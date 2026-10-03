Getty Images Sport
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Julia Zigiotti'nin erken dakikalardaki aşırtma golü, Kadınlar Süper Ligi'nde United'a Liverpool karşısında galibiyeti getirdi
Leigh'de erken gol
Manchester United, Olid yönetimindeki yükselişini Liverpool'u 1-0 mağlup ederek sürdürdü. Chelsea karşısında alınan ağır yenilgiyi de içeren sezonun zorlu başlangıcının ardından United, son üç maçında yedi puan topladı. Ev sahibi ekip, Khiara Keating'in kötü bir uzaklaştırma yapmasının ardından ilk altı dakika içinde kontrolü ele aldı. Zigiotti hatayı anında değerlendirdi, ceza sahası dışından yaptığı kusursuz aşırtma vuruşla kaleciyi mağlup etti ve takımını erken öne geçirdi.
- Getty Images Sport
Oyun planını uygulamak
Erken gelen gol belirleyici olsa da iki taraf da önemli fırsatlar yakaladı. BBC Sport'a maçın kazanılmasını sağlayan golü hakkında konuşan Zigiotti, taktik yaklaşımlarını şöyle anlattı: "Maça hızlı başlamak ve onların hazır olmamasını ummak istedik, bugün de olan buydu." Açılış golünün ardından United, devre arasından önce ikinci gol için yüklendi. Jess Park kendi yarı sahasından çıktı ve ceza sahası çizgisinden güçlü bir şut gönderdi, ancak top üst direğe çarptı.
Liverpool direğe takıldı
Sezona mükemmel bir başlangıç yapan Liverpool güçlü bir reaksiyon verdi ve bu kez direğe takılan taraf oldu. Beata Olsson'ın serbest vuruşta yaptığı aşırtma vuruşunu Phallon Tullis-Joyce harika bir refleksle yakın direğe çeldi. Kaleci daha sonra ikinci yarıda da müthiş bir çift kurtarış yaparak kısa aralıklarla önce Cornelia Kapocs'a, ardından Olsson'a gol izni vermedi. Geç bölümdeki baskıya ve Jenna Clark'ın yakın mesafeden direğin yanından auta çıkan kafa vuruşuna rağmen Liverpool eşitlik golünü bulamadı ve United böylece üç puanın tamamını aldı.
- Getty Images Sport
Molaya girerken
Bu sonuç, milli ara öncesinde iki takımın da puanını eşitleyerek United'ı Liverpool ile aynı puana getirdi. İç sahadaki mücadelelere dönüldüğünde Olid, takımının bu ivmeyi korumasını umacak, Liverpool ise umut vadeden lig sezonunu yeniden rayına oturtmak için toparlanmak zorunda kalacak.
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