Alvarez'in dahil olduğu uzun süren transfer sagasının yansımaları, perde arkasında önemli değişikliklerle kendini göstermeye başlıyor. Onda Cero'nun haberine göre Arjantinli milli oyuncu, uzun yıllardır menajerliğini yapan Fernando Hidalgo ile yollarını ayırmayı ciddi şekilde değerlendiriyor. Hidalgo, forveti kariyeri boyunca temsil etti ancak oyuncu, Atletico Madrid ve taliplerden Barcelona arasında son dönemde yaşanan gerilimin, iki taraf arasındaki güven bağını kopardığı belirtiliyor.

Alvarez'in, eski Paris Saint-Germain yıldızı Javier Pastore tarafından yönetilen The Elegant Game ajansıyla şimdiden ön görüşmeler yaptığı ifade ediliyor. Ajans hâlihazırda Alvarez'in yakın arkadaşı ve milli takımdan takım arkadaşı Enzo Fernandez'i de temsil ediyor; bu da golcü için rahat bir geçiş sağlayabilir.