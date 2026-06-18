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Jude tam bir beyefendi! Eski Real Madrid yıldızı Caroline Weir, Bellingham’ın dokunaklı veda mesajını paylaştı
Bernabeu’nun altın çocuğundan özel bir hediye
Bellingham’ın Real Madrid’deki etkisi, sahadaki gollerinin çok ötesine uzanıyor; İngiliz orta saha oyuncusu, Weir’in ayrılışını takdir ederek saha dışında da klasını sergiledi. 30 yaşındaki oyuncu Madrid’den Lyon’a transfer olmaya hazırlanırken, Bellingham’ın kendisine imzalı bir forma ve samimi bir not gönderdiğini açıkladı. Eski Borussia Dortmund yıldızının mesajında şunlar yazıyordu: “Caroline’a. Seninle tanışmak benim için bir zevkti. Bir sonraki adımında sana başarılar dilerim, sevgi ve hayranlığımla!"
Bu jesti değerlendiren Weir, “Üç Aslan”ın yıldız oyuncusuna övgüler yağdırdı. “Jude ile birkaç kez konuştuk. Her zaman iyi anlaştık ve kulüp ile Madrid hakkında güzel sohbetler ettik. O mesajı yazması – imzalı forma bile beni mutlu ederdi – onun ne kadar klas bir insan olduğunu gösteriyor. Harika bir adam ve bu gerçekten çok hoş bir jestti,” dedi Weir, Guardian’a verdiği demeçte.instagram
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İspanya’nın başkentinde bir miras bırakmak
Weir, adını rekor kitaplarına kazıyarak tartışmasız bir kulüp efsanesi olarak Madrid’den ayrılıyor. Las Blancas formasıyla çıktığı 125 maçta 63 gol atıp 40 asist yapan Weir, kulübün tüm zamanların en golcü oyuncusu oldu. Bireysel başarısına rağmen, dört sezonunun her birinde Barcelona’nın ardından lig ikincisi olarak ayrılıyor.
"Saha içinde ve dışında çok mutlu anılarla geriye bakıyorum," diye itiraf etti Weir. "Tek pişmanlığım, o ilk şampiyonluğu kazanamamış olmamız. Ama bunun dışında, takıma kattıklarım ve elde ettiğim istatistikler konusunda gerçekten gurur duyuyorum. Madrid, ben ve eşim, orada çok mutluyduk. Harika bir yaşam tarzı, harika bir şehir. Ancak bu bölümün doğal bir şekilde sona erdiğini hissediyorum ve ben de yeni bir sayfa açmaya hazırdım."
Şampiyonlar Ligi zaferinin cazibesi
Lyon’a transfer, özgeçmişine önemli kupalar eklemek isteyen Weir için bir yükseliş anlamına geliyor. Fransız takımı, sekiz kez Avrupa şampiyonu olmuş bir kulüp ve Weir, Jonatan Giraldez’in altında çalışma fırsatının reddedilemeyecek kadar cazip olduğunu kabul etti. Orta saha oyuncusu, Fransız deviyle üç yıllık bir sözleşme imzaladı.
"Kariyerimin bu aşamasında, daha ileriye gitmek istiyorum," diye açıkladı. "Kazanmak için mücadele etmek istiyorum, en iyi oyuncularla birlikte oynamak istiyorum. Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden takımlar arasında yer almayı çok isterim. Yarı finallere ve finallere ulaşmak gerçekten zor, tabii ki kazanmak da çok zor – ama bu yarışın içinde olmak ya da en azından sezon sonunda bu hedefe ulaşmak için hazırlanan bir kulüpte olmak istiyorum."
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İskoçya’nın hayalleri ve Dünya Kupası hedefleri
Fransa’daki hayatına alışmaya devam eden Weir, İskoçya’yı 2027 Brezilya Dünya Kupası’na taşımaya odaklanmaya devam ediyor. Milli takımında olağanüstü bir form sergileyen Weir, son iki maçında yedi gol attı. İskoçya erkek milli takımının son dönemdeki başarılarından ilham alan kaptan, bu başarıyı dünya sahnesinde de tekrarlamak için can atıyor.
"Brezilya'da düzenlenecek Dünya Kupası'na gitmek, hayallerin tam da özüdür. Bu, hayallerim listesinde birinci sırada yer alıyor," diyen Weir, sözlerini şöyle sürdürdü: "Elbette Şampiyonlar Ligi ve kulüp düzeyindeki başarılar da önemli, ancak İskoçya'yı Dünya Kupası'na taşımak da en önemli hedeflerimden biri. Play-off'lara kalarak ilk adımı bir nevi tamamladık; şimdi yıl sonundaki play-off'ları sabırsızlıkla bekliyoruz. Adım adım ilerleyeceğiz."