Maçın ardından konuşan Mourinho, genç süperstarı için övgü dolu ifadeler kullandı. "O inanılmaz bir oyuncu" dedi teknik direktör. "Kendisinden çok şey talep ediyor ve başkalarından da çok şey bekliyor. Onu neredeyse ikinci bir sol bek gibi savunma yaparken görmek istemedim." Şu anda kulüpteki ikinci dönemini geçiren Portekizli teknik adam, yıldızlarla dolu hücum üçlüsü için mükemmel dengeyi bulmuş gibi görünüyor.

Hücum hattındaki üçlünün uyumuna değinen Mourinho, daha önce çıkan sürtüşme haberlerini reddetti. "Çok ama çok iyi oyuncular her zaman birlikte oynamak ister, çünkü aynı düşünce hızına, aynı kaliteye sahiptirler ve her zaman uyumlu olmaları gerekir" diye açıkladı. "Benim o üçlüyü istemediğim söylendi ama benim söylediğim şu: Ben her zaman en iyisini isterim. Aralarında empati ve kolektif çalışma var. Hepsi çok iyi."

Bellingham da Mourinho'nun gelişinin olumlu etkisinden söz etti ve sahada yeniden kazandığı özgürlük hissine dikkat çekti. Bellingham, maç öncesinde, "Yine daha fazla özgür hissettiğimi düşünüyorum; ne zaman geriye gelmem, ne zaman ileri çıkmam ya da ne zaman ceza sahasına koşu atmam gerektiğine karar verme konusunda daha büyük bir özgürlüğüm var" dedi. "Bence benim için en iyi pozisyon bu çünkü tüm özelliklerimi göstermeme olanak tanıyor."







