Jude Bellingham yedek mi kalacak? Jamie Carragher, Morgan Rogers’ın Real Madrid’li oyuncunun yerine ilk 11’de yer alacağını öngörüyor, ancak Thomas Tuchel’in alacağı kararın İngiltere’nin Dünya Kupası performansını “belirleyici” bir etken olabileceği konusunda uyarıyor

Çarşamba günü The Overlap'ın "Stick to Football" podcast'ine konuk olan Carragher, Rogers'ın şu anda Bellingham'ın önünde 10 numara pozisyonu için yarışta önde olduğunu iddia etti. Eski defans oyuncusu, Tuchel'in Real Madrid yıldızını kadro dışı bırakmasının kısa sürede büyük bir medya karmaşasına yol açabileceğinden endişe ediyor.

Olası sürtüşmeyi açıklayan Carragher, "Jude Bellingham'ın ilk maça ilk 11'de başlayacağını sanmıyorum, başlarsa şaşırırım. Harika bir sezon geçirmedi, sakatlıkları oldu ama turnuvanın nasıl ilerleyeceğini görmek gerçekten ilginç olacak. Thomas Tuchel ile Jude Bellingham arasındaki dinamik, Bellingham'ın kadroda yer alıp almayacağı ve kadroda yer almazsa ne olacağı konusu, tüm yaz boyunca gündemi meşgul edecek."