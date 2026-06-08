Anlaşılır bir şekilde, turnuvanın favorilerinden bazıları belirli pozisyonlarda kıskanılacak bir kadro derinliğine sahip; bu nedenle hangi oyuncuların ilk on birde yer alacağına ve hangilerinin yedek kulübesinden oyuna girmesinin daha uygun olacağına karar vermek zorlaşıyor.

Bu arada taraftarlar da, takımlarının 19 Temmuz'da New Jersey'de oynanacak finale kadar yükselmesini dilerken, bu konuda söz sahibi olmak istiyor.

Peki, 11 Haziran'daki büyük açılış maçına yaklaşırken, kadro seçiminde en büyük baş ağrıları neler? Ve en çok beklenti içinde olan ülkelerde taraftarlar ve medya hangi konuları tartışıyor? GOAL, en dikkat çekici altı konuyu ele alıyor...