Getty/GOAL
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Jude Bellingham ya da Declan Rice’ın, Steven Gerrard ile Frank Lampard’ın başaramadığını başarması için “yıldızların aynı hizaya gelmesi” gerekiyor; Michael Owen Ballon d’Or adaylıkları hakkında konuştu
Ballon d'Or'u kazanan son İngiliz Owen olmuştu.
Liverpool, Real Madrid ve Manchester United'nın eski golcüsü Owen, bu tür bir takdiri kazanmak için ne gerektiğini biliyor. Mevcut durumda Ballon d’Or oylamasında zirveye çıkan son İngiliz, toplamda ise bunu başaran yalnızca dördüncü isim olmayı sürdürüyor. Bunu 2001'de başarmıştı.
Harry Kane ise 25 yıllık o kurak dönemi sona erdirmeyi umuyor; üretken Bayern Münih santrforu, “dünyanın en iyi oyuncusu” unvanı için ciddi şekilde yarışın içinde yer alıyor. Geçen sezon kulüp düzeyinde 61 gol atan Kane, milli takım kaptanı olarak bu sayıya 12 gol daha ekledi.
Bu rakamlar, 33 yaşındaki tecrübeli oyuncuyu Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo seviyesine taşıdı ve 2026 Ballon d’Or için bir elini kupaya uzattığının düşünülmesine yol açtı. Ancak bununla birlikte çok sayıda başka ciddi aday da bulunuyor.
Bellingham ve Rice da son adaylar listesinde yer alıyor, ancak ne Real Madrid'in “Galactico”su ne de Arsenal'in lig şampiyonluğu yaşayan yıldızı şu an için favoriler arasında görülüyor. Etkileyici bireysel performanslarını sürdürmeleri halinde onların da zamanı gelebilir; çünkü en büyük yerel, kıtasal ve uluslararası kupalar hâlâ kazanılmayı bekliyor.
Ballon d’Or oylamalarında Gerrard ve Lampard gibi efsanevi selefler bile, aralarında Premier League ve Şampiyonlar Ligi zaferleri bulunmasına rağmen, hiçbir zaman o anı yaşayamadı. Peki Rice ya da Bellingham birkaç adım daha ileri gidebilir mi?
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Rice ve Bellingham Altın Top'u nasıl kazanabilir?
İki enerjik orta sahanın Altın Top adaylıklarında kaderin ciddi bir rol oynayıp oynamayacağı sorulduğunda, şu anda Casino.org'un büyükelçisi olarak görev yapan ve Britanyalı oyuncuların Birleşik Krallık oyuncuları için seçilen en iyi online casinoları karşılaştırmasına yardımcı olan Owen, GOAL'e şunları söyledi: “Az önce siz söylediniz, yıldızların hizalanması gerekiyor. Elbette olağanüstü bir oyuncu olmanız gerekir ama olağanüstü kupalar kazanan olağanüstü bir takımda da olmanız gerekir, yıldızların gerçekten hizalanması gerekiyor. İşin anahtarı bu.
“Oy verilirken dikkate alındığı söylenen kriterlere bakıyorsunuz ve mesele bu. Belirleyici olan onlar. Dolayısıyla hiçbir şey kazanmayan, daha doğrusu hiçbir başarısı olmayan bir takımda, mutlak anlamda sıra dışı bir oyuncu olamazsınız.
“[Kylian] Mbappe gibi birinin bu sezon hiçbir şey kazanmadığını söyleyip neden bunun içinde olduğunu sorabilirsiniz. Ama sonra bakıyorsunuz, Şampiyonlar Ligi'nin en golcü oyuncusu, La Liga'nın en golcü oyuncusu ve Dünya Kupası'nın en golcü oyuncusu olmuş. Oldukça etkileyici, bunların hiçbiri küçümsenecek başarılar değil. Yani çizgi bu.
“Yıldızların gerçekten hizalanması gerekiyor. Ama sizin orada bahsettiğiniz isimler, özellikle Jude Bellingham gibi, biraz yıldız tozu taşıyan biri için, kesinlikle. Kazanılması gereken kupaları kazanabilecek doğru takımda oynuyor ve eğer İngiltere'nin iyi bir büyük turnuva geçirmesinde başrolde, başlıca yıldız olursa, size bunu kazandırabilecek türden şey tam da budur.”
İngiltere'den süper yıldızların iddialı olması bekleniyor
İngiltere Milli Takımı'nın bir başka eski oyuncusu Gareth Barry de, Ballon d’Or'u havaya kaldıracak bir sonraki İngiliz'in kim olacağı sorulduğunda daha önce GOAL'e şu ifadeleri kullanmıştı: “Ne yazık ki Bellingham, Real Madrid'e geldiğinden beri harikaydı ve çok iyi işler yaptı ama açıkçası sakatlıklar şu anda muhtemelen ona pahalıya mal oluyor.
“Bana göre Declan Rice, Avrupa'nın en iyi orta sahası, en istikrarlısı. Rakamları giderek daha da iyiye gidiyor. Ön liberodan 8 numara rolüne geçtikten sonra sansasyonel bir performans sergiledi. Ayrıca duran topları da var. Bana göre Avrupa'nın en iyi orta sahası o.
“Ve Harry Kane, onun rakamları inanılmaz. Dolayısıyla bu oyuncular her tartışmada mutlaka yer almalı. Ama sonra iş kupa kazanmaya geliyor. Ballon d'Or'u kazanmak istiyorsanız, ne yazık ki mesele sadece bireysel başarı ve rakamlar değil. Kupa kazanan bir takımın içinde olmanız gerekiyor.”
- Getty/GOAL
Golcü Kane, 2026'da Ballon d'Or'u kazanmanın favorisi
Kane, her iki turnuvada da yarı final hayal kırıklığı yaşadığı için 2026'da Şampiyonlar Ligi'ni ya da Dünya Kupası'nı kazanamadı, ancak bireysel başarıları göz ardı edilemeyeceğinden Ballon d’Or'u kazanma sırası ona gelmiş olabilir. Bayern ile Bundesliga şampiyonluğu ve Almanya Kupası'nı da kazandı, bu yüzden büyük kupalardan tamamen yoksun değil.
Sahip oldukları yetenek göz önüne alındığında Bellingham ve Rice da gelecekteki ödüller için aday olabilir ve İngiliz futbolunun bir başka yıldızının dünya futbolunun zirvesinde yer alması için yine yaklaşık yirmi yıl geçmesi büyük bir sürpriz olur.
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