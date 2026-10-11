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FC Barcelona v Getafe CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Donny Afroni
Çeviri:

Jules Kounde, Getafe karşısında üç maçlık sürgününün sona ermesinin ardından Barcelona'ya meydan okuyan bir mesaj gönderdi

J. Kounde
Barcelona
Getafe
La Liga

Jules Kounde, ilk 11'e gol atarak döndükten sonra Hansi Flick ve Barcelona yönetimine net bir mesaj gönderdi. Fransa milli futbolcusu, milli ara öncesinde Barça'nın ligde oynadığı son üç maçta sahada dikkat çekici şekilde yer almamıştı.

  • Getafe'ye karşı yeniden gollerle buluştu

    Kounde, yedek kaldığı bir dönemin ardından tartışmasız ilk 11 oyuncusu statüsünü yeniden kazanma kararlılığını dile getirdi. 27 yaşındaki oyuncuya Flick, Getafe karşılaşmasında ilk 11'de görev verdi. Bu da onun, üst üste üç La Liga maçında tek bir dakika bile süre alamamasının ardından ilk kez forma giymesi anlamına geldi. Kounde, son dönemdeki gözden düşüşüne mümkün olan en iyi şekilde yanıt vererek Jose Bordalas'ın takımına karşı alınan net 3-0'lık galibiyette üçüncü golü attı.

    Maçın ardından Fransız oyuncu, yeniden sahanın içinde olmaktan ve lig liderine bir üç puan daha kazandırmaya katkı vermekten duyduğu memnuniyeti gizlemedi. Mundo Deportivo'nun aktardığına göre, "Fiziksel olarak kendimi iyi hissediyorum ve mental olarak da doğru yerdeyim. Pozisyonumu ve seviyemi yeniden kazanmak, takıma yardımcı olmak için çok çalışıyorum. Her açıdan kendimi iyi hissediyorum" dedi.

  • FC Barcelona v Getafe CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Sahada kendini affettirme peşinde

    Bu gol, Kounde'ye kişisel bir telafi duygusu verdi; özellikle de maçın ilk 45 dakikasında ağları bulmak için yakaladığı önemli bir fırsatı değerlendirememesinin ardından. Savunmacı, o önceki hatanın ardından takıma klinik bir bitiriş borçlu olduğunu hissettiğini kabul etti. Sahanın iki yönüne de katkı verebilmesi, Flick'in büyük değer verdiği bir özellik. Özellikle de Alman teknik adam, sıkışık fikstür takviminde ilerleyebilmek için kadrosunda rotasyon yapmayı sürdürürken.

    Kaçırdığı pozisyonu kararlı bir şekilde değerlendiren Fransız oyuncu, maçın son düdüğü çalmadan adını skor tabelasına yazdırmadan sahadan ayrılamayacağını hissettiğini söyledi. "İkinci yarıda gol atmadan sahadan çıkamazdım" diye açıkladı.

  • Seçim çağrılarını Hansi Flick'e bırakmak

    Etkileyici bireysel performansına ve her maça ilk 11'de başlama yönündeki kamuoyuna açık isteğine rağmen Kounde, takımdaki gelecekteki rolü sorulduğunda Flick'in teknik direktörlük otoritesine saygılı kalmaya özen gösterdi. Artık ilk 11'de kalıcı bir yeri hak edip etmediğine dair bir tartışmanın içine çekilmeyi reddetti ve odağı bunun yerine kişisel gelişimine ve hazırlığına kaydırdı. Kounde için vurgu, çağrı ne zaman gelirse gelsin hazır olmakta kalıyor.

    "Bu patrona sorulacak bir soru. Gelişmek ve en iyi seviyemi bulmak için çok çalışıyorum. Kendimi iyi, güçlü ve hazır hissediyorum" diyen Kounde, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sıram geldiğinde sahaya çıkıp yardımcı olmaktan mutluyum. Ciddi bir performans ortaya koyduk, istediğimiz de buydu ve galibiyet hak edilmişti."

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  • FC Barcelona v Getafe CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Kazanma ivmesini korumak

    Getafe karşısındaki galibiyet, sezon başlangıcındaki kusursuz serisini sürdürmek isteyen Barcelona için milli ara dönüşünde kritik önem taşıyordu. Katalan devi, ligdeki ilk sekiz maçından sekiz galibiyet çıkarmış oldu. Bu inanılmaz seri, takımın 34 gol atarken savunmada da disiplinli kalmasını sağladı. Kounde, milli görevden gol yemeden ve farklı bir skorla dönmenin, kamp içindeki özgüveni yüksek tutma açısından önemine dikkat çekti.

    "Aradan sonra ne pahasına olursa olsun kazanmanız gerekir. Bugün oyunu kontrol ettik, üç gol attık ve gol yemedik. Odaklanmış durumdayız, durmuyoruz. Her zaman daha fazlasını istiyoruz ve soyunma odasındaki hava da bu. İşleri iyi yaptığımızın farkındayız ama devam etmemiz gerekiyor, çünkü ayağınızı gazdan çektiğiniz anda başka bir takımın sizi yakalaması mümkün. İyi gidiyoruz," diyerek sözlerini tamamladı.

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