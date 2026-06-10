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Jude Bellingham yedek mi kalacak? Jamie Carragher, Morgan Rogers’ın Real Madrid’li oyuncunun yerine ilk 11’de yer alacağını öngörüyor, ancak Thomas Tuchel’in alacağı kararın İngiltere’nin Dünya Kupası performansını “belirleyici” bir etken olabileceği konusunda uyarıyor
Carragher, Bellingham'ın yedek kulübesine alınacağını öngörüyor
Çarşamba günü The Overlap'ın "Stick to Football" podcast'ine konuk olan Carragher, Rogers'ın şu anda Bellingham'ın önünde 10 numara pozisyonu için yarışta önde olduğunu iddia etti. Eski defans oyuncusu, Tuchel'in Real Madrid yıldızını kadro dışı bırakmasının kısa sürede büyük bir medya karmaşasına yol açabileceğinden endişe ediyor.
Olası sürtüşmeyi açıklayan Carragher, "Jude Bellingham'ın ilk maça ilk 11'de başlayacağını sanmıyorum, başlarsa şaşırırım. Harika bir sezon geçirmedi, sakatlıkları oldu ama turnuvanın nasıl ilerleyeceğini görmek gerçekten ilginç olacak. Thomas Tuchel ile Jude Bellingham arasındaki dinamik, Bellingham'ın kadroda yer alıp almayacağı ve kadroda yer almazsa ne olacağı konusu, tüm yaz boyunca gündemi meşgul edecek."
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Rogers'ın istikrarlı performansı Tuchel'i kadro seçimi konusunda zor durumda bırakıyor
Bellingham'ın sezon boyunca yaşadığı sakatlık ve kondisyon sorunları, Rogers'a Tuchel yönetiminde ilk tercih olma fırsatı yarattı; Rogers, pozisyon rakibinin sadece dört maçta forma giydiği halde, Dünya Kupası elemelerinin sekiz maçının hepsinde sahaya çıktı. Rogers, Japonya ile oynanan son hazırlık maçında da 90 dakika boyunca sahada kalırken, Bellingham yedek kulübesinde kaldı. Aston Villa'nın kahramanı, Yeni Zelanda ile oynanan son maçta ilk 11'de sahaya çıktı ve devre arasında oyundan alınırken, Bellingham yedek kulübesinden oyuna girdi.
Carragher, bu etkileyici iç saha performansına dikkat çekerek şunları ekledi: "Rogers'ı İngiltere milli takımında ilk tercihi olduğu halde kadro dışında bırakacağını sanmıyorum. Sezonu güçlü bir şekilde tamamladı ve bir Avrupa finalinde gol attı. Dürüst olmak gerekirse, bu durum Dünya Kupası'nda patlama yapabilir. Her şey Tuchel ve Bellingham'ın nasıl yöneteceğine bağlı. Rogers ile başlayacak ve bence belki üçüncü maçta Bellingham tekrar kadroya girecek çünkü o çok önemli bir figür, çok iyi bir oyuncu ve büyük anlar yaratıyor."
Wright, Richards ve Neville görüşlerini paylaşıyor
Seçim ikilemi, önde gelen uzmanlar arasında görüşleri tamamen ikiye böldü. Micah Richards, Bellingham gibi gerçek bir süperstarın mutlaka ilk 11'de yer alması gerektiğini şiddetle savunurken, Ian Wright ise oyuncunun somurtmadan olumlu bir tepki vereceğine inandığını belirtti.
Ancak Gary Neville, teknik direktörün Phil Foden ve Cole Palmer gibi büyük yetenekleri turnuva kadrosunun tamamen dışında bırakmaktan derin pişmanlık duyup duymayacağını sorguladı. Eski bek, bu inanılmaz yetenekli neslin nasıl yönetildiğine dair derin endişelerini dile getirerek, Morgan Gibbs-White ve Eberechi Eze dahil olmak üzere ülkenin en yetenekli oyuncularından birçoğunun ya ilk 11'in dışında bırakıldığını ya da turnuva kadrosundan tamamen dışlandığını belirtti.
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Üç Aslanlar için bundan sonra ne olacak?
İngiltere, 17 Haziran'da Dallas'ta Hırvatistan ile oynayacağı açılış maçı öncesinde hazırlıklarını tamamlamak üzere Cumartesi günü Dünya Kupası kamp merkezine, Kansas City'ye uçacak. Bazı oyuncular Perşembe günü Miami United ile kapalı kapılar ardında oynanacak bir hazırlık maçında forma giyebilir. Üç Aslanlar'ın bu yaz dünya şampiyonluğuna ulaşabilmesi için Tuchel'in bu çok konuşulan kadro sorunlarını bir an önce çözmesi gerekiyor.