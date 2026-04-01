Jules Koundé'ye talep var! Manchester City, Liverpool ve Chelsea, Barcelona'nın bekini kadrolarına katmak için transfer savaşına hazırlanıyor

Barcelona'nın sportif direktörü Deco, çok yönlü defans oyuncusuna yönelik Avrupa kulüplerinin ilgisinin gerçek olduğunu doğruladı; ancak henüz resmi bir teklif sunulmadı. Kulüp, Flick'in ilk tercih ettiği sağ bek olarak kendini kanıtlamış olan Kounde'ye olan bağlılığını kamuoyuna açıkça sürdürüyor, ancak mali gerçekler kulübün nihai tutumunu belirleyebilir. Mundo Deportivo'ya konuşan Deco, "Aslında bir teklif gelmedi, ancak City arayıp oyuncunun transfer edilebilir olup olmadığını sordu. Hayır cevabını verdiğimiz için bir teklif gelmedi" dedi.