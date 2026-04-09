FC Barcelona v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First Leg
Julian Alvarez, Barcelona karşısında attığı muhteşem Atletico Madrid golünden önce antrenmanlarda tam altı serbest vuruş kaçırdığını açıkladı

Julian Alvarez, Atlético Madrid'in Barcelona'yı mağlup ettiği maçta muhteşem bir serbest vuruş golü atmadan önce, antrenman sahasında yaşadığı beklenmedik zorlukları anlattı. Arjantinli oyuncunun büyük sahnedeki kahramanlıklarına rağmen, sadece 24 saat önce kapalı kapılar ardında gol dönüşüm oranının oldukça düşük olduğunu itiraf etti.

    Saha içindeki başarı genellikle yorulmak bilmeyen tekrarların sonucudur, ancak Alvarez, Atleti'nin hayati önem taşıyan Şampiyonlar Ligi karşılaşması için yaptığı hazırlıkların planlandığı gibi gitmediğini açıkladı. 2-0'lık galibiyeti garantilemeye yardımcı olacak muhteşem bir an yaşatmasına rağmen, eski Manchester City oyuncusu antrenmanlarda isabet oranının sıfır olduğunu itiraf etti.

    Arjantinli oyuncu için maç günü intikamı

    Forvet, ilk yarı bitmeden hemen önce üst köşeye muhteşem bir vuruşla golü attı; bu gol, Barça savunmacısı Pau Cubarsi’nin Giuliano Simeone’ye yaptığı faul nedeniyle kırmızı kart görmesinin ardından sahadaki dengelerin değişmesinden yararlanarak geldi.

    Maçtan sonra şunları söyledi: "Dün serbest vuruş çalışması yaptık. Beş ya da altı tane vurdum ama hiç gol atamadım. Bugün o gün geldi. Çok önemli bir anda geldi, bu yüzden çok mutluyum."

    Bu golün estetik güzelliğinin ötesinde, Alvarez kulüp tarihine adını yazdırdı. Artık 9 golle bir kilometre taşına ulaştı; bu, bir Atleti oyuncusunun tek bir Şampiyonlar Ligi sezonunda attığı en yüksek gol sayısıdır.

    Şimdi ne olacak?

    Los Rojiblancos artık dikkatlerini iç sahadaki mücadelelere çevirecek ve La Liga'da Sevilla ile karşı karşıya gelecek. Atleti, 30 maçta topladığı 57 puanla şu anda dördüncü sırada yer alıyor ve üçüncü sıradaki Villarreal'in bir puan gerisinde. Simeone'nin öğrencileri daha sonra Wanda Metropolitano'da oynanacak rövanş maçında Barça ile karşılaşacak.

