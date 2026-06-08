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World Cup selection debates GFXGetty/GOAL
Tom Maston

Çeviri:

Jude Bellingham ve Morgan Rogers: Brezilya'nın 9 numarası ve 2026 Dünya Kupası kadro seçimi konusunda en çok tartışılan isimler

Analysis
Dünya Kupası
İngiltere
J. Bellingham
M. Rogers
Brezilya
Endrick
I. Thiago
M. Cunha
Fransa
R. Cherki
İspanya
D. Raya
U. Simon
J. Garcia
Arjantin
L. Martinez
J. Alvarez
Almanya
K. Havertz
D. Undav
N. Woltemade
FEATURES

Artık sadece birkaç gün kaldı ve FIFA’nın bugüne kadar düzenlediği en büyük turnuva için 48 ülkeden gelen takımlar ABD, Meksika ve Kanada’ya akın ederken, Dünya Kupası heyecanı tüm dünyayı sarmış durumda. Teknik direktörler grup maçlarının ilk turu öncesinde son hazırlıklarını yapıyorlar, ancak bazıları için hâlâ alınması gereken çok önemli kararlar var.

Anlaşılır bir şekilde, turnuvanın favorilerinden bazıları belirli pozisyonlarda kıskanılacak bir kadro derinliğine sahip; bu nedenle hangi oyuncuların ilk on birde yer alacağına ve hangilerinin yedek kulübesinden oyuna girmesinin daha uygun olacağına karar vermek zorlaşıyor.

Bu arada taraftarlar da, takımlarının 19 Temmuz'da New Jersey'de oynanacak finale kadar yükselmesini dilerken, bu konuda söz sahibi olmak istiyor.

Peki, 11 Haziran'daki büyük açılış maçına yaklaşırken, kadro seçiminde en büyük baş ağrıları neler? Ve en çok beklenti içinde olan ülkelerde taraftarlar ve medya hangi konuları tartışıyor? GOAL, en dikkat çekici altı konuyu ele alıyor...

  • Jude Bellingham England 2026Getty Images

    İngiltere: Bellingham - Rogers

    Thomas Tuchel, L Grubu'ndaki açılış maçında Hırvatistan'a karşı sahaya çıkacak İngiltere kadrosunu açıklamadan önce alması gereken birkaç karar var; ancak bunlardan en ilgi çekici olanı, Harry Kane'in arkasında Three Lions'ın orta sahasının en hücumcu oyuncusu olarak ilk 11'de yer almak için Jude Bellingham ile Morgan Rogers arasında yaşanan rekabet.

    Bellingham, Kane ile birlikte bu İngiltere kadrosundaki en tanınmış isim, ancak Real Madrid'de hayal kırıklığı yaratan bir sezon geçirmesi ve Tuchel ile ilişkisi konusunda soru işaretleri olması nedeniyle, 22 yaşındaki oyuncu turnuvaya yedek kulübesinde başlama riskiyle karşı karşıya.

    Bunun yerine Tuchel, Declan Rice ve Elliot Anderson'ın yanında Rogers'ı tercih edebilir. Aston Villa'nın yıldızı, 14 gol attığı (bunların çoğu muhteşem uzun mesafeli vuruşlardı) ve Avrupa Ligi şampiyonu takımına 11 asist yaptığı muhteşem bir sezonun ardından geliyor.

    Rogers, Bellingham omuz ameliyatından iyileşirken İngiltere'nin eleme maçlarında etkileyici bir performans sergiledi. Sezonun başından bu yana her ikisinin de forma giyebildiği iki maçta ise her iki oyuncu da birer kez ilk 11'de yer aldı.

    İkili arasında, Cumartesi günü Yeni Zelanda'ya karşı kazanılan maçta Bellingham daha dikkat çekici bir performans sergiledi. Tuchel, kadrosundaki her oyuncunun kondisyonunu geliştirebilmesi için 45 dakika süre verdi. Çarşamba günü Kosta Rika ile oynanacak maç, Alman teknik adamın düşünceleri hakkında daha fazla ipucu verecektir.

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  • David Raya Spain 2026Getty Images

    İspanya: Kalede kim başlayacak?

    Luis de la Fuente'nin vereceği karar açısından bakıldığında, İspanya'nın Dünya Kupası'ndaki ilk 11'de yer alacak kalecinin kimliği kesinleşmiş gibi görünüyor. La Roja taraftarları arasında bile bu konuda pek bir tartışma yok. Ancak özellikle Premier Lig taraftarları, David Raya'nın milli takımında 1 numara olmadığını fark ettiklerinde, pek çok kişi bunun nedenini sorgulayacaktır.

    Unai Simon, Euro 2020'den bu yana İspanya'nın tercih ettiği kalecidir ve Athletic Club'ın kalecisinin, Raya'nın Arsenal formasıyla üst üste üç kez Premier League Altın Eldiven ödülünü kazanmasına rağmen, Kuzey Amerika'da bir kez daha eldivenleri giymesi bekleniyor.

    Raya, geçen sezon Arsenal formasıyla çıktığı 51 maçta 28 kez kalesini gole kapattı ve sezon boyunca Avrupa'nın en iyi kalecisi olarak kabul edildi. Ancak İspanya milli takımında, Kasım 2024'ten bu yana sadece bir maçta (Mısır ile oynanan hazırlık maçı) ilk 11'de yer aldı ve İspanya'nın Yeşil Burun Adaları ile oynayacağı ilk maçta neredeyse kesin olarak Simon'un yedeği olacak.

    Mart ayında kaleci kadrosu hakkında sorulan bir soruya yanıt veren De la Fuente, "Unai Simon'un kalitesini, klasını, kariyerini ve profesyonel deneyimini takdir etmemek haksızlık olur" dedi. "Sırf o Unai Simon diye buraya gelip bunu tekrar teyit etmek zorunda kalmam saçma olur. Bir kaleci bu seviyedeyse, onun konumuna ve kariyerine saygı duymak gerekir."

    Bu arada Barcelona taraftarları, Joan Garcia'nın Camp Nou'daki muhteşem ilk sezonunun ardından kendisine bir şans verileceğini umuyordu. Ancak geçen hafta Irak ile oynanan ve berabere biten maçtaki sallantılı performansı, Garcia'nın De la Fuente'nin fikrini değiştirmesi yönündeki tüm umutlarını suya düşürdü.

  • Endrick Igor Thiago Brazil 2026Getty Images

    Brezilya: Forvetteki rekabet

    Dünyada, Dünya Kupası'nda Brezilya'nın ilk onbirinde forvet olarak oynamaktan daha fazla baskı gerektiren bir pozisyon olmayabilir; ve Selecao'nun Fas ile oynayacağı açılış maçına bir haftadan az bir süre kalmış olmasına rağmen, Carlo Ancelotti'nin New Jersey'de kimi seçeceği konusunda hâlâ tartışmalar sürüyor – özellikle de ilk onbirde yer alması beklenen Chelsea'li Joao Pedro'yu nihai kadroya almamayı tercih etmesinden sonra.

    Matheus Cunha, turnuva için 9 numaralı formayı aldı ve Panama'ya karşı kazanılan hazırlık maçında forvette ilk 11'de yer aldıktan sonra, favori olarak görülüyor. Ancak, Manchester United'ın forveti 13 milli maçta sadece bir gol attı ve kanatta ya da hatta 10 numara olarak da oynayabilme esnekliği nedeniyle bazıları tarafından doğal bir seçim olarak görülmüyor.

    Bu role uygun bir oyuncu ise, Brentford'da geçirdiği olağanüstü sezonun ardından neredeyse hiç yoktan çıkıp Ancelotti'nin kadrosuna girmeyi başaran Igor Thiago. Thiago'nun geçtiğimiz sezon attığı 22 golü, Premier League'de sadece Erling Haaland geçebildi ve Thiago, Brezilya formasıyla çıktığı ilk dört maçta iki gol attı. Çok yönlü oyunuyla ilgili soru işaretleri olsa da, Thiago'nun golü nerede bulacağını bildiğine şüphe yok.

    Üçüncü aday ise, iki yıl önce sahneye çıktıklarında birçok kişinin şimdiye kadar ilk 11'in 9 numarası olarak yerini sağlamlaştırmış olmasını beklediği oyuncu: Endrick. Ancak Real Madrid'de forma şansı bulmakta zorlanan "yeni Pele", milli takımda gözden düştü. 2025-26 sezonunun ikinci yarısında Lyon'da geçirdiği canlandırıcı kiralık dönem ve diğer forvetlerin sakatlıkları olmasaydı, Endrick Ancelotti'nin planlarına geri dönemeyebilirdi.

    Ancak kadroda yer alıyor ve dönüşünde etkileyici bir performans sergiledi. Nisan ayında Hırvatistan'a karşı sadece 13 dakikalık bir sürede sahaya çıkan Endrick, bir penaltı kazandı ve galibiyeti garantilemek için bir asist yaptı. Cumartesi günü ise, neredeyse iki yıldır ilk uluslararası golünü atarak Mısır'a karşı galibiyeti getirdi. Peki, 19 yaşındaki oyuncu ilk 11'de yer almak için yeterince iyi bir performans sergiledi mi? Cumartesi günü bunu göreceğiz...

  • Lautaro Martinez Argentina 2026Getty Images

    Arjantin: Alvarez mı, Lautaro mu... yoksa ikisi birden mi?

    Son şampiyon Arjantin, Katar’da zafer kazanan kadrosuyla bu Dünya Kupası’na geliyor; Lionel Messi’nin başını çektiği bir dizi tecrübeli oyuncu, muhtemelen kariyerlerinin son dünya turnuvasına çıkıyor. Ancak Angel Di Maria’nın emekliye ayrılmasının ardından biraz farklı görünecek bir alan da hücum hattı.

    Di Maria sol kanatta, Messi sağ kanatta yer alırken, Julian Alvarez La Albiceleste'nin ilk 11'inde forvet olarak öne çıkmıştı. Ancak, Lautaro Martinez'in son iki yıldaki formu, Atletico Madrid'li oyuncuyu bu rolden uzaklaştırabilir - tabii bu, onun kadrodan tamamen çıkacağı anlamına gelmez.

    Lautaro, sadece iki maçta ilk 11'de yer almasına rağmen 2024 Copa America'yı gol kralı olarak tamamladı ve son 20 milli maçında 15 gol attı; tüm bunları yaparken Inter'de de mükemmel bir gol rekoru sürdürdü.

    Buna karşılık Alvarez, son 20 Arjantin maçında sadece yedi gol attı ve geçen sezon Atletico Madrid formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir performans sergilese de, Ekim ayının başından itibaren La Liga'da sadece iki gol atabildi.

    Lionel Scaloni'nin her iki oyuncuyu da kadrosuna dahil etmek istemesi şaşırtıcı değil ve bu nedenle çözüm, Alvarez'i sol kanatta, Lautaro'yu ortada ve Messi'yi sağ kanatta başlatmak gibi görünüyor. Bu, Arjantin'in eleme maçlarında ara sıra kullandığı bir sistem, ancak Kasım 2024'te Peru'yu 1-0 yendiklerinden beri denenmemişti.

    Üç tam anlamıyla forvet oynatmanın takımın geri kalanını savunma açısından savunmasız bırakıp bırakmayacağı ve bu durumun, geçen sezon Serie A'nın en iyi orta saha oyuncusu olmasına rağmen Nico Paz'ın alabileceği fırsatları sınırlayıp sınırlamayacağı konusunda da soru işaretleri var.

  • Rayan Cherki France 2026Getty Images

    Fransa: Cherki'nin rolü nedir?

    Rayan Cherki'nin kendine güveni tam. Fransa'nın turnuva öncesi hazırlık maçlarının ilkinde Fildişi Sahili'ne sürpriz bir şekilde yenilmesinin ardından konuşan Manchester City'nin oyun kurucusu, saldırgan bir tavır sergiledi: "Dünya Kupası'na favori olarak gitmiyoruz, herkesi ezip geçmek için gidiyoruz."

    Cherki, Nantes'ta gol attıktan ve oyundan çıkarken ayakta alkışlandıktan sonra olumlu bir ruh hali içinde olabilir, ancak sözleri Fransız medyasında büyük yankı uyandırdı ve teknik direktör Didier Deschamps'ı, takımının Kuzey Amerika'ya giderken kibirli bir ruh hali içinde olmadığını açıklığa kavuşturmaya zorladı.

    Bu, Cherki'nin Deschamps'a verdiği ilk baş ağrısı değil; Les Bleus'un teknik direktörü, yıldızlarla dolu hücum hattında futbolun en büyük mavericklerinden birine yer bulma baskısı altında. Ancak, Cherki'nin geçen Perşembe günkü performansına rağmen, Dünya Kupası başladığında yedek kulübesinde yer bulmakla yetinmesi gerekecek gibi görünüyor.

    Deschamps, son turnuvasında agresif bir tutum sergileyecek gibi görünüyor. Haberlere göre Kylian Mbappe ve Ousmane Dembele forvette birlikte oynayacak, Michael Olise ve Desire Doue ise kanatlardan destek verecek. Bu durumda, Deschamps'ın dörtlü forvetinin arkasında sağlam bir savunmaya ihtiyacı olduğu için, orta sahada bile Cherki'ye yer yok. Cherki'nin neler yapabileceği göz önüne alındığında, bu durum ülkesinde pek hoş karşılanmayabilir.

  • Kai Havertz Germany 2026Getty Images

    Almanya: Nagelsmann'ın 9 numara seçenekleri

    Almanya'nın forvet hattındaki güvenilir bir ismin eksikliği, son beş yılı aşkın bir süredir takımın önündeki engel teşkil ediyor. Die Mannschaft, Dünya Kupası'nda üst üste üçüncü kez grup aşamasında elenmekten kaçınmayı hedeflerken, Julian Nagelsmann doğru forvet seçimini yapmak konusunda baskı altında.

    Nagelsmann'ın en azından seçebileceği iyi seçenekleri var ve şu anda Kai Havertz en önde gelen isim. Arsenal'de forma giyen oyuncu, Cumartesi günü ABD karşısında hem gol attı hem de asist yaptı. Ayrıca Mart ayında Gana karşısında da gol attı, ancak bu gol, Almanya'nın forvet seçeneklerini denediği bir dönemde sağ kanatta oynarken geldi.

    O maçta forvet pozisyonunda Nick Woltemade görev almıştı ve yılbaşı civarında Almanya'nın altı eleme maçında dört gol atarak bu yaz forvet pozisyonunda ilk 11'de yer alması en büyük favoriydi. Ancak Woltemade'nin Newcastle'da geçirdiği hayal kırıklığı yaratan sezonun ikinci yarısı, ki bu dönemde çoğu zaman orta sahada oynadı, aleyhine işleyecek ve onu yedek kulübesine mahkum edecek gibi görünüyor.

    Ancak Woltemade, Havertz'in ana rakibi değil. Bu unvan, Almanya'daki birçok taraftarın, eski Brighton oyuncusunun Stuttgart formasıyla tüm turnuvalarda 25 gol atıp 14 asist yaptığı bir sezonun ardından asıl ilk 11'de olması gerektiğine inandığı Deniz Undav'a ait.

    Undav, milli takımda mükemmel bir gol rekoruna sahip. Mayıs sonunda Finlandiya'ya karşı attığı iki golle 9 maçta 6 gol barajını aşan Undav, gol atma konusunda üçlü içinde şüphesiz en formda olan oyuncu. Ancak Havertz'i ve onun büyük maçlardaki tecrübesini geride bırakıp bırakamayacağı henüz belli değil.