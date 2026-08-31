Getty Images Sport
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Jude Bellingham ve Kylian Mbappe parladı, Jose Mourinho'nun Real Madrid'i Malaga'yı rahat geçerek kusursuz gidişini sürdürdü
Bellingham, Bernabeu'daki farklı galibiyette parladı
Bellingham, sansasyonel formunu sürdürdü ve La Liga'da Real Madrid'in Malaga'yı yenmesine yardımcı olmak için inanılmaz bir gol attı; geri dönen teknik direktör Mourinho da üst üste üçüncü galibiyetini aldı. Maç boyunca takımın kalbi olan İngiliz orta saha oyuncusu, 19. dakikada bireysel becerisini konuşturarak skoru açtı. Topu yaklaşık 32 metre mesafede alan oyuncu, rakipten üç savunmacıyı çalımladıktan sonra Malaga kalecisi Alfonso Herrero'yu mağlup ederek fileleri buldu.
23 yaşındaki oyuncunun etkisi bununla da sınırlı kalmadı; sadece yedi dakika sonra farkın ikiye çıkmasında kilit rol oynadı. Herrero'nun sert şutu çelmesinin ardından Bellingham'ın tamamlamak için yaptığı kafa vuruşunda top Malaga kalecisine çarpıp çizgiyi geçti ve bu pozisyon kendi kalesine golle sonuçlandı.
- AFP
Mbappe ve Guler son rötuşu yaptı
Kylian Mbappe, Real Sociedad'a karşı kısa süre önce yaptığı hat-trick'in ardından yakaladığı form grafiğini sürdürerek mücadelenin yarım saat dolmadan fiilen bitmesini sağladı. Fransız oyuncu, ceza sahasına yapılan ortayı sol alt köşeye voleyle göndererek bitiriciliğini gösterdi. Mourinho'nun yaptığı beş değişiklikten biri olarak ilk 11'e dönen Trent Alexander-Arnold ise sağ kanattan yaptığı nokta atışı ortayla asisti yaptı.
Skor, uzatma dakikalarında oyuna sonradan giren Arda Guler tarafından tamamlandı. Genç oyuncu, Vinicius Jr.'ın da yer aldığı yıldırım hızındaki kontra ataktan faydalandı. Hızlı paslaşmanın ardından Guler, yakın mesafeden topu ağlara gönderdi. Bu gol, topa yüzde 56,7 oranında sahip olan ve Malaga'nın 14 şutuna karşılık 19 şut çeken Real Madrid için kusursuz bir gecenin son noktası oldu. Böylece takım, ezeli rakibi Barcelona'yı tahtından indirmeyi hedeflediği bu sezonda İspanya'da yenilmesi gereken ekip olduğunu bir kez daha gösterdi.
Mourinho, Bellingham’ı “inanılmaz” olarak nitelendirdi
Maçın ardından konuşan Mourinho, genç süperstarı için övgü dolu ifadeler kullandı. "O inanılmaz bir oyuncu" dedi teknik direktör. "Kendisinden çok şey talep ediyor ve başkalarından da çok şey bekliyor. Onu neredeyse ikinci bir sol bek gibi savunma yaparken görmek istemedim." Şu anda kulüpteki ikinci dönemini geçiren Portekizli teknik adam, yıldızlarla dolu hücum üçlüsü için mükemmel dengeyi bulmuş gibi görünüyor.
Hücum hattındaki üçlünün uyumuna değinen Mourinho, daha önce çıkan sürtüşme haberlerini reddetti. "Çok ama çok iyi oyuncular her zaman birlikte oynamak ister, çünkü aynı düşünce hızına, aynı kaliteye sahiptirler ve her zaman uyumlu olmaları gerekir" diye açıkladı. "Benim o üçlüyü istemediğim söylendi ama benim söylediğim şu: Ben her zaman en iyisini isterim. Aralarında empati ve kolektif çalışma var. Hepsi çok iyi."
Bellingham da Mourinho'nun gelişinin olumlu etkisinden söz etti ve sahada yeniden kazandığı özgürlük hissine dikkat çekti. Bellingham, maç öncesinde, "Yine daha fazla özgür hissettiğimi düşünüyorum; ne zaman geriye gelmem, ne zaman ileri çıkmam ya da ne zaman ceza sahasına koşu atmam gerektiğine karar verme konusunda daha büyük bir özgürlüğüm var" dedi. "Bence benim için en iyi pozisyon bu çünkü tüm özelliklerimi göstermeme olanak tanıyor."
- Getty Images Sport
Özel Biri için mükemmel başlangıç
Mourinho, bu yaz Bernabeu'ya dönüşünden bu yana kupalara aç görünen bir takımı yeniden canlandırdı. Real Madrid şu anda La Liga'da üç maçta topladığı dokuz puanla lider durumda. Ancak teknik direktör, özellikle yaklaşan fikstür nedeniyle önlerinde uzanan yol konusunda temkinli kalmayı sürdürüyor. Mourinho, üç haftalık milli ara nedeniyle takımının ritminin bozulmasından endişe duyduğunu belirtti.
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