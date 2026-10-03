Sezona mükemmel bir başlangıç yapan Liverpool güçlü bir reaksiyon verdi ve bu kez direğe takılan taraf oldu. Beata Olsson'ın serbest vuruşta yaptığı aşırtma vuruşunu Phallon Tullis-Joyce harika bir refleksle yakın direğe çeldi. Kaleci daha sonra ikinci yarıda da müthiş bir çift kurtarış yaparak kısa aralıklarla önce Cornelia Kapocs'a, ardından Olsson'a gol izni vermedi. Geç bölümdeki baskıya ve Jenna Clark'ın yakın mesafeden direğin yanından auta çıkan kafa vuruşuna rağmen Liverpool eşitlik golünü bulamadı ve United böylece üç puanın tamamını aldı.