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Julian Alvarez, Arjantinli forvet için Barcelona'ya transfer umutları azalırken Atletico Madrid'in antrenman programına başladı
Transfer belirsizliğine rağmen antrenmanlar başlıyor
Alvarez'in geleceğiyle ilgili süreç önemli bir dönemece girdi; forvet, Atletico'nun hazırladığı özel bir antrenman programına başladı. Dünya Kupası sırasında yeni bir meydan okuma "hayalini" gerçekleştirmek için ayrılmak istediğini kamuoyuna açıklamasının ardından sessiz geçen bir dönemin sonrasında, 26 yaşındaki oyuncu şimdi sıkı bir fiziksel program uyguluyor. Marca'ya göre, şu anda tatilinin son günlerini geçiren Alvarez, yeni sezon öncesinde en iyi durumda olmak için 1 Ağustos'tan bu yana bireysel olarak çalışıyor.
Bu adım, Arjantinli oyuncunun Katalan devlerinin yoğun ilgisine rağmen profesyonel yükümlülüklerini sürdürdüğünü gösteriyor. Atletico teknik ekibinin hazırladığı kondisyon programının, oyuncunun 10 Ağustos'ta kulübün antrenman tesislerine beklenen dönüşüne kadar dokuz gün sürmesi planlanıyor.
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Barcelona hamlesi diplomatik bir engele takıldı
Alvarez dönüşüne hazırlanırken, Barcelona'nın onu Camp Nou'ya getirme girişimleri büyük bir engele takıldı. İki İspanyol devinin arasındaki ilişki ciddi şekilde bozuldu; Atletico, Barcelona'yı oyuncuyla kendi arkalarından temasa geçmekle suçluyor. Bu gerilim resmî bir anlaşmazlığa dönüştü ve Atletico, hem İspanya Futbol Federasyonu'na (RFEF) hem de FIFA'ya resmî şikâyette bulundu. Atletico Madrid, Barcelona'nın transfer sürecini yürütme biçiminden açıkça memnun değil ve bu durum, yönetim düzeyinde iletişimin kopmasına yol açtı.
Atletico CEO'su Miguel Angel Gil Marin, kulübün tutumu konusunda açık açıklamalar yaptı ve mevcut şartlar altında Barcelona ile masaya oturmayacaklarını kamuoyu önünde ısrarla dile getirdi. Başkent ekibinin benimsediği bu sert tavır, Barca'ya olası bir transferi şimdilik fiilen engelliyor.
Simeone ve Griezmann emsali
Kulüpler arasında yaşanan hukuki gerilime rağmen Alvarez, teknik direktör Diego Simeone ile iyi ilişkilerini koruyor. İkilinin, forvetin geleceğine dair spekülasyonlar zirveye çıkarken bile Dünya Kupası sırasında sağlıklı bir diyalog sürdürdüğü bildirildi. Alvarez'in bu sezon yeniden ilk 11'e dönmesi için bu kişisel bağ hayati önem taşıyabilir. Atletico yönetimi, forvetin kendisinden ziyade oyuncunun temsilcilerini suçladı ve bu da Madrid'deki projenin kilit bir parçası olarak kalması için kapının hâlâ açık olduğuna işaret etti.
Kulüp hatta Alvarez'e, Barcelona'ya yaptığı tartışmalı transferin ve sonrasındaki dönüşünün ardından Atleti taraftarı ve yönetim kuruluyla ilişkisini başarıyla yeniden kuran Antoine Griezmann örneğine bakmasını tavsiye etti.
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Yurt dışına transfer olasılığı
Atletico, Arjantinliyi kadroda tutmayı tercih etse de durum kesinlikten çok uzak. Kulüp, La Liga dışından gelecek ciddi bir teklifin her şeyi değiştirebileceğinin farkında. Barcelona ve Real Madrid artık diplomatik sonuçlar ve mali kısıtlamalar nedeniyle gerçekçi seçenekler olarak görülmediğinden, olası bir ayrılık neredeyse kesin olarak Avrupa’nın başka bir devine transferi içerir.
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