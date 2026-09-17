Liverpool, Real Madrid ve Manchester United'nın eski golcüsü Owen, bu tür bir takdiri kazanmak için ne gerektiğini biliyor. Mevcut durumda Ballon d’Or oylamasında zirveye çıkan son İngiliz, toplamda ise bunu başaran yalnızca dördüncü isim olmayı sürdürüyor. Bunu 2001'de başarmıştı.

Harry Kane ise 25 yıllık o kurak dönemi sona erdirmeyi umuyor; üretken Bayern Münih santrforu, “dünyanın en iyi oyuncusu” unvanı için ciddi şekilde yarışın içinde yer alıyor. Geçen sezon kulüp düzeyinde 61 gol atan Kane, milli takım kaptanı olarak bu sayıya 12 gol daha ekledi.

Bu rakamlar, 33 yaşındaki tecrübeli oyuncuyu Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo seviyesine taşıdı ve 2026 Ballon d’Or için bir elini kupaya uzattığının düşünülmesine yol açtı. Ancak bununla birlikte çok sayıda başka ciddi aday da bulunuyor.

Bellingham ve Rice da son adaylar listesinde yer alıyor, ancak ne Real Madrid'in “Galactico”su ne de Arsenal'in lig şampiyonluğu yaşayan yıldızı şu an için favoriler arasında görülüyor. Etkileyici bireysel performanslarını sürdürmeleri halinde onların da zamanı gelebilir; çünkü en büyük yerel, kıtasal ve uluslararası kupalar hâlâ kazanılmayı bekliyor.

Ballon d’Or oylamalarında Gerrard ve Lampard gibi efsanevi selefler bile, aralarında Premier League ve Şampiyonlar Ligi zaferleri bulunmasına rağmen, hiçbir zaman o anı yaşayamadı. Peki Rice ya da Bellingham birkaç adım daha ileri gidebilir mi?