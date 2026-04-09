Julian Alvarez, Atlético Madrid-Barcelona maçında attığı muhteşem serbest vuruş golüyle Lionel Messi'den ilham aldığını itiraf etti

Atletico Madrid'in yıldızı, Diego Simeone'nin takımının Şampiyonlar Ligi çeyrek final mücadelesinde hayati önem taşıyan 2-0'lık ilk maç avantajını elde etmesinde gecenin kahramanı oldu. İlk yarının bitimine saniyeler kala Alvarez'in attığı muhteşem gol, Rojiblancos için havayı belirledi ve forvet, topun başına geçtiğinde aklında belirli bir Messi golü olduğunu itiraf etti.

Alvarez, ESPN'e verdiği demeçte, "Messi'nin [Mayıs 2019'da] burada Liverpool'a attığı golü birkaç kez izledim, ancak topun tam olarak o köşeye gideceğinden tam olarak emin değildim" dedi. "Topa vurduğunuzda bunu anlıyorsunuz ve ben vurmadan önce bile oldukça emindim. Dün antrenman yapıyorduk ve ben tek bir gol bile atamamıştım. Önemli olan bugündü."