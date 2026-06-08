Son şampiyon Arjantin, Katar’da zafer kazanan kadrosuyla bu Dünya Kupası’na geliyor; Lionel Messi’nin başını çektiği bir dizi tecrübeli oyuncu, muhtemelen kariyerlerinin son dünya turnuvasına çıkıyor. Ancak Angel Di Maria’nın emekliye ayrılmasının ardından biraz farklı görünecek bir alan da hücum hattı.
Di Maria sol kanatta, Messi sağ kanatta yer alırken, Julian Alvarez La Albiceleste'nin ilk 11'inde forvet olarak öne çıkmıştı. Ancak, Lautaro Martinez'in son iki yıldaki formu, Atletico Madrid'li oyuncuyu bu rolden uzaklaştırabilir - tabii bu, onun kadrodan tamamen çıkacağı anlamına gelmez.
Lautaro, sadece iki maçta ilk 11'de yer almasına rağmen 2024 Copa America'yı gol kralı olarak tamamladı ve son 20 milli maçında 15 gol attı; tüm bunları yaparken Inter'de de mükemmel bir gol rekoru sürdürdü.
Buna karşılık Alvarez, son 20 Arjantin maçında sadece yedi gol attı ve geçen sezon Atletico Madrid formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir performans sergilese de, Ekim ayının başından itibaren La Liga'da sadece iki gol atabildi.
Lionel Scaloni'nin her iki oyuncuyu da kadrosuna dahil etmek istemesi şaşırtıcı değil ve bu nedenle çözüm, Alvarez'i sol kanatta, Lautaro'yu ortada ve Messi'yi sağ kanatta başlatmak gibi görünüyor. Bu, Arjantin'in eleme maçlarında ara sıra kullandığı bir sistem, ancak Kasım 2024'te Peru'yu 1-0 yendiklerinden beri denenmemişti.
Üç tam anlamıyla forvet oynatmanın takımın geri kalanını savunma açısından savunmasız bırakıp bırakmayacağı ve bu durumun, geçen sezon Serie A'nın en iyi orta saha oyuncusu olmasına rağmen Nico Paz'ın alabileceği fırsatları sınırlayıp sınırlamayacağı konusunda da soru işaretleri var.