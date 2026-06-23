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Jude Bellingham, Wayne Rooney’den İngiltere rekorunu devraldı – Real Madrid’in süperstarı, 2026 Dünya Kupası’nda “Üç Aslanlar” için önemli bir kilometre taşına ulaştı
İngiltere için yeni bir standart belirlemek
Bellingham, Rooney’i rahatlıkla geride bırakarak İngiltere milli takımında 50 maç barajına ulaşan en genç oyuncu oldu. Real Madrid’in yıldızı, bu olağanüstü başarıyı 22 yıl 359 günlükken gerçekleştirdi ve 23 yıl 159 günlükken bu barajı aşan eski Manchester United forvetini geride bıraktı.
Bellingham, Boston’da Gana ile oynanan maçta bu başarıyı kutladı. Bir önceki maçında ise ceza sahasına yaptığı hızlı bir girişin ardından Hırvatistan’ı 4-2 yendikleri karşılaşmada gol attı. Bu golle Bellingham, milli takımdaki gol sayısını yediye çıkardı. 2020 yılında A milli takımda ilk kez forma giyen oyuncu, şimdiden dört uluslararası turnuvada yer almış ve eşsiz bir istikrar sergilemiştir.
Kritik anlarda sorumluluk üstlenmek
Rekor kırmak etkileyici bir şey, ancak Bellingham hem kulüp hem de milli takım düzeyinde bu tarihi dönüm noktalarına somut bir katkı sağladığını sürekli olarak kanıtlamıştır. Real Madrid formasıyla oynadığı 140 maçta 46 gol atarak olağanüstü bir hücum performansı sergilemiştir. Turnuva öncesinde konuşan Jordan Henderson, takım arkadaşını “X faktörü”ne sahip ve milli takım için “büyük maçların adamı” olarak tanımladı. Hırvatistan’a karşı attığı muhteşem solo gol de dahil olmak üzere sahadaki belirleyici performansları, bu ününü daha da pekiştirdi. Bellingham, başrol oyuncusu olmaktan büyük keyif alıyor; 2024 Avrupa Şampiyonası’nda Slovakya’ya karşı attığı kritik ters vuruşun ardından “Başka kim olabilir ki?” diye bağırmasıyla da tanınıyor. Büyük baskı altında da başarılı performansını sürdürüyor.
Tüm zamanların en çok maçta forma giyme rekorlarının peşinde
Bellingham orta sahayı domine etmeye devam ederken, tartışmalar doğal olarak onun tarih kitaplarında ne kadar ilerleyebileceğine doğru kayıyor. Bukayo Saka kısa süre önce 25 yaşını doldurmadan 50 maça çıkan sadece beş oyuncudan biri olarak ona katıldı, ancak Bellingham benzersiz bir yörüngede ilerlemeye devam ediyor. Şu anda dört büyük erkek turnuvasında forma giyen en genç Avrupalı oyuncu konumunda ve bu konuda Jamal Musiala’yı geride bıraktı. Bellingham önümüzdeki on yıl boyunca yılda ortalama dokuz milli maç oynama ortalamasını sürdürürse, istatistiksel olarak 125 milli maçla mutlak rekoru elinde tutan Peter Shilton’u geçme yolunda ilerliyor. Kişisel başarıları kutlanırken, o bireysel istatistiksel başarıların ötesinde kupa kazanmaya tamamen odaklanmış durumda.
- Getty Images Sport
İngiltere için bundan sonra ne olacak?
İngiltere şu anda eleme turlarına yükselmenin eşiğinde bulunuyor. Üç Aslanlar, gruplarında birinciliği garantilemek için var güçleriyle mücadele ediyor. İngiltere bu yaz 60 yıllık acıyı nihayet sona erdirmek istiyorsa, takımın sembolü olan oyuncunun kesinlikle en yüksek performans seviyesinde oynaması gerekecek.