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Jude ile Jobe Bellingham karşı karşıya! Borussia Dortmund yıldızı, İngiltere kadrosunda “Galactico” ağabeyine katılmaya çalışırken İngiltere bu kardeş rekabetine sahip olursa “çok şanslı” olacak
İngiltere'nin kardeşleri arasında Charltons ve Nevilles
Jude, Real Madrid'de bir ‘Galactico’ olarak, İngiltere'nin UEFA Uluslar Ligi için son kamp kadrosuna çağrıldı. Değeri, yaz aylarında 2026 Dünya Kupası'nda yedi gol atmasının ardından bir kez daha yükseldi; bu turnuvada yarı finale kadar çıkan ve üçüncülüğü elde eden takımın önemli isimlerinden biri oldu.
23 yaşındaki çok yönlü oyuncuya İngiltere Milli Takımı'nda kardeşi Jobe'un da katılabileceği konuşuluyordu. Borussia Dortmund'daki zorlu ilk sezonunun ardından, tıpkı Jude'un izinden giderek orada forma giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu yeniden çıkışa geçti.
Tuchel ve ekibi onun gelişimini takip ediyor, ancak şimdilik U21 seviyesinde kalmasından memnun. Bu da daha önce Bobby ve Jack Charlton ile Neville kardeşler Gary ve Phil'in yaşadığına benzer bir aile bağının biraz daha beklemesi gerektiği anlamına geliyor.
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Jobe, İngiltere A Milli Takımı kadrosunda Jude'a katılabilir mi?
İki Bellingham'ın güçlerini birleştirme ihtimali hakkında, BetWright Premier League bahisleri iş birliğiyle konuşan eski İngiltere forveti Zamora, GOAL'e şunları söyledi: “Vay canına, işte doldurman gereken bir çift krampon daha, hem de kardeşine meydan okumak için!
“Dürüst olmak gerekirse, çok sayıda iyi orta sahamıza sahip olduğumuz için oldukça şanslıyız. Bu yüzden eğer gidip kardeşine meydan okuyabilirse, o zaman çok şanslı bir ülkeyiz. Ama Jude son derece özel. Nesilde bir gelir. Dolayısıyla Jobe ona yaklaşabilirse, çok ama çok şanslı oluruz. Ama bence Jude biraz fazla iyi.”
Bellingham Jr, Borussia Dortmund için yıldızlaşmak istiyor
Jobe, ağabeyi Jude'un bıraktığı büyük gölgeden çıkmak için elinden geleni yapıyor. Sunderland'dan ayrılıp Dortmund'a gitme kararını verdikten sonra şöyle dedi: “Benim yolumun Jude'unkine hiç benzemediğini düşünüyorum.
“Ama doğru yol Borussia Dortmund'a imza atmaksa, benim ve kardeşimin yanı sıra birçok üst düzey genç oyuncunun yaptığı gibi, neden bunu yapmayayım? Sırf Jude burada oynadı diye ve işler iyi gitmedi diye başka bir kulübe imza atmak büyük bir hata olurdu.”
İki Bellingham da Birmingham'ın akademi sisteminden yetişti. Her ikisinden de genç yaşlarından itibaren büyük beklentiler vardı ve ikisi de artık başarılı olmalarını sağlayacak türden bir deneyime sahip.
Jobe, 2026-27 sezonu öncesinde gazetecilere şöyle konuştu: “Kariyerimde çok fazla maç oynadım ve artık küçük bir çocuk değilim. Benden daha genç çok sayıda oyuncu var ve deneyime sahip olduğumu hissediyorum.
“Bence deneyim sadece maç oynamak değil, öğrendiklerini özümsemekle ilgilidir. Kariyerimde şu ana kadar ders çıkarabileceğim çok fazla deneyim yaşadım ve sahip olduğum bu deneyimle seviyemi yükseltebileceğimi, gelişebileceğimi ve çok daha fazlasını yapabileceğimi hissediyorum.”
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Jobe, İngiltere U21 ile Avrupa Şampiyonası hedefe odaklandı
Bu özellikler, İngiltere'nin üst üste üçüncü Avrupa U21 Şampiyonası şampiyonluğunu elde etme hedefinin bir parçası olmalı. Söz konusu turnuva 2027 yazında yeniden takvime dönecek.
Jobe, üst düzey milli takımın kapısını zorlamayı sürdürürken orada yıldızlaşmayı umacak. Tuchel'in planlarında Jude'a katılabilmek için geride bırakması gereken, Premier League'de kendini kanıtlamış çok sayıda oyuncu var.
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