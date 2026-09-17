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Julian Alvarez, Atletico Madrid’deki anlaşmazlık ve Barcelona transferindeki kaosun ardından uzun süredir birlikte çalıştığı menajeriyle yollarını ayırmaya hazırlanıyor
Yaz transferi destanının ardından gerilim tırmandı
Alvarez'in dahil olduğu uzun süren transfer sagasının yansımaları, perde arkasında önemli değişikliklerle kendini göstermeye başlıyor. Onda Cero'nun haberine göre Arjantinli milli oyuncu, uzun yıllardır menajerliğini yapan Fernando Hidalgo ile yollarını ayırmayı ciddi şekilde değerlendiriyor. Hidalgo, forveti kariyeri boyunca temsil etti ancak oyuncu, Atletico Madrid ve taliplerden Barcelona arasında son dönemde yaşanan gerilimin, iki taraf arasındaki güven bağını kopardığı belirtiliyor.
Alvarez'in, eski Paris Saint-Germain yıldızı Javier Pastore tarafından yönetilen The Elegant Game ajansıyla şimdiden ön görüşmeler yaptığı ifade ediliyor. Ajans hâlihazırda Alvarez'in yakın arkadaşı ve milli takımdan takım arkadaşı Enzo Fernandez'i de temsil ediyor; bu da golcü için rahat bir geçiş sağlayabilir.
- AFP
Atleti yönetimi suçu temsil tarafına yüklüyor
Metropolitano'nun içinde, kulüp hiyerarşisi parmağı Alvarez'in mevcut temsilcisine doğrultmak konusunda çekingen davranmadı. Kulüp, Barcelona'ya olası bir transfer etrafındaki kafa karışıklığının ve sonrasında sözleşme görüşmeleri sırasında yaşanan sürtüşmenin dış etkilerle daha da arttığına inanıyor. Atletico Madrid CEO'su Miguel Angel Gil Marin bu konuda özellikle sert konuştu ve oyuncunun transfer piyasasındaki çılgınlığın zirvesinde nasıl yönetildiğine dair endişesini dile getirdiJulian Alvarez, Atletico Madrid ve Barcelona'nın dahil olduğu gergin bir yazın ardından menajer Fernando Hidalgo ile yollarını ayırmayı düşünüyor.
Konu hakkında konuşan Atletico yöneticisi, oyuncunun ruh hali ve çevresindekilerin oynadığı rol konusundaki değerlendirmesinde sözünü sakınmadı. Gil Marin, "Julian gerçekten çok kötü durumda. Onu aldatmayı, kafasını karıştırmayı görev edinmiş insanlar oldu" dedi.
Oyuncunun yakın çevresinden baskı
Alvarez, şu sıralar Atletico Madrid'de ciddi bir krizin içinde ve kulübün taraftarlarıyla ilişkisi kopma noktasına gelmiş durumda. Büyük beklentilerle gelmesine rağmen Arjantinli forvet, takımdan ayrılmak istemesi nedeniyle son dönemde taraftarlar tarafından yoğun şekilde yuhalandı ve ıslıklandı. Gergin vücut dili, sahadaki gözle görülür memnuniyetsizliği ve yedek bırakıldığında doğruca tünele gitme alışkanlığı, takım içinde ciddi bir sürtüşme yarattı ve teknik direktör Diego Simeone'yi golcüyü yeniden takıma kazandırma konusunda büyük bir taktiksel ve duygusal sınavla karşı karşıya bıraktı.
Henüz nihai bir karar alınmış değil ancak Mundo Deportivo'nun haberine göre Alvarez'e yakın isimler, Hidalgo'nun çalkantılı bir dönemde forvetin kariyerini ve saha dışındaki işlerini kötü yönettiğine inanarak Arjantinli milli oyuncuya bir süredir değişiklik yapması yönünde baskı yapıyor.
- Getty Images Sport
Kritik Madrid derbisi öncesinde etki eksikliği
Süren belirsizlik ortamında Alvarez süre bulmakta zorlandı ve bu sezon şu ana kadar Atletico Madrid formasıyla tüm kulvarlarda sadece üç maça çıktı. Arjantinli oyuncunun bu kısır dönemdeki tek doğrudan gol katkısı Şampiyonlar Ligi'nde geldi; Liverpool'a karşı 2-1 kaybedilen maçta bir asist yaptı.
Saha dışındaki bu drama, Atletico'nun pazar günü ezeli rakibi Real Madrid'i derbide ağırlanmaya hazırlandığı hassas bir dönemde yaşanıyor. Simeone'nin ekibi şu anda 13 puanla La Liga'da üçüncü sırada yer alıyor ve şehirdeki rakibiyle arasındaki farkı kapatmaya çalışırken ikinci sıradaki Real Madrid'in sadece iki puan gerisinde bulunuyor.
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