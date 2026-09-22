Jobe, ağabeyi Jude'un bıraktığı büyük gölgeden çıkmak için elinden geleni yapıyor. Sunderland'dan ayrılıp Dortmund'a gitme kararını verdikten sonra şöyle dedi: “Benim yolumun Jude'unkine hiç benzemediğini düşünüyorum.

“Ama doğru yol Borussia Dortmund'a imza atmaksa, benim ve kardeşimin yanı sıra birçok üst düzey genç oyuncunun yaptığı gibi, neden bunu yapmayayım? Sırf Jude burada oynadı diye ve işler iyi gitmedi diye başka bir kulübe imza atmak büyük bir hata olurdu.”

İki Bellingham da Birmingham'ın akademi sisteminden yetişti. Her ikisinden de genç yaşlarından itibaren büyük beklentiler vardı ve ikisi de artık başarılı olmalarını sağlayacak türden bir deneyime sahip.

Jobe, 2026-27 sezonu öncesinde gazetecilere şöyle konuştu: “Kariyerimde çok fazla maç oynadım ve artık küçük bir çocuk değilim. Benden daha genç çok sayıda oyuncu var ve deneyime sahip olduğumu hissediyorum.

“Bence deneyim sadece maç oynamak değil, öğrendiklerini özümsemekle ilgilidir. Kariyerimde şu ana kadar ders çıkarabileceğim çok fazla deneyim yaşadım ve sahip olduğum bu deneyimle seviyemi yükseltebileceğimi, gelişebileceğimi ve çok daha fazlasını yapabileceğimi hissediyorum.”