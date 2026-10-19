ZUMA Press Wire
Çeviri:
Jude'dan bile iyi! Real Madrid'in genç yıldızı Yan Diomande, Sevilla'nın farklı mağlup edildiği maçta Bellingham'ın rekorunu kırarak tarihe geçti
Madrid, Sevilla’yı rahatça farklı mağlup etti
Jose Mourinho'nun takımı, Sevilla'yı İspanya'nın başkentinde mağlup ederken sezonun en iyi performanslarından birini sergiledi. Ev sahibi ekip, baştan sona etkili bir oyun ortaya koydu ve yaklaşan Barcelona maçı öncesinde önemli bir ivme yakaladı.
Arda Guler, Diomande'nin kanattaki isabetli oyunundan yararlanarak Real Madrid'i öne geçirdi. Ardından maçın kontrolünü ele alan Kylian Mbappe, attığı iki golle konuk ekibin geri dönüş umutlarını bitirdi.
Ancak maçın belirleyici anına Fildişi Sahilli genç oyuncu imza attı. Kanattan tek başına etkili bir koşu yapan oyuncu, içeri kat edip sağ ayağıyla sert bir şut çekerek topu ağlara gönderdi ve farklı galibiyeti perçinledi.
- AFP
Adını tarih kitaplarına yazdırıyor
Guler'e gol pası verip kendisi de gol atan Diomande, İspanyol devinin köklü tarihine adını yazdırdı. 19 yaş 338 günlük Fildişi Sahilli millî futbolcu, bu yüzyılda bir La Liga maçında hem gol hem de asist kaydeden en genç Real Madrid oyuncusu oldu.
Diomande, bu dikkat çekici başarıyla Bellingham'a ait önceki rekoru geride bıraktı. İngiliz orta saha oyuncusu rekoru 20 yaş 51 günlükken kırmıştı. Genç kanat oyuncusunun yeni rekoru, Bernabeu'daki kariyerine zorlu başlangıcının ardından yaşadığı büyük dönüşümü de gözler önüne serdi.
Mourinho, yüksek bonservis bedeline rağmen daha fazlasını istiyor
Tarihî geceye rağmen, Mourinho, yüksek bonservis bedeliyle yaptığı transferle ilgili beklentileri hemen dizginledi. Portekizli teknik adam, henüz 20 yaşına basmamış oyuncunun üzerindeki büyük baskıyı kabul etti ancak forvetin önünde uzun bir gelişim süreci bulunan, henüz işlenmemiş bir yetenek olduğunu vurguladı.
Mourinho, “Geliştirmesi gereken çok yönü var; genç, saf ve hâlâ gelişme aşamasında,” dedi. “Sırtında 25 numarayla değil, onun için ödenen 125 ya da 130 milyonla oynuyor.”
Teknik direktör, hücumun son üçte birlik bölümünde karar verme ve soğukkanlılığı gelişmesi gereken başlıca alanlar olarak gösterirken oyuncuyu bir başka Real Madrid yıldızıyla olumlu biçimde kıyasladı. Mourinho, “Vinicius [Junior] Real Madrid'e ilk geldiğinde nasıl olduğunu çok iyi hatırlıyorum,” diye ekledi. “İki-üç yıl sonra Vinicius gerçek anlamda dünya çapında bir oyuncu olmuştu.”
- Anadolu Agency
Yaklaşan El Clasico sınavı ve taktiksel değişiklikler
Real Madrid, odağını hızla gelecek hafta Barcelona ile oynayacağı ve merakla beklenen El Clasico'ya çevirmeli. Vinicius Junior dört maçlık ülke içi müsabakalardan men cezasının kalan bölümünü çekerken Diomande, ilk 11'deki yerini sağlamlaştırmak için önemli bir fırsata sahip.
Brezilyalı oyuncunun sahalara dönmesine izin verildiğinde Mourinho taktiksel bir ikilemle karşı karşıya kalacak. Diomande, takım arkadaşına yer açmak için sağ kanatta oynamak zorunda kalabilir. Bu nedenle en büyük rakiplerine karşı yüksek performansını istikrarlı biçimde sürdürmesi büyük önem taşıyor.
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