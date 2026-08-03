Julian Alvarez, Arjantinli forvet için Barcelona'ya transfer umutları azalırken Atletico Madrid'in antrenman programına başladı

Alvarez'in geleceğiyle ilgili süreç önemli bir dönemece girdi; forvet, Atletico'nun hazırladığı özel bir antrenman programına başladı. Dünya Kupası sırasında yeni bir meydan okuma "hayalini" gerçekleştirmek için ayrılmak istediğini kamuoyuna açıklamasının ardından sessiz geçen bir dönemin sonrasında, 26 yaşındaki oyuncu şimdi sıkı bir fiziksel program uyguluyor. Marca'ya göre, şu anda tatilinin son günlerini geçiren Alvarez, yeni sezon öncesinde en iyi durumda olmak için 1 Ağustos'tan bu yana bireysel olarak çalışıyor.

Bu adım, Arjantinli oyuncunun Katalan devlerinin yoğun ilgisine rağmen profesyonel yükümlülüklerini sürdürdüğünü gösteriyor. Atletico teknik ekibinin hazırladığı kondisyon programının, oyuncunun 10 Ağustos'ta kulübün antrenman tesislerine beklenen dönüşüne kadar dokuz gün sürmesi planlanıyor.







