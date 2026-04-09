Julian Alvarez, Atlético Madrid-Barcelona maçında attığı muhteşem serbest vuruş golüyle Lionel Messi'den ilham aldığını itiraf etti
Tüm zamanların en iyisinden ilham
Atletico Madrid'in yıldızı, Diego Simeone'nin takımının Şampiyonlar Ligi çeyrek final mücadelesinde hayati önem taşıyan 2-0'lık ilk maç avantajını elde etmesinde gecenin kahramanı oldu. İlk yarının bitimine saniyeler kala Alvarez'in attığı muhteşem gol, Rojiblancos için havayı belirledi ve forvet, topun başına geçtiğinde aklında belirli bir Messi golü olduğunu itiraf etti.
Alvarez, ESPN'e verdiği demeçte, "Messi'nin [Mayıs 2019'da] burada Liverpool'a attığı golü birkaç kez izledim, ancak topun tam olarak o köşeye gideceğinden tam olarak emin değildim" dedi. "Topa vurduğunuzda bunu anlıyorsunuz ve ben vurmadan önce bile oldukça emindim. Dün antrenman yapıyorduk ve ben tek bir gol bile atamamıştım. Önemli olan bugündü."
Transfer söylentileri yoğunlaşıyor
Bu muhteşem gol, Alvarez’in geleceğine dair söylentileri daha da alevlendirdi. Metropolitano’da Haziran 2030’a kadar sözleşmesi olmasına rağmen, eski Manchester City oyuncusunun, sözleşmesi sona eren Robert Lewandowski’nin yerine uzun vadeli bir halef arayan Barcelona’nın en önemli hedeflerinden biri olduğu bildiriliyor. Başkan Joan Laporta’nın Arjantinli oyuncuyu ideal bir yıldız transferi olarak gördüğü söyleniyor.
Atleti'nin savuşturması gereken sadece La Liga'dan gelen ilgi değil. Haberlere göre, Mikel Arteta hücum seçeneklerini güçlendirmek istediği için Arsenal de yaz transfer döneminde bu forveti kadrosuna katmayı değerlendiriyor. Alvarez'in değeri artmaya devam ediyor ve bu sezon tüm turnuvalarda attığı gol sayısı 18'e ulaştı.
Cerezo, müdahale etmeme uyarısında bulundu
Avrupa genelinde artan ilgiye rağmen, Atlético Madrid Başkanı Enrique Cerezo, kulübün oyuncuyu satmaya niyetli olmadığını açıkça belirtti. Kendine özgü keskin üslubuyla Cerezo, oyuncunun mevcut sözleşmesinin süresini göz önünde bulundurarak, karar yetkisinin tamamen Madrid yönetimine ait olduğunu talip kulüplere hatırlattı.
"Bir oyuncu bir takımla sözleşmesi varsa ve bu sözleşmenin bitmesine daha yıllar varsa, ne olabileceğini siz söyleyin. Bu durumda beni Tanrı olarak görseniz de olur, ben ona gitmesini söyleyene kadar o gitmeyecek," dedi Cerezo bu hafta.
Geri dönüş maçına odaklanın
Yönetim kurulu odasındaki söylentiler havada uçuşurken, Alvarez Barça karşısında işi bitirmeye odaklanmaya devam ediyor. Alvarez’in muhteşem performansı ve Alexander Sorloth’un attığı ikinci gol sayesinde Atlético, önümüzdeki hafta Metropolitano’ya iki gollük bir avantajla dönecek; ancak Maçın En İyi Oyuncusu şimdilik coşmaya niyetli değil.
"Şu anda formum çok iyi," dedi Alvarez. "Kendimi harika hissediyorum ve sezonun en önemli kısmı yaklaşıyor. Önümüzde harika şeyler var, bu yüzden sıkı çalışmaya devam etmeliyiz. Henüz bitmedi. Onların nasıl bir takım olduğunu biliyoruz. Gerçek şu ki, üstünlük bizde ve ev sahibi seyircimizin desteğinden en iyi şekilde yararlanmalıyız."