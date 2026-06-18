Jude tam bir beyefendi! Eski Real Madrid yıldızı Caroline Weir, Bellingham’ın dokunaklı veda mesajını paylaştı

Bellingham’ın Real Madrid’deki etkisi, sahadaki gollerinin çok ötesine uzanıyor; İngiliz orta saha oyuncusu, Weir’in ayrılışını takdir ederek saha dışında da klasını sergiledi. 30 yaşındaki oyuncu Madrid’den Lyon’a transfer olmaya hazırlanırken, Bellingham’ın kendisine imzalı bir forma ve samimi bir not gönderdiğini açıkladı. Eski Borussia Dortmund yıldızının mesajında şunlar yazıyordu: “Caroline’a. Seninle tanışmak benim için bir zevkti. Bir sonraki adımında sana başarılar dilerim, sevgi ve hayranlığımla!"

Bu jesti değerlendiren Weir, “Üç Aslan”ın yıldız oyuncusuna övgüler yağdırdı. “Jude ile birkaç kez konuştuk. Her zaman iyi anlaştık ve kulüp ile Madrid hakkında güzel sohbetler ettik. O mesajı yazması – imzalı forma bile beni mutlu ederdi – onun ne kadar klas bir insan olduğunu gösteriyor. Harika bir adam ve bu gerçekten çok hoş bir jestti,” dedi Weir, Guardian’a verdiği demeçte.

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