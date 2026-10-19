Tarihî geceye rağmen, Mourinho, yüksek bonservis bedeliyle yaptığı transferle ilgili beklentileri hemen dizginledi. Portekizli teknik adam, henüz 20 yaşına basmamış oyuncunun üzerindeki büyük baskıyı kabul etti ancak forvetin önünde uzun bir gelişim süreci bulunan, henüz işlenmemiş bir yetenek olduğunu vurguladı.

Mourinho, “Geliştirmesi gereken çok yönü var; genç, saf ve hâlâ gelişme aşamasında,” dedi. “Sırtında 25 numarayla değil, onun için ödenen 125 ya da 130 milyonla oynuyor.”

Teknik direktör, hücumun son üçte birlik bölümünde karar verme ve soğukkanlılığı gelişmesi gereken başlıca alanlar olarak gösterirken oyuncuyu bir başka Real Madrid yıldızıyla olumlu biçimde kıyasladı. Mourinho, “Vinicius [Junior] Real Madrid'e ilk geldiğinde nasıl olduğunu çok iyi hatırlıyorum,” diye ekledi. “İki-üç yıl sonra Vinicius gerçek anlamda dünya çapında bir oyuncu olmuştu.”



