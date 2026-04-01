Jules Koundé'ye talep var! Manchester City, Liverpool ve Chelsea, Barcelona'nın bekini kadrolarına katmak için transfer savaşına hazırlanıyor
Premier Lig devleri Kounde'nin peşinde
Mundo Deportivo’nun haberine göre, Manchester City, Liverpool ve Chelsea, Koundé’nin kulüple uzun vadeli bir sözleşmesi olmasına rağmen, Barça’daki durumunu yakından takip ediyor. Manchester City, oyuncunun transfer olasılığı konusunda şimdiden gayri resmi bir araştırma başlattı; Chelsea ise uzun süredir bu oyuncuyu takip ediyor ve daha önce Sevilla’da oynarken bu Fransız milli oyuncuyu kadrosuna katmaya çalışmıştı.
Deco, City'nin ilgisine yanıt verdi
Barcelona'nın sportif direktörü Deco, çok yönlü defans oyuncusuna yönelik Avrupa kulüplerinin ilgisinin gerçek olduğunu doğruladı; ancak henüz resmi bir teklif sunulmadı. Kulüp, Flick'in ilk tercih ettiği sağ bek olarak kendini kanıtlamış olan Kounde'ye olan bağlılığını kamuoyuna açıkça sürdürüyor, ancak mali gerçekler kulübün nihai tutumunu belirleyebilir. Mundo Deportivo'ya konuşan Deco, "Aslında bir teklif gelmedi, ancak City arayıp oyuncunun transfer edilebilir olup olmadığını sordu. Hayır cevabını verdiğimiz için bir teklif gelmedi" dedi.
Hesapları kapatmak
Kounde, bu sezon 40 maça çıkarak kadronun vazgeçilmez bir parçası olmaya devam etse de, Barcelona’nın Julian Alvarez ve Alessandro Bastoni gibi transfer hedefleri için gerekli kaynağı bulma ihtiyacı, durumu karmaşık hale getirebilir. İngiltere'de yaklaşık 80 milyon avroluk bir değer biçildi ve bu rakam, nakit sıkıntısı çeken Katalanlar için göz ardı edilmesi zor bir rakam. Ayrıca, kulübün taktiksel bir güvence sağlamak amacıyla Al-Hilal'den Joao Cancelo'nun kiralanma süresini uzatmak için çalıştığı söyleniyor.
Sezonun belirleyici son haftaları
Hansi Flick’in takımı, La Liga’nın zirvesinde Real Madrid’e karşı sahip olduğu 4 puanlık ince avantajı korumaya çalışırken, ligde geriye sadece 9 maç kalmasıyla belirleyici bir döneme giriyor. Yurtiçi hedeflerinin ötesinde, Atletico Madrid ile oynanacak yüksek riskli Şampiyonlar Ligi çeyrek finali, Kounde'ye hem mevcut kulübüne hem de potansiyel İngiliz taliplerine değerini bir kez daha gösterme fırsatı sunuyor. Fransız oyuncunun bu yüksek baskı altındaki son dönemi nasıl idare edeceği, yaz aylarında resmi bir transfer savaşı çıkması durumunda Barcelona'nın pazarlık pozisyonunu önemli ölçüde etkileyecek.