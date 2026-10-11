Kounde, yedek kaldığı bir dönemin ardından tartışmasız ilk 11 oyuncusu statüsünü yeniden kazanma kararlılığını dile getirdi. 27 yaşındaki oyuncuya Flick, Getafe karşılaşmasında ilk 11'de görev verdi. Bu da onun, üst üste üç La Liga maçında tek bir dakika bile süre alamamasının ardından ilk kez forma giymesi anlamına geldi. Kounde, son dönemdeki gözden düşüşüne mümkün olan en iyi şekilde yanıt vererek Jose Bordalas'ın takımına karşı alınan net 3-0'lık galibiyette üçüncü golü attı.

Maçın ardından Fransız oyuncu, yeniden sahanın içinde olmaktan ve lig liderine bir üç puan daha kazandırmaya katkı vermekten duyduğu memnuniyeti gizlemedi. Mundo Deportivo'nun aktardığına göre, "Fiziksel olarak kendimi iyi hissediyorum ve mental olarak da doğru yerdeyim. Pozisyonumu ve seviyemi yeniden kazanmak, takıma yardımcı olmak için çok çalışıyorum. Her açıdan kendimi iyi hissediyorum" dedi.