini sürdürüyor; ancak Newcastle'ın, bu yaz elde ettiği gelir sayesinde artık satış baskısı altında olmadığı göz önüne alındığında, Brezilya milli oyuncunun değerini 100 milyon sterlin (134 milyon dolar) civarında belirlediği düşünülüyor.
Ancak Eddie Howe'un istemediği şey, Alexander Isak olayının tekrarlanmasıdır. O dönemde, takımdan ayrılmak isteyen forvet, Liverpool'a transferiyle ilgili görüşmelerin transfer döneminin son gününe kadar sürmesi nedeniyle antrenmanlara katılmayı reddetmişti. Dolayısıyla bu konunun, sezon başlamadan önce bir şekilde çözüme kavuşması bekleniyor.