Jude Bellingham, Wayne Rooney’den İngiltere rekorunu devraldı – Real Madrid’in süperstarı, 2026 Dünya Kupası’nda “Üç Aslanlar” için önemli bir kilometre taşına ulaştı

Rekor kırmak etkileyici bir şey, ancak Bellingham hem kulüp hem de milli takım düzeyinde bu tarihi dönüm noktalarına somut bir katkı sağladığını sürekli olarak kanıtlamıştır. Real Madrid formasıyla oynadığı 140 maçta 46 gol atarak olağanüstü bir hücum performansı sergilemiştir. Turnuva öncesinde konuşan Jordan Henderson, takım arkadaşını “X faktörü”ne sahip ve milli takım için “büyük maçların adamı” olarak tanımladı. Hırvatistan’a karşı attığı muhteşem solo gol de dahil olmak üzere sahadaki belirleyici performansları, bu ününü daha da pekiştirdi. Bellingham, başrol oyuncusu olmaktan büyük keyif alıyor; 2024 Avrupa Şampiyonası’nda Slovakya’ya karşı attığı kritik ters vuruşun ardından “Başka kim olabilir ki?” diye bağırmasıyla da tanınıyor. Büyük baskı altında da başarılı performansını sürdürüyor.